Scriitorul Dan Brown lansează o experiență imersivă inspirată de „Codul lui Da Vinci”

Scriitorul american Dan Brown colaborează cu artistul italian Massimiliano Siccardi, creatorul proiectului „Van Gogh: The Immersive Experience”, pentru a transforma celebrul roman Codul lui Da Vinci într-o experiență multimedia interactivă.

Proiectul va oferi publicului o incursiune vizuală și senzorială în universul lui Leonardo da Vinci și în misterele care au făcut din carte una dintre cele mai vândute din lume, scrie publicația Deadline.

Potrivit echipei de producție, experiența va combina proiecții la scară largă, sunet ambiental, elemente de realitate virtuală și secvențe narative inspirate din temele principale ale romanului: artă, simbolism și enigmele istoriei.

Siccardi descrie noul proiect drept „o călătorie prin mintea lui Leonardo, invențiile, obsesiile și geniul său, alături de descoperirea unor opere pe care lumea nu le-a văzut niciodată”.

O colaborare între artă, tehnologie și literatură

Producția este coordonată de Brett Kerr și Andrea Bari, prin compania lor Name and Like Productions.

Cei doi, împreună cu Brown și Siccardi, dezvoltă conceptul care promite să ducă experiențele imersive la un nou nivel.

Anunțul privind locațiile internaționale și partenerii creativi este programat pentru începutul anului 2026, însă proiectul se prefigurează deja ca una dintre cele mai anticipate colaborări culturale ale momentului.

Inspirându-se din succesul expozițiilor dedicate lui Van Gogh, prezente în numeroase orașe din SUA, Europa și Asia, noua producție va aplica aceeași tehnologie de proiecție panoramică, combinată cu interactivitate și efecte VR.

Publicul va putea explora teme și simboluri din roman, urmărind traseul personajelor Robert Langdon și Sophie Neveu printr-un decor virtual inspirat de lucrările lui Da Vinci.

Din paginile romanului pe scena digitală

Romanul Codul lui Da Vinci, publicat în 2003, a devenit un fenomen global, fiind ecranizat ulterior într-un film cu Tom Hanks.

Povestea urmărește investigația unui simbolist de la Harvard și a unei criptoloage franceze, care descoperă o serie de indicii ascunse în operele lui Leonardo da Vinci, ducând la o conspirație legată de misterele Bisericii și de descendența Mariei Magdalena.

„Puterea emoțională a experiențelor imersive m-a fascinat întotdeauna”, a declarat Dan Brown. „Sunt entuziasmat să lucrez cu Massimiliano Siccardi pentru a aduce la viață această viziune artistică unică”.

La rândul său, Siccardi a subliniat caracterul inovator al proiectului: „Împreună vom crea expoziții imersive cum lumea nu a mai văzut până acum.”

Noua experiență promite să unească literatura, arta digitală și inovația tehnologică, oferind publicului o modalitate complet nouă de a descoperi misterele din spatele uneia dintre cele mai populare povești moderne.