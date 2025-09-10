Scorpions cântă la București pe 11 septembrie 2025. Povestea piesei „Wind of Change” și legătura ei cu prăbușirea Zidului Berlinului

Trupa germană Scorpions revine la București pe 11 septembrie 2025, într-un concert aniversar programat la Romexpo.

Evenimentul marchează 60 de ani de carieră și promite să fie unul dintre momentele muzicale majore ale anului.

Concert aniversar susținut de legendarii Scorpions în România

Spectacolul face parte din turneul internațional „Coming Home – 60th Anniversary Tour”, care aduce formația în fața publicului din întreaga lume.

La București, fanii vor putea asculta atât hituri consacrate precum „Still Loving You”, „Rock You Like a Hurricane” și „Send Me an Angel”, cât și compoziții mai recente, într-un show cu producție modernă și efecte vizuale impresionante.

Organizatorii evenimentului, East European Production și DD East Entertainment, au confirmat că accesul publicului va fi permis începând cu ora 19:00. Concertul de la Romexpo este singura oprire a trupei în România în cadrul acestui turneu.

Scorpions, fondată în anii ’60 la Hanovra, Germania, este una dintre cele mai longevive și influente formații de hard rock și heavy metal.

Grupul a vândut peste 100 de milioane de albume la nivel mondial și a intrat în istorie prin balada „Wind of Change”, piesă asociată cu momentul istoric al căderii Zidului Berlinului.

„Wind of Change”, cântecul schimbării în Europa, într-o perioadă de grea încercare politică și socială

„Wind of Change” a fost compusă de solistul Klaus Meine și lansată oficial în ianuarie 1991, pe albumul Crazy World.

Inspirația a venit în 1989, după ce membrii trupei au participat la Moscow Music Peace Festival, unde au simțit atmosfera de deschidere și speranță din perioada reformelor inițiate de Mihail Gorbaciov în Uniunea Sovietică.

Balada vorbește despre dorința de libertate și apropierea dintre Est și Vest, devenind rapid un simbol al schimbărilor politice din Europa.

A fost asociată cu prăbușirea regimurilor comuniste, inclusiv cu evenimentele din Germania de Est și demolarea Zidului Berlinului.

Cu peste 14 milioane de exemplare vândute, „Wind of Change” este cel mai bine vândut single al unei formații germane și a rămas un reper cultural al anilor ’90.

În Germania, piesa a fost votată „melodia secolului”, iar în 1999 Scorpions au interpretat-o la Poarta Brandenburg, în memoria momentelor care au schimbat destinul Europei.

Piesa are ecou și în zilele noastre

Chiar și după trei decenii, cântecul continuă să aibă relevanță. După invazia Rusiei în Ucraina, formația a decis să adapteze unele versuri, pentru a sublinia solidaritatea cu victimele războiului și pentru a evita orice conotație pozitivă față de Rusia.

Concertul Scorpions de la București nu este doar un eveniment muzical, ci și o ocazie de a celebra istoria unei trupe care a însoțit momente decisive din Europa contemporană.

Piesa „Wind of Change” rămâne un imn al libertății și un simbol al puterii muzicii de a uni oamenii dincolo de frontiere politice.