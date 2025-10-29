Schimbări pentru șoferii cu permis categoria B. Vor putea conduce mașini mai grele în Uniunea Europeană

Uniunea Europeană pregătește o schimbare fără precedent pentru milioane de șoferi care dețin permis categoria B. După zeci de ani în care limita de greutate pentru această categorie a rămas neschimbată, noile reguli vin să adapteze legislația la realitatea vehiculelor moderne, mai grele, dar tot mai ecologice. Modificările, incluse în noua Directivă europeană privind permisele auto, promit să simplifice viața conducătorilor și să susțină tranziția către electromobilitate.

Limita pentru categoria B crește: până la 4,25 tone

Conform noii Directive adoptate pe 29 septembrie 2025, șoferii posesori ai permisului de conducere categoria B vor putea urca la volanul vehiculelor care ating o greutate totală de până la 4.250 de kilograme. Este o modificare esențială, menită să țină pasul cu evoluția tehnologică din domeniul auto.

Vehiculele electrice, cele pe gaz sau hidrogen, dar și autocaravanele și furgonetele moderne cântăresc considerabil mai mult decât mașinile cu motoare clasice, în principal din cauza bateriilor și a sistemelor de propulsie alternative. Până acum, aceste mașini depășeau adesea limita de 3,5 tone, fiind imposibil de condus legal cu un permis standard.

Prin ridicarea pragului, conducătorii auto – fie privați, fie profesioniști – vor beneficia de mai multă libertate, fără a fi nevoiți să obțină permisul C1, destinat camioanelor ușoare.

Condițiile impuse pentru a beneficia de noua regulă

Noile prevederi nu se aplică automat tuturor șoferilor. Pentru a conduce vehicule de până la 4,25 tone, este obligatoriu ca posesorul permisului categoria B să îl dețină de cel puțin doi ani și să urmeze o instruire suplimentară.

Această formare va acoperi noțiuni esențiale legate de manevrabilitatea vehiculelor grele, distanțele de frânare și măsurile de siguranță în trafic. După absolvirea cursului, în permis va fi înscris un cod special, similar celui existent deja pentru subcategoria B96.

Regulile se aplică atât pentru vehiculul individual, cât și pentru combinațiile cu remorcă, atâta timp cât greutatea totală nu depășește 4.250 kg.

Excepția de 5 tone pentru vehiculele ecologice

O noutate și mai spectaculoasă este introducerea unei excepții de 5.000 kg pentru vehiculele cu propulsie alternativă. Aceasta se referă exclusiv la mașinile alimentate electric, cu hidrogen sau gaz, unde greutatea suplimentară provine din sistemul de propulsie.

Pentru a beneficia de această excepție, șoferii trebuie să urmeze o formare dedicată tehnologiilor de înaltă tensiune și sistemelor de siguranță specifice acestor vehicule. Totuși, această categorie este considerată una de tranziție, până când bateriile și sistemele ecologice vor deveni mai ușoare.

Important este că vehiculele de 5 tone nu pot fi utilizate pentru transport comercial de mărfuri. Masa totală admisă, inclusiv remorca, nu trebuie să depășească această limită.

Ce înseamnă schimbările pentru șoferi și industrie

Pentru proprietarii de autocamper-e, transportoare electrice sau vehicule de intervenție ușoare, noile reguli reprezintă o adevărată gură de oxigen. Până acum, aceștia erau nevoiți să obțină o licență de camion (C1) chiar și pentru câteva sute de kilograme peste limita legală, un proces costisitor și birocratic.

De asemenea, organizațiile de voluntariat, serviciile de urgență și unitățile tehnice vor putea utiliza vehicule mai grele fără a trece prin proceduri suplimentare, dacă legislația națională le va permite.

Instructorii auto salută decizia europeană, considerând-o un pas logic în direcția tranziției verzi.

„Noile limite oferă șoferilor libertate și reduc presiunea administrativă. Este o adaptare logică la realitățile electromobilității”, a declarat un purtător de cuvânt al industriei germane de automobile.

Diferențele între cele două praguri și termenul de aplicare

Cele două limite – 4,25 tone și 5 tone – au scopuri diferite. Prima este o regulă generală, aplicabilă unei game largi de vehicule, în timp ce a doua este o excepție pentru mașinile ecologice.

Ambele cer o vechime de minimum doi ani la volan și absolvirea unei formări speciale, însă implementarea finală depinde de fiecare stat membru al Uniunii Europene.

Țările membre au termen până în 2030 pentru a adapta legislația internă și pentru a introduce noile coduri europene în permisele de conducere. După această dată, școlile auto vor putea oferi instruirile necesare pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule mai grele.

Vehiculele care intră în noua categorie

Printre modelele vizate se numără Mercedes eSprinter, Ford E-Transit, camper-ele electrice pe șasiu Fiat Ducato sau MAN-TGE, dar și microbuzele comunale ori autospecialele ușoare. Pentru vehiculele clasice pe benzină sau motorină, regulile rămân neschimbate: limita rămâne la 3.500 kg.