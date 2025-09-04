Schimbare în lege: Amenzi uriașe pentru cei care agresează funcționari publici, de până la 20.000 de lei

În ultima perioadă, tot mai multe instituții publice au semnalat dificultăți în relația cu cetățenii, generate de comportamente agresive sau lipsite de respect. Pentru a preveni aceste situații și pentru a proteja activitatea funcționarilor, un proiect legislativ a fost depus la Senat și propune sancțiuni dure împotriva celor care manifestă atitudini neadecvate față de personalul instituțiilor publice.

Regulile impuse cetățenilor care solicită informații publice

Proiectul prevede completarea Legii nr. 61/1991 și a Legii nr. 544/2001, stabilind clar obligațiile celor care solicită informații de interes public. Potrivit documentului, persoanele care se adresează instituțiilor trebuie să respecte programul afișat și să adopte o conduită civilizată, care să nu afecteze activitatea angajaților.

Astfel, simpla solicitare verbală de informații nu va mai putea fi folosită ca pretext pentru a ignora regulile de bun-simț și ordinea din instituțiile publice. Personalul are dreptul să ceară respectarea regulilor, iar cei care le încalcă riscă sancțiuni.

Amenzi uriașe pentru comportament agresiv sau recalcitrant

Conform inițiativei legislative, manifestarea unui comportament lipsit de respect, provocator, intimidant sau agresiv în relația cu angajații instituțiilor publice va fi considerată contravenție. Sancțiunile nu sunt deloc mici: amenzile pot varia între 5.000 și 20.000 de lei.

Totodată, este inclus și refuzul de a respecta indicațiile personalului, ceea ce poate atrage evacuarea imediată a persoanei din incinta instituției de către personalul de pază sau de polițiștii solicitați la fața locului.

Pedepse și pentru recidivă

Proiectul introduce și o prevedere pentru cazurile de recidivă. Dacă aceeași persoană repetă comportamentul agresiv într-un interval de 24 de ore de la constatarea primei abateri, sancțiunile pot fi înăsprite. Astfel, pe lângă amendă, se poate dispune și prestarea unui număr de ore de muncă în folosul comunității.

Această măsură vine ca răspuns la comportamente tot mai frecvente de acest tip, care pun presiune pe instituții și afectează climatul de ordine și respect necesar bunei funcționări a serviciilor publice.

Motivul inițiativei legislative

Potrivit notei de fundamentare, proiectul de lege a fost conceput ca urmare a creșterii numărului de incidente în care cetățenii au manifestat atitudini neadecvate față de funcționarii publici. De la refuzul de a respecta indicațiile personalului, până la injurii, amenințări și alte forme de agresivitate, toate aceste comportamente afectează activitatea instituțiilor și subminează autoritatea acestora.

Scopul reglementării este menținerea unui climat civilizat, protejarea angajaților din sistemul public și consolidarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului.

Ce urmează pentru aplicarea legii

Deocamdată, noile reguli nu sunt în vigoare. Pentru a produce efecte, proiectul legislativ trebuie să treacă de Parlament, să fie promulgat de Președinte și ulterior publicat în Monitorul Oficial. Abia după parcurgerea acestor etape, sancțiunile și noile obligații pentru cetățeni vor deveni aplicabile.