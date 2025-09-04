Ultima ora
A picat Google: Servicii esențiale afectate în sud-estul Europei
04 sept. 2025 | 15:35
de Vieriu Ionut

Schimbare în lege: Amenzi uriașe pentru cei care agresează funcționari publici, de până la 20.000 de lei

Actualitate
Schimbare în lege: Amenzi uriașe pentru cei care agresează funcționari publici, de până la 20.000 de lei
Amenzi de până la 20.000 de lei pentru cei care agresează funcționari publici

În ultima perioadă, tot mai multe instituții publice au semnalat dificultăți în relația cu cetățenii, generate de comportamente agresive sau lipsite de respect. Pentru a preveni aceste situații și pentru a proteja activitatea funcționarilor, un proiect legislativ a fost depus la Senat și propune sancțiuni dure împotriva celor care manifestă atitudini neadecvate față de personalul instituțiilor publice.

Regulile impuse cetățenilor care solicită informații publice

Proiectul prevede completarea Legii nr. 61/1991 și a Legii nr. 544/2001, stabilind clar obligațiile celor care solicită informații de interes public. Potrivit documentului, persoanele care se adresează instituțiilor trebuie să respecte programul afișat și să adopte o conduită civilizată, care să nu afecteze activitatea angajaților.

Astfel, simpla solicitare verbală de informații nu va mai putea fi folosită ca pretext pentru a ignora regulile de bun-simț și ordinea din instituțiile publice. Personalul are dreptul să ceară respectarea regulilor, iar cei care le încalcă riscă sancțiuni.

Amenzi uriașe pentru comportament agresiv sau recalcitrant

Conform inițiativei legislative, manifestarea unui comportament lipsit de respect, provocator, intimidant sau agresiv în relația cu angajații instituțiilor publice va fi considerată contravenție. Sancțiunile nu sunt deloc mici: amenzile pot varia între 5.000 și 20.000 de lei.

Totodată, este inclus și refuzul de a respecta indicațiile personalului, ceea ce poate atrage evacuarea imediată a persoanei din incinta instituției de către personalul de pază sau de polițiștii solicitați la fața locului.

Pedepse și pentru recidivă

Proiectul introduce și o prevedere pentru cazurile de recidivă. Dacă aceeași persoană repetă comportamentul agresiv într-un interval de 24 de ore de la constatarea primei abateri, sancțiunile pot fi înăsprite. Astfel, pe lângă amendă, se poate dispune și prestarea unui număr de ore de muncă în folosul comunității.

Această măsură vine ca răspuns la comportamente tot mai frecvente de acest tip, care pun presiune pe instituții și afectează climatul de ordine și respect necesar bunei funcționări a serviciilor publice.

Motivul inițiativei legislative

Potrivit notei de fundamentare, proiectul de lege a fost conceput ca urmare a creșterii numărului de incidente în care cetățenii au manifestat atitudini neadecvate față de funcționarii publici. De la refuzul de a respecta indicațiile personalului, până la injurii, amenințări și alte forme de agresivitate, toate aceste comportamente afectează activitatea instituțiilor și subminează autoritatea acestora.

Scopul reglementării este menținerea unui climat civilizat, protejarea angajaților din sistemul public și consolidarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului.

Ce urmează pentru aplicarea legii

Deocamdată, noile reguli nu sunt în vigoare. Pentru a produce efecte, proiectul legislativ trebuie să treacă de Parlament, să fie promulgat de Președinte și ulterior publicat în Monitorul Oficial. Abia după parcurgerea acestor etape, sancțiunile și noile obligații pentru cetățeni vor deveni aplicabile.

Cod galben de caniculă în mare parte din țară. Temperaturile ating 35 de grade în București
Recomandări
Tot mai mulți copii nu se mai joacă afară: un fenomen care ridică semne de alarmă. Ce avertizează oamenii de știință
Tot mai mulți copii nu se mai joacă afară: un fenomen care ridică semne de alarmă. Ce avertizează oamenii de știință
„Îmi cer scuze” sau „îți cer scuze”. Care este varianta corectă?
„Îmi cer scuze” sau „îți cer scuze”. Care este varianta corectă?
Celebrul designer Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani
Celebrul designer Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani
Cele zece „porunci” ale lui Bill Gates pentru antreprenori. Sfaturile care te pot ajuta dacă ești la început de drum
Cele zece „porunci” ale lui Bill Gates pentru antreprenori. Sfaturile care te pot ajuta dacă ești la început de drum
Mai mulți răniți, printre care și copii, după ce o mașină a intrat într-un grup de oameni la Berlin
Mai mulți răniți, printre care și copii, după ce o mașină a intrat într-un grup de oameni la Berlin
Cum faci un Negroni Sbagliato cu arome ungurești. Așa înveți despre Unicum și descoperi vermutul Moena pe bază de vin Tokaji
Cum faci un Negroni Sbagliato cu arome ungurești. Așa înveți despre Unicum și descoperi vermutul Moena pe bază de vin Tokaji
Ușile tale din lemn vor arăta ca noi în câteva secunde. Trucul dezvăluit de experții în curățenie
Ușile tale din lemn vor arăta ca noi în câteva secunde. Trucul dezvăluit de experții în curățenie
Legea pensiilor magistraților, atacată la Curtea Constituțională. Judecătorii ÎCCJ au votat în unanimitate
Legea pensiilor magistraților, atacată la Curtea Constituțională. Judecătorii ÎCCJ au votat în unanimitate
Revista presei
Adevarul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ștefan Floroaică, dezvăluiri din Asia Express. Cum l-a motivat Sânziana Negru înainte să plece: „Mi-aș fi dorit să ajung cât mai departe”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Zodiile care atrag banii ca magnetul. Se întâmplă din 8 septembrie, o schimbare importantă are loc
Playtech Știri
Mara Bănică, confesiuni emoționante după Asia Express. Mărturisirea pe care i-a făcut-o fiul său la întoarcere și cum a slăbit 20 de kilograme: „Nu mi-a zis niciodată”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...