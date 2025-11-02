Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Mai mulți pasageri înjunghiați. Poliția a arestat doi suspecți

O seară obișnuită de sâmbătă s-a transformat într-un coșmar pentru zeci de pasageri aflați într-un tren care circula între Doncaster și Londra King’s Cross. În apropiere de Cambridge, în estul Angliei, mai multe persoane au fost atacate cu cuțitul, incidentul declanșând o amplă operațiune a poliției britanice. Nouă persoane au fost transportate de urgență la spital, prezentând răni grave care le-au pus viața în pericol.

Cum a avut loc atacul

Trenul, care plecase la ora 18:25 din Doncaster, a fost oprit de urgență la stația Huntingdon după ce echipajele au primit, la ora 19:39 GMT (21:39 ora României), mai multe apeluri disperate de la pasageri care anunțau un atac în desfășurare. Polițiști înarmați au urcat în tren, iar la scurt timp au reușit să rețină doi suspecți. Potrivit martorilor, unul dintre atacatori ar fi fost imobilizat cu ajutorul unui pistol cu electroșocuri.

Imaginile publicate pe rețelele sociale arată o desfășurare impresionantă de forțe: zeci de polițiști, ambulanțe și trei elicoptere medicale au fost trimise la fața locului. Serviciul de ambulanță din estul Angliei a confirmat că a fost declanșată o intervenție de urgență la scară largă, în condițiile în care mai multe victime necesitau îngrijiri urgente.

Un pasager, identificat drept Gavin, a relatat pentru Sky News clipele de teroare trăite în tren: „Am auzit pe cineva strigând ‘Au un cuțit, am fost înjunghiat!’. Oamenii fugeau disperați prin vagoane, mulți erau acoperiți de sânge. A fost o scenă pe care nu o voi uita niciodată.” El a povestit că victimele au fost scoase din tren imediat ce acesta s-a oprit și preluate de echipajele medicale, în timp ce pasagerii au fost evacuați în gară sub supravegherea poliției.

Ancheta este în desfășurare

Șeful Poliției Britanice a Transporturilor, Chris Casey, a declarat că ancheta se află într-o etapă incipientă și că autoritățile lucrează intens pentru a stabili circumstanțele și motivația atacului. „În această fază, nu este potrivit să speculăm asupra cauzelor. Desfășurăm investigații urgente și va dura ceva timp până vom putea oferi mai multe detalii”, a precizat acesta.

Poliția antiteroristă sprijină ancheta, însă deocamdată nu există informații care să confirme că atacul ar fi avut legături cu terorismul. În zonă au fost impuse restricții de circulație, iar autostrada A1307, care trece prin apropierea gării Huntingdon, a fost închisă temporar.

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a reacționat imediat, calificând incidentul drept „îngrozitor și profund îngrijorător”. Într-un mesaj postat pe platforma X, acesta a transmis: „Gândurile mele se îndreaptă către toți cei afectați de atacul teribil. Mulțumesc echipelor de intervenție pentru profesionalismul și curajul de care au dat dovadă. Le cer tuturor celor din zonă să urmeze indicațiile poliției.”

Deocamdată, identitatea suspecților și posibilele motive ale atacului rămân necunoscute.