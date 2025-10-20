Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
20 oct. 2025 | 14:26
de Badea Violeta

Scenarii pentru demolarea blocului din Rahova după explozie. Experții spun că etajele superioare vor fi dărâmate primele

ACTUALITATE
Scenarii pentru demolarea blocului din Rahova după explozie. Experții spun că etajele superioare vor fi dărâmate primele
Pasi posibili in procedura de demolare a blocului afectat din Rahova

Blocul din Rahova distrus de explozie rămâne o amenințare pentru întreaga zonă. Potrivit primului raport al Inspectoratului de Stat în Construcții, structura este instabilă, iar etajele superioare riscă să se prăbușească oricând. În acest context, autoritățile pregătesc scenarii pentru demolare și caută soluții pentru familiile care au rămas fără locuințe.

Cum va fi demolat blocul afectat

Experții lucrează în aceste zile la planurile de demolare controlată a blocului grav avariat. Conform evaluărilor preliminare, intervenția va începe de la etajele superioare, considerate cele mai periculoase. Acestea au suferit distrugeri majore în urma deflagrației și pot ceda oricând, punând în pericol întregul imobil.

Pentru demontarea lor vor fi folosite utilaje speciale, capabile să îndepărteze bucățile de beton cu precizie, fără a provoca vibrații care ar putea destabiliza structura rămasă, relatează Digi 24.

Inspectoratul de Stat în Construcții a confirmat că riscul de prăbușire este ridicat, iar accesul în clădire se face doar în condiții strict controlate.

Echipele de pompieri și jandarmi continuă să însoțească locatarii din scările mai puțin afectate, pentru ca aceștia să își poată recupera bunurile personale în siguranță. Demolarea propriu-zisă va fi declanșată imediat ce procedurile tehnice și juridice vor fi finalizate.

Ce se întâmplă cu locatarii rămași fără case

După explozia care a distrus mai multe etaje ale blocului, Primăria Capitalei a început o amplă analiză juridică a fiecărui apartament. Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat, conform sursei menționate, că autoritățile vor stabili exact situația locuințelor asigurate, ipotecate sau înscrise în cadastru, pentru ca proprietarii afectați să primească sprijinul corespunzător.

”Sunt două lucruri diferite. Noi am pregătit, pentru situația de avarie, un plan în care toți cei aproximativ 400 de locuitori din zonă să fie sprijiniți, având în vedere că nu știam inițial care este gravitatea situației și cum arată expertiza pentru celelalte scări.

Am oferit 1.500 de lei familiilor care, în acest moment, nu au mai putut intra în imobil și au nevoie de sprijin pentru întreținere, iar pentru plata chiriilor vorbim despre o altă hotărâre, o decizie separată, care a fost deja aprobată și va fi susținută de Primăria Capitalei, independent de această sumă acordată în prima fază”, a spus Stelian Bujduveanu.

Ce urmează după punerea în siguranță a imobilului

În paralel cu măsurile de sprijin, autoritățile continuă verificările tehnice și juridice, în colaborare cu Oficiul de Cadastru.

”Facem o analiză juridică a întregului imobil, de la apartament la apartament, pentru a vedea câte dintre locuințe au asigurare, câte au cadastru, câte au ipotecă.

Acest raport final va sta la baza deciziei pe care o vom lua privind ce facem mai departe, după ce punem în siguranță imobilul”, a explicat primarul interimar al Capitalei.

Potrivit expertizei, riscul major există doar pentru scara unde s-a produs explozia, însă autoritățile nu exclud o demolare parțială, urmată de consolidarea părților rămase stabile.

Scopul este dublu: eliminarea oricărui pericol și identificarea unei soluții corecte pentru proprietarii care și-au pierdut casele într-un moment de neglijență încă neelucidată complet.

