Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
23 aug. 2025 | 12:15
de Vieriu Ionut

Scandal violent între zeci de muncitori români şi nepalezi. De la ce ar fi pornit conflictul? Video

Scandal violent între zeci de muncitori români şi nepalezi. De la ce ar fi pornit conflictul? Video
Scandal între români şi nepalezi

Un conflict izbucnit vineri seara într-o fabrică de mobilă din Baia Mare a degenerat rapid într-o bătaie între muncitorii români și cei nepalezi, incidentul atrăgând intervenția poliției și deschiderea unui dosar penal.

Cum a pornit conflictul

Potrivit martorilor, totul a început aparent banal: un muncitor nepalez ar fi refuzat să îi dea unui coleg român o cutie cu aracet. Neînțelegerea, deși minoră la început, s-a transformat rapid într-un conflict mai amplu, implicând zeci de angajați. Sursele locale spun că atmosfera tensionată din fabrică și lipsa comunicării dintre lucrători ar fi contribuit la escaladarea conflictului.

Un martor a relatat: „Scandalul a pornit de la o cutie de aracet, dar apoi totul a degenerat. Nu era ceva planificat, dar tensiunile au ieșit la iveală.”

Intervenția agenților de pază și a poliției

Conflictul a atras imediat atenția agenților de pază ai fabricii. Aceștia au intervenit rapid pentru a separa angajații implicați și au solicitat sprijinul poliției, temându-se că situația ar putea scăpa de sub control.

„Echipajele Poliției de la ordine publică au fost sesizate de o firmă de pază despre faptul că la o societate comercială din Baia Mare a izbucnit un conflict spontan între mai mulți angajați. La fața locului polițiștii au identificat persoanele implicate și au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de tulburarea liniștii și ordinii publice”, a transmis poliția, conform sursei VasileDale.ro.

Scopul anchetei și urmările pentru muncitori

După incident, polițiștii au început verificările pentru a stabili circumstanțele exacte ale scandalului și pentru a lua măsurile legale necesare. Toți angajații implicați au fost identificați, iar ancheta vizează stabilirea responsabilităților fiecăruia.

Dosarul penal deschis pentru tulburarea liniștii și ordinii publice poate atrage sancțiuni legale pentru cei care au participat la conflict, în funcție de implicarea și agresivitatea fiecărui muncitor. În paralel, conducerea fabricii urmează să analizeze măsuri interne pentru prevenirea unor incidente similare în viitor, inclusiv prin instruirea angajaților și implementarea unor protocoale mai stricte de securitate și comunicare în echipă.

Evenimentele din Baia Mare readuc în atenție tensiunile care pot apărea în locurile de muncă cu echipe multinaționale, mai ales în domenii unde interacțiunea directă între angajați este constantă. Specialiștii în managementul resurselor umane subliniază că astfel de conflicte, chiar dacă aparent minore, pot degenera rapid dacă nu există mecanisme de prevenție și comunicare eficientă între colegi.

