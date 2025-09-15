Scandal uriaș într-un avion Tel Aviv – București: 7 pasageri s-au luat la bătaie din motive religioase

Un incident violent a tulburat zborul companiei aeriene HelloJet, care efectua cursa Tel Aviv – Otopeni, în noaptea de duminică spre luni. Șapte pasageri, toți cetățeni israelieni, s-au luat la bătaie la bordul aeronavei, chiar înainte de aterizarea la București.

Bătaie la bordul unui avion care se întorcea la București, din Tel Aviv

Scandalul din avion a izbucnit în jurul orei 01:00, cu puțin timp înainte de coborâre. Cum conflictul a escaladat rapid, echipajul de zbor a cerut sprijinul polițiștilor de frontieră.

Imediat cum aeronava a aterizat, oamenii legii au urcat la bord și în urma verificărilor făcute împreună cu membrii echipajului, polițiștii de frontieră au identificat șapte cetățeni israelieni implicați direct în scandal. Aceștia au fost escortați pentru verificări suplimentare și au primit amenzi contravenționale în valoare de 4.000 de lei fiecare.

Persoanele implicate în altercație sunt cetățeni israelieni

„Motivul solicitării a fost faptul că pe timpul zborului a izbucnit un conflict spontan între mai mulți cetățeni israelieni”, a transmis, luni, Poliția de Frontieră.

Polițiștii urmează să stabilească exact motivul care a dus la izbucnirea conflictului din avion. Din primele informații se pare că scandalul a izbucnit în urma disputelor pe teme religioase.

HelloJet, compania succesoare a Blue Air, a confirmat incidentul. Potrivit surselor, șase dintre persoanele implicate au fost deja audiate de autoritățile de la Otopeni.