Monica Tatoiu, scandal cu vecinii şi cu poliţiştii. Ce a deranjat-o pe afaceristă: „Am fost scuipată şi ameninţată în stil mafiot”

Femeia de afaceri Monica Tatoiu a fost implicată vineri seara, 12 septembrie 2025, într-un incident tensionat în Sectorul 1 al Capitalei. Conflictul a avut loc în contextul unei nunți organizate într-o curte privată, iar vedeta susține că a fost amenințată și scuipată în fața poliției. Autoritățile resping însă acuzațiile, iar scandalul a continuat în mediul online.

Incidentul din Sectorul 1 și intervenția poliției

Vineri seara, Monica Tatoiu ar fi pătruns fără acord în curtea unor persoane, încercând să oprească o nuntă organizată în familie. Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au fost sesizați privind tulburarea ordinii publice și s-au prezentat la fața locului.

”Din primele verificări, a reieşit că femeia ar fi intervenit verbal, anterior ajungerii echipajelor de poliţie, solicitând încetarea unui eveniment, întrucât afecta liniştea locatarilor din zonă. Evenimentul la care se face referire a avut loc în curtea privată a unor persoane, fiind vorba despre o nuntă organizată în familie. Facem precizarea că femeia în cauză a pătruns în curtea respectivă fără consimţământul gazdelor, solicitând oprirea evenimentului. Cu privire la acest aspect, proprietarii nu au formulat plângere penală”, a transmis Poliţia Capitalei.

În urma intervenției, polițiștii au aplicat trei sancțiuni contravenționale în valoare totală de 11.000 de lei și au solicitat mutarea mașinilor parcate neregulamentar, măsuri la care proprietarii s-au conformat.

Cum comentează Monica Tatoiu și ce acuzații aduce poliției

După incident, Monica Tatoiu a transmis pe Facebook că a fost ”scuipată şi ameninţată în stil mafiot” în fața oamenilor legii, acuzând că polițiștii nu au intervenit corespunzător:

”Am fost scuipată şi ameninţată în stil mafiot pentru că am încercat să opresc o nuntă tradiţională de romi în buricul Capitalei în faţa poliţiei. Cu maşini de sute de mii de euro parcate ilegal pe toate străzile. Dispreţ total faţă de lege şi poliţie.”

Autoritățile au negat acuzațiile, precizând că nu au fost raportate amenințări și că femeia nu a depus plângere:

”Nu au fost înregistrate alte incidente sau fapte care să întrunească elementele constitutive ale unei infracţiuni. Menţionăm că femeia nu a adus la cunoştinţa poliţiştilor, în momentul intervenţiei, faptul că ar fi fost ameninţată şi nici nu a depus plângere în acest sens. Afirmaţiile din spaţiul public, la adresa autorităţilor, sunt nefondate.”

”Poliția mă face mincinoasă”

Monica Tatoiu a revenit cu mesaje tranșante pe rețelele sociale, susținând că deține dovezi care să îi confirme versiunea și sugerând că va acționa poliția în instanță:

”Poliția mă face mincinoasă când am înregistrarea convorbirii când declara că știau de cele 3 ore de dezastru. Era polițistul lângă mine când am fost scuipată. Procese cu poliția. Mizerabil.”

Incidentul continuă să stârnească reacții în mediul online, iar situația rămâne controversată între declarațiile publice ale Monicăi Tatoiu și punctul de vedere oficial al Poliției Capitalei.