Ultima ora
Cel puţin 800 de morţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Guvernul taliban anunță și 2.500 de răniți. Sunt sate întregi prăbuşite. Update
01 sept. 2025 | 17:47
de Badea Violeta

Scandal într-un avion Bruxelles–București. Un pasager român a agresat echipajul, după ce a vrut să facă o plată: „S-au produs îmbrânceli la bord, ba chiar s-au împărțit și pumni”

Actualitate
Scandal într-un avion Bruxelles–București. Un pasager român a agresat echipajul, după ce a vrut să facă o plată: „S-au produs îmbrânceli la bord, ba chiar s-au împărțit și pumni”
Scandal la bordul unui avion Bruxelles–Bucuresti. Sursa foto: Profimedia

Un incident grav a avut loc la bordul unui avion Wizz Air care zbura de la Charleroi, Bruxelles, către Otopeni, București. Un pasager român a provocat haos cu mai puțin de o oră înainte de aterizare, agresând echipajul și tulburând restul călătorilor. Evenimentul a fost descris de martori ca fiind extrem de tensionat și a necesitat intervenția altor pasageri și, ulterior, a polițiștilor la aterizare.

Pasagerul a început să țipe și să agreseze echipajul

Cu aproximativ 40 de minute înainte de aterizare, bărbatul a început să strige ”I want cash, no card” (”Vreau cash, nu card”) și ”de ce nu sunt buni banii mei”, manifestând un comportament agresiv față de însoțitorii de zbor. Un martor a declarat pentru HotNews că incidentul a durat aproximativ 20 de minute.

”S-au produs îmbrânceli la bord, ba chiar s-au împărţit şi pumni, dar în cele din urmă un pasager mai corpolent a reușit să-l imobilizeze după ce l-a prins de gât. El a fost imobilizat în scaun cu mai multe centuri de siguranţă”, a povestit acesta.

În timpul acestui interval, pasagerul a continuat să înjure și să amenințe echipajul, demonstrând un comportament incoerent și periculos pentru ceilalți călători.

Vezi și:
Cum îți recuperezi banii pe bilet dacă zborul e anulat sau întârziat. Sorin Mierlea, președintele InfoCons: „Pasagerii au drepturi clare, indiferent de compania aeriană”. EXCLUSIV
Scandal violent între zeci de muncitori români şi nepalezi. De la ce ar fi pornit conflictul? Video

Ce a scandat bărbatul

Deși a fost legat de scaun, bărbatul părea sub influența alcoolului și a continuat să strige mesaje împotriva vaccinului anti-Covid, a comunității LGBT și a Uniunii Europene. Totodată, el a menționat numele Dianei Șoșoacă și al lui Nicolae Ceaușescu, scandând ”Slava România, Slava Diana Şosoacă”.

Acțiunile sale au creat panică printre pasageri, iar alți călători au încercat să-l calmeze sau să-l imobilizeze până la aterizare. Incidentul a fost unul dintre cele mai tensionate înregistrate recent pe zborurile comerciale internaționale care ajung în România.

Polițiștii l-au preluat la aterizarea avionului

Odată ce avionul a aterizat pe Aeroportul Otopeni, polițiștii au urcat la bord și l-au escortat pe pasagerul agresiv, înainte ca restul pasagerilor să coboare. Autoritățile urmează să stabilească măsurile legale care vor fi aplicate individului pentru comportamentul său violent la bord.

Acest incident readuce în atenție problemele legate de siguranța în zbor și de modul în care echipajele gestionează pasagerii agresivi, mai ales în situațiile în care consumul de alcool sau manifestările extreme pun în pericol viața și integritatea celorlalți călători.

Prima zi de toamnă aduce caniculă. Zonele afectate de codul galben de căldură
Recomandări
Ursula von der Leyen, despre reformele și măsurile fiscale aplicate în România pentru redresarea economiei: „Vom continua să lucrăm îndeaproape pentru a asigura un viitor prosper pentru poporul român”
Ursula von der Leyen, despre reformele și măsurile fiscale aplicate în România pentru redresarea economiei: „Vom continua să lucrăm îndeaproape pentru a asigura un viitor prosper pentru poporul român”
Ilie Bolojan prezintă Pachetul 2 de măsuri fiscale în Parlament: „Avem risipă, excepții și sinecuri. Fiecare se descurcă cum poate”
Ilie Bolojan prezintă Pachetul 2 de măsuri fiscale în Parlament: „Avem risipă, excepții și sinecuri. Fiecare se descurcă cum poate”
Cum crești viteza internetului pe Wi-Fi acasă. Metode simple care chiar funcționează
Cum crești viteza internetului pe Wi-Fi acasă. Metode simple care chiar funcționează
Accident rutier grav în Prahova: doi copii, printre răniți. S-a cerut intervenția elicopterului SMURD
Accident rutier grav în Prahova: doi copii, printre răniți. S-a cerut intervenția elicopterului SMURD
Ce gust are rambutan? Fructul exotic asemănător litchi, dar cu aromă proprie
Ce gust are rambutan? Fructul exotic asemănător litchi, dar cu aromă proprie
Temperatura ideală pentru a spăla prosoapele. Aşa se dezinfectează şi nu mai miros urât
Temperatura ideală pentru a spăla prosoapele. Aşa se dezinfectează şi nu mai miros urât
Prima imagine cu Lady Gaga în rolul lui Rosaline Rotwood, în serialul „Wednesday” de pe Netflix FOTO
Prima imagine cu Lady Gaga în rolul lui Rosaline Rotwood, în serialul „Wednesday” de pe Netflix FOTO
Funcțiile ascunse din Waze care pot schimba modul în care conduci
Funcțiile ascunse din Waze care pot schimba modul în care conduci
Revista presei
Adevarul
Rețeta sănătoasă, care te ajută să slăbești fără să renunți la gust, recomandată de un antrenor de fitness: „Am pierdut 7 kilograme”
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscop zilnic, 2 septembrie 2025. Ce zodie face o alegere care îi schimbă destinul
Playtech Știri
Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii, s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Chișinău: „Mă simt recunoscătoare și mândră”
Playtech Știri
Când se face zacusca? Aşa profiţi din plin de gustul dulce al legumelor bine coapte
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!