Scandal într-un avion Bruxelles–București. Un pasager român a agresat echipajul, după ce a vrut să facă o plată: „S-au produs îmbrânceli la bord, ba chiar s-au împărțit și pumni”

Un incident grav a avut loc la bordul unui avion Wizz Air care zbura de la Charleroi, Bruxelles, către Otopeni, București. Un pasager român a provocat haos cu mai puțin de o oră înainte de aterizare, agresând echipajul și tulburând restul călătorilor. Evenimentul a fost descris de martori ca fiind extrem de tensionat și a necesitat intervenția altor pasageri și, ulterior, a polițiștilor la aterizare.

Pasagerul a început să țipe și să agreseze echipajul

Cu aproximativ 40 de minute înainte de aterizare, bărbatul a început să strige ”I want cash, no card” (”Vreau cash, nu card”) și ”de ce nu sunt buni banii mei”, manifestând un comportament agresiv față de însoțitorii de zbor. Un martor a declarat pentru HotNews că incidentul a durat aproximativ 20 de minute.

”S-au produs îmbrânceli la bord, ba chiar s-au împărţit şi pumni, dar în cele din urmă un pasager mai corpolent a reușit să-l imobilizeze după ce l-a prins de gât. El a fost imobilizat în scaun cu mai multe centuri de siguranţă”, a povestit acesta.

În timpul acestui interval, pasagerul a continuat să înjure și să amenințe echipajul, demonstrând un comportament incoerent și periculos pentru ceilalți călători.

Ce a scandat bărbatul

Deși a fost legat de scaun, bărbatul părea sub influența alcoolului și a continuat să strige mesaje împotriva vaccinului anti-Covid, a comunității LGBT și a Uniunii Europene. Totodată, el a menționat numele Dianei Șoșoacă și al lui Nicolae Ceaușescu, scandând ”Slava România, Slava Diana Şosoacă”.

Acțiunile sale au creat panică printre pasageri, iar alți călători au încercat să-l calmeze sau să-l imobilizeze până la aterizare. Incidentul a fost unul dintre cele mai tensionate înregistrate recent pe zborurile comerciale internaționale care ajung în România.

Polițiștii l-au preluat la aterizarea avionului

Odată ce avionul a aterizat pe Aeroportul Otopeni, polițiștii au urcat la bord și l-au escortat pe pasagerul agresiv, înainte ca restul pasagerilor să coboare. Autoritățile urmează să stabilească măsurile legale care vor fi aplicate individului pentru comportamentul său violent la bord.

Acest incident readuce în atenție problemele legate de siguranța în zbor și de modul în care echipajele gestionează pasagerii agresivi, mai ales în situațiile în care consumul de alcool sau manifestările extreme pun în pericol viața și integritatea celorlalți călători.