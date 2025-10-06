Ultima ora
06 oct. 2025 | 20:22
de Andrei Simion

Sătul de haos la birou, un angajat își aduce cuptorul cu microunde și îl ține sub lacăt. Conflicte bizare tot mai dese post-pandemie în companiile americane

Sătul de haos la birou, un angajat își aduce cuptorul cu microunde și îl ține sub lacăt. Conflicte bizare tot mai dese post-pandemie în companiile americane
Revenirea la birou după pandemie îi împinge pe mulți angajați din SUA către gesturi bizare. (Imagine ilustrativă)

Un angajat la o companie din Statele Unite a stârnit dezbateri aprinse după ce și-a adus propriul cuptor cu microunde la muncă și l-a încuiat, ca să nu fie folosit (și stricat) de colegi. Povestea, relatată de The New York Post, vine din sala de pauză unde, la prânz, se înghesuie până la 20 de persoane pe un singur aparat. După ce microundele „comune” s-ar fi defectat pe bandă rulantă, iar colegii au refuzat să contribuie la achiziția unuia nou, angajatul a venit cu soluția radicală: dispozitiv propriu, sub lacăt. El a cerut „verdictul” comunității r/AITA de pe Reddit, iar multe comentarii i-au dat dreptate, cu avertismentul că gestul îi poate tensiona relațiile la job.

Înapoi la birou, frustrări în lanț în rândul angajaților din SUA, consecințe post-pandemie

În oglindă cu astfel de fricțiuni „mărunte”, CBS News a popularizat o cercetare discutată în Harvard Business Review despre așa-numitele „meeting hangovers” (mah­mureala după ședințe): efecte negative care persistă după întâlniri proaste și scad productivitatea. Peste 90% dintre angajați spun că le resimt ocazional; recomandările specialiștilor includ liste de participanți mai scurte, agende formulate ca întrebări și lideri care vorbesc mai puțin și facilitează mai mult.

Contextul mai larg: după anii de muncă la distanță, multe companii americane au cerut revenirea 100% la birou. Adaptarea nu e simplă pentru toți. Resursele comune — de la săli de ședințe la bucătării — sunt suprasolicitate, iar regulile de conviețuire revin „pe viu”, cu frustrări vizibile: rândul la microunde, ședințe prea lungi, „cine spală după”. Cazul cu lacătul arată un tipar: când managementul întârzie soluțiile, angajații improvizează — eficient pe termen scurt, dar cu potențial de conflict pe termen lung.

Revenirea la birou cere din partea companiilor investiții simple, dar cu efect mare — condiții mai bune în spațiile de lucru, reguli clare de conviețuire, procese transparente și mici facilități care reduc fricțiunile zilnice. Din partea angajaților, merită evitate soluțiile individuale punitive: chiar dacă „ai dreptate”, astfel de gesturi erodează capitalul social și climatul echipei. Pentru toți, igiena întâlnirilor și a spațiilor comune face adesea diferența dintre o zi productivă și una irosită în tensiuni.

