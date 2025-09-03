Șase alimente care nu trebuie consumate niciodată în același timp, potrivit nutriționiștilor

Multe combinații alimentare par ideale și fac parte din meniul zilnic al multora dintre noi. Totuși, nutriționiștii atrag atenția că anumite asocieri pot afecta digestia, pot bloca absorbția nutrienților sau chiar pot contribui la dezechilibre în organism. Află care sunt cele șase perechi de alimente de evitat.

Combinații care afectează digestia

Unele alimente, deși sănătoase luate separat, pot deveni greu de tolerat atunci când sunt consumate împreună. Astfel de combinații pun la încercare sistemul digestiv și pot provoca balonare, disconfort sau indigestie.

1. Lapte cu citrice

Un pahar de lapte alături de portocale, lămâi sau mandarine poate duce la disconfort digestiv. Aciditatea citricelor determină coagularea proteinelor din lapte, ceea ce poate cauza balonare, gaze sau indigestie.

2. Ciocolată neagră și lapte

Ciocolata neagră este recunoscută pentru beneficiile asupra inimii, însă acestea sunt anulate dacă este consumată cu lapte. Proteinele din lapte împiedică absorbția flavonoidelor, compuși care ajută la menținerea sănătății cardiovasculare.

3. Cafea cu banane

Această combinație dă impresia unei doze de energie de durată, dar efectul este de scurtă durată. Cafeina și carbohidrații rapizi duc la o creștere bruscă a glicemiei, urmată de o scădere accentuată, ceea ce poate provoca oboseală și lipsă de concentrare.

Asocieri care suprasolicită organismul

Unele combinații alimentare nu doar că reduc beneficiile nutriționale, ci pot aduce un aport excesiv de sare, zahăr sau calorii. Pe termen lung, acestea solicită inutil organismul și favorizează apariția unor probleme de sănătate.

4. Tăiței instant cu sos de soia

O porție de ramen îmbogățită cu sos de soia poate conține o cantitate uriașă de sodiu. Acest aport excesiv crește riscul de hipertensiune, boli de inimă și deshidratare. Pe termen lung, consumul ridicat de sare are efecte negative majore asupra sănătății.

5. Unt de arahide cu turte de orez

Deși pare o gustare sănătoasă și ușoară, această asociere nu oferă suficientă energie. Turtele de orez sunt lipsite de fibre și carbohidrați complecși, iar împreună cu untul de arahide duc la o senzație de sațietate de scurtă durată, urmată de oboseală și poftă de dulce.

Perechea cea mai riscantă

Există combinații alimentare care trec dincolo de simplele neplăceri digestive și pot deveni periculoase. Una dintre ele este considerată de nutriționiști cea mai riscantă pentru sănătate.

6. Alcool și cafeină

De la cocktailuri precum espresso martini până la băuturi energizante cu alcool, combinația este extrem de riscantă. Cafeina maschează efectele alcoolului, făcându-te să te simți mai puțin afectat decât ești în realitate. Rezultatul? Consumul crescut de alcool și o presiune periculoasă asupra ficatului și sistemului nervos.