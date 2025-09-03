Ultima ora
Planul Roşu de Intervenţie, activat în Botoşani. 21 persoane implicate într-un accident între un autocar şi un autoturism. Trei oameni au murit
03 sept. 2025 | 15:21
de Badea Violeta

Șase alimente care nu trebuie consumate niciodată în același timp, potrivit nutriționiștilor

Sănătate
Șase alimente care nu trebuie consumate niciodată în același timp, potrivit nutriționiștilor
Nutritionistii avertizeaza: sase alimente care nu ar trebui mancate impreuna

Multe combinații alimentare par ideale și fac parte din meniul zilnic al multora dintre noi. Totuși, nutriționiștii atrag atenția că anumite asocieri pot afecta digestia, pot bloca absorbția nutrienților sau chiar pot contribui la dezechilibre în organism. Află care sunt cele șase perechi de alimente de evitat.

Combinații care afectează digestia

Unele alimente, deși sănătoase luate separat, pot deveni greu de tolerat atunci când sunt consumate împreună. Astfel de combinații pun la încercare sistemul digestiv și pot provoca balonare, disconfort sau indigestie.

1. Lapte cu citrice

Un pahar de lapte alături de portocale, lămâi sau mandarine poate duce la disconfort digestiv. Aciditatea citricelor determină coagularea proteinelor din lapte, ceea ce poate cauza balonare, gaze sau indigestie.

Vezi și:
O singură masă bogată în grăsimi îți poate afecta circulația cerebrală, arată un nou studiu
Turcia vrea să renunţe la sistemul „all-inclusive” din hoteluri, spre dezamăgirea turiştilor. Cum se vor putea bucura românii de mâncare în celebra destinaţie

2. Ciocolată neagră și lapte

Ciocolata neagră este recunoscută pentru beneficiile asupra inimii, însă acestea sunt anulate dacă este consumată cu lapte. Proteinele din lapte împiedică absorbția flavonoidelor, compuși care ajută la menținerea sănătății cardiovasculare.

3. Cafea cu banane

Această combinație dă impresia unei doze de energie de durată, dar efectul este de scurtă durată. Cafeina și carbohidrații rapizi duc la o creștere bruscă a glicemiei, urmată de o scădere accentuată, ceea ce poate provoca oboseală și lipsă de concentrare.

Asocieri care suprasolicită organismul

Unele combinații alimentare nu doar că reduc beneficiile nutriționale, ci pot aduce un aport excesiv de sare, zahăr sau calorii. Pe termen lung, acestea solicită inutil organismul și favorizează apariția unor probleme de sănătate.

4. Tăiței instant cu sos de soia

O porție de ramen îmbogățită cu sos de soia poate conține o cantitate uriașă de sodiu. Acest aport excesiv crește riscul de hipertensiune, boli de inimă și deshidratare. Pe termen lung, consumul ridicat de sare are efecte negative majore asupra sănătății.

5. Unt de arahide cu turte de orez

Deși pare o gustare sănătoasă și ușoară, această asociere nu oferă suficientă energie. Turtele de orez sunt lipsite de fibre și carbohidrați complecși, iar împreună cu untul de arahide duc la o senzație de sațietate de scurtă durată, urmată de oboseală și poftă de dulce.

Perechea cea mai riscantă

Există combinații alimentare care trec dincolo de simplele neplăceri digestive și pot deveni periculoase. Una dintre ele este considerată de nutriționiști cea mai riscantă pentru sănătate.

6. Alcool și cafeină

De la cocktailuri precum espresso martini până la băuturi energizante cu alcool, combinația este extrem de riscantă. Cafeina maschează efectele alcoolului, făcându-te să te simți mai puțin afectat decât ești în realitate. Rezultatul? Consumul crescut de alcool și o presiune periculoasă asupra ficatului și sistemului nervos.

Ce este Talveg, fenomenul meteo extrem care ajunge în România? Urmează zile cu vreme ciudată, anunţă ANM
Recomandări
Singurul lot de autostradă de lângă Bucureşti care va fi deschis anul acesta. Bucureştenii sperau la mai mult
Singurul lot de autostradă de lângă Bucureşti care va fi deschis anul acesta. Bucureştenii sperau la mai mult
Judeţele în care chiriile au explodat înainte de începerea noului an universitar. Preţul mediu a depăşit 700 de euro pe lună
Judeţele în care chiriile au explodat înainte de începerea noului an universitar. Preţul mediu a depăşit 700 de euro pe lună
Cea mai mare despăgubire pentru o locuinţă din România a sărit de 400.000 de euro. De ce a fost afectată casa?
Cea mai mare despăgubire pentru o locuinţă din România a sărit de 400.000 de euro. De ce a fost afectată casa?
Reacţiile lui Ilie Bolojan, Nicuşor Dan şi Sorin Grindeanu, după vizita lui Adrian Năstase şi a Vioricăi Dăncilă în China. ”Linia PSD-ul, ştiţi, e pro-europeană”
Reacţiile lui Ilie Bolojan, Nicuşor Dan şi Sorin Grindeanu, după vizita lui Adrian Năstase şi a Vioricăi Dăncilă în China. ”Linia PSD-ul, ştiţi, e pro-europeană”
Ce trebuie să faci la roșii în septembrie. Trucul grădinarilor la fiecare început de toamnă
Ce trebuie să faci la roșii în septembrie. Trucul grădinarilor la fiecare început de toamnă
ADN bacterian vechi de 1,1 milioane de ani a fost recuperat dintr-un mamut preistoric
ADN bacterian vechi de 1,1 milioane de ani a fost recuperat dintr-un mamut preistoric
Funcții ascunse pe telefoanele Samsung Galaxy pe care puțini utilizatori le folosesc. Iată ce trebuie să știi despre smartphone-ul tău
Funcții ascunse pe telefoanele Samsung Galaxy pe care puțini utilizatori le folosesc. Iată ce trebuie să știi despre smartphone-ul tău
Adrian Năstase, prima reacție despre prezența la parada din Beijing: „Am fost ca persoană privată. MAE nu a înțeles: evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova”
Adrian Năstase, prima reacție despre prezența la parada din Beijing: „Am fost ca persoană privată. MAE nu a înțeles: evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova”
Revista presei
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Playsport.ro
Gigi Becali, gata să bage mâna în buzunar pentru încă două transferuri la FCSB!
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
5 zodii protejate de astre în septembrie 2025. Vor fi binecuvântate toată luna
Playtech Știri
Octavia Geamănu continuă procesele cu Antena 1. Fosta prezentatoare spune că a fost pusă să se tundă scurt: „M-am conformat, ca să nu fac valuri. Am suferit”
Playtech Știri
Tily Niculae a ascuns că a divorțat de tatăl copiilor ei în urmă cu doi ani şi acum explică de ce. Actriţa nu se mai fereşte: „Nu are legătură cu celălalt”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...