Sărbătoare pe 17 septembrie 2025. Ce sfântă este pomenită și ce tradiții respectă credincioșii

Pe 17 septembrie 2025, credincioșii ortodocși marchează o sărbătoare cu cruce neagră, dedicată Sfintei Mucenițe Sofia și fiicelor sale, Pistis, Elpis și Agapis. Deși nu este la fel de cunoscută ca alte sărbători mari din calendar, această zi are o încărcătură spirituală aparte, fiind legată de povestea de credință și sacrificiu a unei mame creștine și a celor trei fiice ale sale, care au trăit în Italia în timpul împăratului Adrian. Tradițiile păstrate de-a lungul timpului, dar și semnificația numelor celor prăznuiți, dau acestei zile o importanță aparte în rândul credincioșilor.

Cine au fost Sfânta Sofia și fiicele ei

Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale au trăit în secolul al II-lea, în timpul împăratului Adrian (117-138). Numele „Sofia”, de origine greacă, înseamnă „înțelepciune”. Cele trei fiice au primit numele celor mai importante virtuți teologice: Pistis (credință), Elpis (nădejde) și Agapis (dragoste).

Povestea lor este una a curajului și a credinței neclintite. Prefectul provinciei, Antioh, a aflat că femeia și fiicele ei sunt creștine și le-a denunțat împăratului. Acesta a cerut ca Sofia și fetele ei să aducă jertfă zeiței Artemis. Refuzul lor a atras mânia împăratului, care a decis să le pedepsească cu moartea pe cele trei fete, pentru ca mama să sufere atât prin pierderea copiilor, cât și prin durerea despărțirii.

Martiriul celor trei fete

Potrivit scrierilor bisericești, fiicele Sfintei Sofia au fost martirizate în anul 137. Pistis, cea mai mare, avea doar 12 ani, Elpis avea 10 ani, iar cea mai mică, Agapis, doar 9 ani. Toate trei au ales să rămână credincioase învățăturilor lui Hristos, plătind cu viața.

După moartea fiicelor, mama lor a luat trupurile și le-a înmormântat pe un deal din afara cetății. Timp de trei zile, Sofia a rămas la mormintele lor, rugându-se neîncetat. La scurt timp, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu.

Locul unde se află mormintele

Tradiția spune că mormintele Sfintei Sofia și ale fiicelor ei au fost descoperite pe drumul roman Via Aurelia. Deasupra acestora a fost ridicată Biserica „Sfântul Mucenic Pangratie”, care a devenit loc de pelerinaj pentru mulți credincioși de-a lungul timpului.

Importanța lor a fost recunoscută și în Bulgaria, unde, din anul 1992, Sfânta Muceniță Sofia este considerată ocrotitoarea capitalei.

Semnificația numelor și a sărbătorii

Ziua de 17 septembrie este privită ca o sărbătoare a credinței, a nădejdii și a dragostei, virtuți pe care orice creștin este chemat să le aibă în viața sa. Cele trei nume – Pistis, Elpis și Agapis – nu sunt doar amintirea unor tinere martire, ci și un îndemn la trăirea acestor valori.

Credincioșii merg la biserică, aprind lumânări și se roagă pentru întărirea familiei, pentru pace în casă și pentru sănătatea copiilor.

Tradiții și obiceiuri în această zi

De sărbătoarea Sfintei Sofia, mulți oameni aleg să postească sau să facă fapte bune, în amintirea sacrificiului său și al fiicelor. Este o zi în care credincioșii dau de pomană, în special copiilor, subliniind legătura dintre această sărbătoare și protecția celor mici.

Se mai spune că femeile nu ar trebui să spele sau să facă treburi gospodărești grele, ci să dedice această zi rugăciunii și liniștii sufletești. În unele zone, mamele își binecuvântează copiii, rostind rugăciuni pentru ca aceștia să fie ocrotiți și să crească în credință, nădejde și dragoste.