Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
13 sept. 2025 | 20:31
de Diana Dumitrache

Ce se dă de pomană de Ziua Crucii, 14 septembrie. Tradiții și obiceiuri, rolul busuiocului

Eveniment
Ce se dă de pomană de Ziua Crucii, 14 septembrie. Tradiții și obiceiuri, rolul busuiocului
Tradiţii de Ziua Crucii (Foto: Profimedia)

Pe 14 septembrie, creștinii ortodocși prăznuiesc Înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai importante sărbători religioase ale toamnei. Această zi este marcată de post aspru și de obiceiuri transmise din generație în generație, printre care și darea de pomană pentru sufletele celor adormiți.

Ce se dă de pomană de Ziua Crucii?

Potrivit tradiției populare, de Ziua Crucii se dau de pomană alimente de post, deoarece sărbătoarea este ținută cu post aspru. Printre cele mai întâlnite daruri se numără:

  • fructe de sezon, în special struguri, prune, mere și nuci;
  • pâine de casă sau colăcei;
  • miere și alte bucate gătite fără carne, lapte sau ouă;
  • lumânări aprinse, simbol al luminii și al credinței;
  • în unele zone, se dau de pomană și cruci mici din busuioc sau alte plante sfințite la biserică.

Se spune că aceste daruri trebuie oferite cu suflet curat, pentru pomenirea celor trecuți la Domnul, dar și pentru sănătatea și bunăstarea familiei.

Semnificația busuiocului și a crucii

În tradiția românească, busuiocul are un rol aparte în această zi. Se duce la biserică pentru a fi sfințit și apoi se dă de pomană sau se păstrează în casă, ca ocrotitor împotriva bolilor și a necazurilor. Tot pe 14 septembrie se împart cruci de lemn sau cruci din turtă dulce, simbol al biruinței vieții asupra morții.

Sărbătoarea marchează și sfârșitul verii și începutul toamnei. Din această zi, tradiția spune că se „închid pământurile”: nu se mai culeg plante de leac, iar păsările migratoare încep să plece spre țările calde. Totodată, gospodinele obișnuiesc să pregătească hrană de post și să o împartă vecinilor și rudelor.

Astfel, Ziua Crucii devine nu doar un moment de rugăciune și reculegere, ci și o sărbătoare a generozității, în care pomana are rolul de a aduce lumină atât celor vii, cât și sufletelor celor plecați dintre noi.

Vreme rea, în România. ANM a emis Cod Galben de vânt, unde va ploua
Recomandări
Ce conţine brânza telemea Milbona din Lidl? Ingredientele surpriză: „Mi s-a zburlit pielea pe mine”
Ce conţine brânza telemea Milbona din Lidl? Ingredientele surpriză: „Mi s-a zburlit pielea pe mine”
Un nou RO-Alert emis în Tulcea: epava unei drone rusești s-a prăbușit la Chilia. Ce spune Zelenski despre incident. Update
Un nou RO-Alert emis în Tulcea: epava unei drone rusești s-a prăbușit la Chilia. Ce spune Zelenski despre incident. Update
Distanţa la care poţi planta pomi fructiferi faţă de gardul vecinilor. Vei evita orice problemă astfel
Distanţa la care poţi planta pomi fructiferi faţă de gardul vecinilor. Vei evita orice problemă astfel
Descoperirea unică din Dobrogea care rescrie istoria romană
Descoperirea unică din Dobrogea care rescrie istoria romană
Extindere casă fără autorizație. Când ai voie să construiești ceva pe propriul teren
Extindere casă fără autorizație. Când ai voie să construiești ceva pe propriul teren
Amenzile de 8.000 de euro pentru viteză intră în vigoare, în Grecia. Se suspendă şi permisul pentru 4 ani
Amenzile de 8.000 de euro pentru viteză intră în vigoare, în Grecia. Se suspendă şi permisul pentru 4 ani
Patru teste simple care îți arată cât de repede îmbătrânește cu adevărat corpul tău
Patru teste simple care îți arată cât de repede îmbătrânește cu adevărat corpul tău
Sute de concedieri la xAI: Elon Musk dă afară echipa care antrena chatbotul Grok și mizează pe „instructori” specialiști
Sute de concedieri la xAI: Elon Musk dă afară echipa care antrena chatbotul Grok și mizează pe „instructori” specialiști
Revista presei
Adevarul
„Trebuie să fim pregătiți”. Viktor Orban, acuzat că ar vrea să anexeze regiunea ucraineană Transcarpatia
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Lumea sportului este în doliu. Tânăra patinatoare a murit la doar 24 de ani. Circula cu bicicleta când a fost lovită de un camion
Playtech Știri
Fiul Ralucăi Bădulescu, transformare spectaculoasă la 22 de ani! Alex şi-a tatuat aproape tot corpul
Playtech Știri
Horoscopul zilei de duminică, 14 septembrie 2025. Sunt anunţate oportunități romantice și sociale
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...