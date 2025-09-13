Ce se dă de pomană de Ziua Crucii, 14 septembrie. Tradiții și obiceiuri, rolul busuiocului

Pe 14 septembrie, creștinii ortodocși prăznuiesc Înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai importante sărbători religioase ale toamnei. Această zi este marcată de post aspru și de obiceiuri transmise din generație în generație, printre care și darea de pomană pentru sufletele celor adormiți.

Ce se dă de pomană de Ziua Crucii?

Potrivit tradiției populare, de Ziua Crucii se dau de pomană alimente de post, deoarece sărbătoarea este ținută cu post aspru. Printre cele mai întâlnite daruri se numără:

fructe de sezon, în special struguri, prune, mere și nuci;

pâine de casă sau colăcei;

miere și alte bucate gătite fără carne, lapte sau ouă;

lumânări aprinse, simbol al luminii și al credinței;

în unele zone, se dau de pomană și cruci mici din busuioc sau alte plante sfințite la biserică.

Se spune că aceste daruri trebuie oferite cu suflet curat, pentru pomenirea celor trecuți la Domnul, dar și pentru sănătatea și bunăstarea familiei.

Semnificația busuiocului și a crucii

În tradiția românească, busuiocul are un rol aparte în această zi. Se duce la biserică pentru a fi sfințit și apoi se dă de pomană sau se păstrează în casă, ca ocrotitor împotriva bolilor și a necazurilor. Tot pe 14 septembrie se împart cruci de lemn sau cruci din turtă dulce, simbol al biruinței vieții asupra morții.

Sărbătoarea marchează și sfârșitul verii și începutul toamnei. Din această zi, tradiția spune că se „închid pământurile”: nu se mai culeg plante de leac, iar păsările migratoare încep să plece spre țările calde. Totodată, gospodinele obișnuiesc să pregătească hrană de post și să o împartă vecinilor și rudelor.

Astfel, Ziua Crucii devine nu doar un moment de rugăciune și reculegere, ci și o sărbătoare a generozității, în care pomana are rolul de a aduce lumină atât celor vii, cât și sufletelor celor plecați dintre noi.