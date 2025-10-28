Sancțiunile Lukoil pot afecta România de pe 21 noiembrie. Creșterea prețului benzinei și motorinei, dar și concedieri, printre scenarii

Decizia companiei ruse Lukoil de a-și vinde activele internaționale ar putea avea efecte majore asupra pieței de energie din România. Începând cu 21 noiembrie, data la care intră în vigoare noile sancțiuni impuse de Uniunea Europeană, există riscul ca rafinăria Petrotel Ploiești și rețeaua locală de benzinării să fie afectate direct. Impactul ar putea fi resimțit atât la nivelul prețurilor carburanților, cât și al locurilor de muncă din sectorul energetic.

Rafinăria Petrotel Ploiești, parte a Lukoil România SRL, joacă un rol esențial în alimentarea pieței interne cu produse petroliere. Compania, înființată în urmă cu 27 de ani, are peste 320 de benzinării și aproximativ 3.000 de angajați în România. De-a lungul timpului, grupul a investit peste 500 de milioane de dolari în modernizarea instalațiilor de la Ploiești, care pot prelucra până la 2,5 milioane de tone de țiței anual.

Ce se întâmplă cu rafinăria Petrotel Ploiești

În contextul sancțiunilor internaționale impuse Rusiei, Lukoil a anunțat oficial că analizează posibilitatea de a vinde o parte dintre activele sale din străinătate. Printre acestea s-ar putea număra și rafinăria din Prahova, deși autoritățile române nu au confirmat până acum existența unor discuții oficiale privind o eventuală tranzacție. Surse din industria energetică susțin că există deja interes din partea unor companii europene pentru achiziția Petrotel, însă procesul ar putea fi blocat temporar de procedurile de conformitate privind regimul sancțiunilor.

Pentru România, dispariția Lukoil de pe piață ar reprezenta o pierdere importantă de capacitate de rafinare internă. În lipsa Petrotel, cererea de combustibili ar trebui acoperită prin importuri suplimentare, ceea ce ar duce la o creștere a prețurilor la benzină și motorină. De asemenea, un eventual blocaj al activității ar afecta direct miile de angajați ai companiei și ar putea genera concedieri în lanț în industriile conexe – transport, logistică și distribuție.

Impactul economic și geopolitic al sancțiunilor

Lukoil este una dintre cele mai mari companii energetice din Rusia, iar vânzarea activelor sale din Europa ar putea duce la o scădere semnificativă a veniturilor globale. Potrivit unei surse citate de publicația Politico, fost director executiv al companiei, profitul Lukoil ar putea scădea cu aproximativ 30% ca urmare a acestor măsuri. Compania ar urma să renunțe la trei rafinării și la aproape jumătate din cele circa 5.000 de benzinării deținute la nivel mondial.

Pentru piața românească, scenariile nu sunt optimiste. O retragere completă a grupului ar putea afecta lanțul de aprovizionare regional și ar crea presiuni suplimentare asupra concurenței. Într-un context global marcat de volatilitatea prețului petrolului, chiar și o mică reducere a capacității de rafinare interne ar putea avea efecte vizibile la pompă. În plus, pierderea unei companii care contribuie semnificativ la bugetul de stat și oferă mii de locuri de muncă ar pune o presiune suplimentară asupra economiei locale.

În așteptarea unei decizii oficiale din partea autorităților române, viitorul rafinăriei Petrotel și al angajaților Lukoil rămâne incert. Cert este însă că sancțiunile care intră în vigoare la 21 noiembrie pot schimba radical structura pieței petroliere din România.