Samsung lansează versiunea pentru PC a browserului său: sincronizare între dispozitive și funcții AI integrate

Samsung face un nou pas în extinderea ecosistemului său digital, aducând browserul propriu, Samsung Internet, pe PC. După ani în care aplicația a fost disponibilă exclusiv pe telefoane și tablete, compania lansează acum o versiune beta pentru desktop, care promite o experiență fluidă între dispozitive și funcții de inteligență artificială menite să îmbunătățească modul în care utilizatorii navighează pe internet.

Disponibil inițial în Statele Unite și Coreea de Sud, noul browser poate fi testat de utilizatorii înscriși în programul beta al companiei. Odată conectat la un cont Samsung, browserul permite sincronizarea completă a istoricului de navigare, a marcajelor și a parolelor, oferind o tranziție fără întreruperi între telefon, tabletă și computer.

Versiunea pentru PC a Samsung Internet marchează un moment important în strategia companiei de a-și consolida ecosistemul software. Până acum, utilizatorii dispozitivelor Galaxy care doreau să navigheze pe desktop trebuiau să apeleze la alte soluții, precum Chrome, Edge sau Firefox. Odată cu această lansare, Samsung oferă o alternativă completă, adaptată pentru utilizatorii care preferă să rămână în cadrul propriului ecosistem digital.

Browserul vine cu funcții de inteligență artificială, inclusiv un asistent AI capabil să rezume paginile web, să traducă texte și să recomande informații relevante în timp real. Aceste instrumente sunt gândite pentru a ajuta utilizatorii să economisească timp și să obțină rapid esența conținutului citit.

O altă noutate importantă este sincronizarea încrucișată între dispozitive. Prin conectarea la contul Samsung, utilizatorii pot începe o sesiune de navigare pe telefon și o pot continua instantaneu pe PC, fără pierderea datelor. De exemplu, un articol deschis pe un Galaxy S24 poate fi reluat exact din același punct pe un laptop, o funcție inspirată de ecosistemul Apple, dar extinsă acum în lumea Android.

În plus, browserul păstrează și funcția de protecție inteligentă împotriva urmăririi online, care blochează automat cookie-urile de la terți și reclamele invazive. Astfel, experiența de navigare devine mai sigură, mai curată și mai rapidă, într-o perioadă în care confidențialitatea online devine o prioritate pentru tot mai mulți utilizatori.

O revenire pe PC după o încercare eșuată în 2023

Nu este prima dată când Samsung aduce browserul său pe computere. În 2023, Samsung Internet a apărut pentru scurt timp în Microsoft Store, însă aplicația a fost retrasă rapid, cel mai probabil din cauza limitărilor tehnice și a lipsei unei integrări eficiente cu ecosistemul mobil al companiei.

De data aceasta, însă, lucrurile par mult mai bine planificate. Noua versiune beta promite o experiență completă, compatibilă cu funcțiile deja cunoscute de pe dispozitivele Galaxy. De la modul de navigare privat până la blocarea ferestrelor pop-up, toate opțiunile familiare sunt disponibile și pe desktop.

Funcția de „pick up where you left off” (continuă de unde ai rămas) reprezintă una dintre cele mai utile inovații. Aceasta permite trecerea instantanee între mobil și PC, sincronizând nu doar paginile deschise, ci și sesiunile salvate. Astfel, un utilizator care citea un articol sau completa un formular pe telefon poate relua activitatea fără întreruperi pe computer.

Deși versiunea beta este disponibilă momentan doar în două piețe, planul Samsung este de a extinde treptat browserul la nivel global după faza de testare. Dacă performanțele și stabilitatea versiunii pentru PC se ridică la nivelul așteptărilor, Samsung Internet ar putea deveni o alternativă reală la giganții Chrome, Safari și Edge, mai ales pentru utilizatorii loiali brandului Galaxy.

Ecosistem unificat și competiție directă cu Google și Microsoft

Lansarea browserului pentru PC are și o semnificație strategică importantă: Samsung își consolidează ecosistemul software propriu, reducând dependența de soluțiile Google. Prin Samsung Internet, compania coreeană poate controla mai bine experiența utilizatorului, datele și integrarea serviciilor AI.

De altfel, funcțiile bazate pe inteligență artificială din browser se aliniază cu strategia mai amplă a Samsung, care pune accent pe integrarea AI în toate produsele sale, de la telefoane și tablete până la televizoare și laptopuri. În același timp, sincronizarea completă între dispozitivele Galaxy și PC creează o punte importantă între sistemele Android și Windows, ceea ce ar putea atrage utilizatorii care își doresc un flux de lucru unificat.

Deși Chrome rămâne browserul dominant la nivel mondial, apariția Samsung Internet pentru PC ar putea schimba raportul de forțe în rândul utilizatorilor care preferă confidențialitatea și performanța în ecosistemul Samsung.

Prin această mutare, compania transmite un mesaj clar: vrea să concureze direct cu Google și Microsoft, oferind o alternativă proprie, inteligentă și sigură. Iar dacă testele beta vor fi un succes, până la finalul anului 2026, Samsung Internet ar putea deveni unul dintre cele mai importante produse software din portofoliul companiei.

Cu această lansare, Samsung nu mai este doar un producător de hardware performant, ci și un jucător din ce în ce mai influent în zona aplicațiilor și serviciilor digitale. Versiunea pentru PC a browserului Samsung Internet marchează începutul unei noi etape pentru companie — una în care conectivitatea, confidențialitatea și inteligența artificială devin fundamentele unei experiențe de navigare moderne și integrate.