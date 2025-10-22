Samsung lansează Galaxy XR, primul dispozitiv Android XR cu inteligență artificială multimodală integrată

Samsung Electronics a prezentat oficial, pe 22 octombrie 2025, Galaxy XR, un dispozitiv revoluționar care redefinește granițele dintre realitate și tehnologie. Noua creație a gigantului sud-coreean marchează debutul unei noi categorii de dispozitive native AI, concepute pentru a oferi experiențe complet captivante în mediul extins al realității mixte (XR).

Galaxy XR este primul produs construit pe platforma Android XR, rezultatul colaborării dintre Samsung, Google și Qualcomm Technologies, și reprezintă un pas decisiv în transformarea inteligenței artificiale multimodale din concept într-o realitate accesibilă utilizatorilor.

Won-Joon Choi, directorul operațional al diviziei Mobile Experience la Samsung, a descris noul dispozitiv drept începutul unei ere complet noi: „Cu Galaxy XR, Samsung introduce un ecosistem de dispozitive mobile care extinde viziunea AI într-o frontieră captivantă și semnificativă. XR nu mai este o idee abstractă — devine parte din viața de zi cu zi.”

Partenerii implicați în dezvoltarea proiectului subliniază importanța acestui moment. Sameer Samat, președintele Android Ecosystem la Google, afirmă că Android XR este prima platformă Android construită integral pentru era Gemini, un sistem AI avansat care stă la baza întregului ecosistem. „Prin colaborarea cu Samsung, deschidem o nouă etapă în evoluția calculatoarelor – una a descoperirii, conexiunii și creativității.”

La rândul său, Alex Katouzian de la Qualcomm Technologies a subliniat că Galaxy XR reprezintă fuziunea dintre AI și XR, oferind o viziune clară asupra viitorului: „Acest dispozitiv va genera noi cazuri de utilizare în diverse industrii, de la formare profesională până la divertisment, fiind un pas esențial spre calculul multi-dispozitiv al viitorului”.

Tehnologie multimodală: interacțiune naturală între om și inteligența artificială

Galaxy XR nu este doar un dispozitiv de realitate extinsă, ci un partener AI inteligent, capabil să înțeleagă mediul utilizatorului și să reacționeze în mod natural la voce, gesturi sau privire. Conceput sub forma unei căști ergonomice ușoare, produsul oferă o experiență care combină lumea digitală cu cea reală printr-o interfață intuitivă.

Platforma Gemini, integrată direct la nivel de sistem, permite dispozitivului să funcționeze ca un asistent personal ce percepe spațiul înconjurător și interacționează cu utilizatorul printr-un limbaj conversațional. Spre deosebire de sistemele clasice, Galaxy XR nu execută doar comenzi – el „colaborează” cu utilizatorul, oferind soluții personalizate, ghidare și suport în timp real.

Dispozitivul dispune de senzori de înaltă precizie, camere multiple pentru urmărirea mișcărilor capului și ochilor, precum și microfoane cu funcție de filtrare a zgomotului ambiental. Rezultatul este o experiență imersivă fără disconfort, optimizată pentru sesiuni lungi de utilizare. Designul său ușor, cu bateria amplasată separat, garantează echilibru și confort chiar și în timpul utilizării prelungite.

Galaxy XR deschide un nou mod de a explora lumea prin aplicațiile Google optimizate pentru realitatea mixtă:

Google Maps XR permite explorarea 3D a orașelor, cu ghidaj oferit de Gemini.

permite explorarea 3D a orașelor, cu ghidaj oferit de Gemini. YouTube XR oferă informații contextuale în timp real despre conținutul vizionat.

oferă informații contextuale în timp real despre conținutul vizionat. Circle to Search permite căutarea instantanee a obiectelor vizibile printr-un simplu gest de desenare în aer.

permite căutarea instantanee a obiectelor vizibile printr-un simplu gest de desenare în aer. Google Photos XR transformă automat imaginile și videoclipurile 2D în conținut 3D, oferind o nouă dimensiune amintirilor.

Prin combinația de AI multimodal și interfață intuitivă, Galaxy XR redefinește modul în care utilizatorii interacționează cu tehnologia, făcând-o mai umană, mai inteligentă și mai prezentă în viața de zi cu zi.

Divertisment, productivitate și colaborare – totul într-o singură experiență imersivă

Galaxy XR aduce un nou nivel de divertisment și performanță datorită platformei Snapdragon XR2+ Gen 2 și procesorului Qualcomm Hexagon NPU, care oferă o claritate vizuală spectaculoasă pe ecrane Micro-OLED 4K. Utilizatorii pot urmări filme în format cinematic, pot juca jocuri XR cu suport AI în timp real sau pot urmări simultan mai multe meciuri sportive, trăind senzația de a fi chiar pe stadion.

Pe lângă divertisment, dispozitivul este conceput și pentru aplicații profesionale. Samsung a anunțat un parteneriat cu Samsung Heavy Industries pentru utilizarea Galaxy XR în formarea virtuală din domeniul construcțiilor navale, o inițiativă menită să îmbunătățească productivitatea și siguranța angajaților. În plus, cooperarea cu Qualcomm Technologies și ecosistemul Snapdragon Spaces™ oferă dezvoltatorilor instrumentele necesare pentru a crea aplicații enterprise optimizate pentru Android XR.

În ceea ce privește designul, căștile integrează difuzoare bidirecționale și șase microfoane beamforming, oferind un sunet clar și realist. Cu o autonomie de până la 2,5 ore de utilizare continuă, Galaxy XR promite o experiență completă fără întreruperi, fie că este folosit pentru muncă, joc sau relaxare.

Samsung a confirmat și dezvoltarea unor formate viitoare de dispozitive XR, inclusiv ochelari AI eleganți, creați în colaborare cu Warby Parker și Gentle Monster. Aceștia vor combina tehnologia de ultimă generație cu designul rafinat, ducând interacțiunea digitală la un nou nivel de stil și confort.

Galaxy XR va fi disponibil începând cu 21 octombrie 2025 în SUA și Coreea de Sud, urmând ca lansările internaționale să fie anunțate ulterior. Cu acest produs, Samsung nu doar lansează o nouă categorie tehnologică, ci deschide drumul către o lume în care AI și realitatea extinsă se contopesc, redefinind modul în care oamenii descoperă, învață, muncesc și se distrează.

Prin Galaxy XR, începutul unei noi ere tehnologice nu mai este o promisiune – este o realitate pe care o poți purta.