Tot ceea ce se știe despre Samsung TriFold până acum. Cum se prezintă telefonul pliabil din trei bucăți de la gigantul sud-coreean

Samsung pregătește lansarea unui model pliabil complet nou, TriFold, care promite o experiență între smartphone și tabletă, cu două balamale și un ecran interior de 10 inci.

Un nou format pliabil în portofoliul Samsung

La doar câteva luni după prezentarea modelelor Galaxy Z Fold 7 și Z Flip 7, Samsung se pregătește să extindă gama sa de dispozitive pliabile cu un concept radical nou: telefonul TriFold.

Potrivit informațiilor obținute de publicații precum SamMobile și Yonhap News Agency, noul dispozitiv ar urma să fie prezentat oficial la summitul APEC, ce va avea loc în Coreea de Sud la finalul lunii octombrie.

Modelul, care nu are încă o denumire comercială confirmată, va introduce pentru prima dată un mecanism cu două balamale, ceea ce îi va permite să se plieze în trei secțiuni.

Practic, TriFold ar combina avantajele unui smartphone compact cu dimensiunile unei tablete, oferind un spațiu de afișare mai generos decât actualul Z Fold 7.

Conform primelor informații, TriFold va dispune de un ecran exterior de 6,5 inch și un ecran interior de 10 inci atunci când este complet deschis. Procesorul ar fi un Snapdragon 8 Elite for Galaxy, completat de până la 16 GB RAM și cel puțin 256 GB stocare internă.

Sistemul foto ar include o cameră principală de 200 MP, alături de obiective ultra-wide și telephoto, cu un zoom digital de până la 100x,caracteristici similare cu cele ale vârfului de gamă Z Fold 7, scrie Mashable.

Specificații, lansare și disponibilitate internațională

Deși dimensiunea ecranului interior reprezintă punctul de atracție principal, Samsung va trebui să rezolve și provocarea grosimii dispozitivului.

Informațiile actuale nu oferă detalii despre dimensiunea finală, însă compania a reușit progrese semnificative în ceea ce privește designul subțire la modelele recente.

Dacă TriFold va menține această tendință, ar putea deveni cel mai elegant pliabil de până acum.

Autonomia rămâne un alt element necunoscut. Un brevet depus în Coreea sugerează prezența a trei celule de baterie, câte una pentru fiecare segment al telefonului, pentru a echilibra greutatea și a oferi o durată de utilizare comparabilă cu modelele actuale.

Deși Samsung nu a confirmat prețul, este puțin probabil ca TriFold să fie accesibil. Având în vedere că Galaxy Z Fold 7 pornește de la 1.999 dolari, noul model, cu un design mai complex și o suprafață de afișare mai mare, ar putea depăși acest prag.

Potrivit SamMobile, lansarea va avea loc inițial pe piețele din Coreea de Sud, China și Emiratele Arabe Unite, însă există indicii că TriFold ar putea ajunge și în Statele Unite până la finalul anului 2025. În Europa, disponibilitatea ar putea depinde de ritmul de producție și de reacția pieței asiatice.

Practic, un dispozitiv pentru pasionații de tehnologie

Samsung TriFold nu se adresează publicului general, ci mai degrabă utilizatorilor entuziaști de tehnologie și celor care vor să experimenteze un nou tip de interacțiune cu ecranele mobile.

Dacă performanțele și designul se ridică la nivelul așteptărilor, TriFold ar putea redefini categoria dispozitivelor hibride, acolo unde telefonul și tableta devin, practic, unul și același gadget.