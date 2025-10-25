Salata de vinete fără ulei, rețeta Mihaelei Bilic. Ingredientul care îi dă un gust delicios

Salata de vinete este una dintre cele mai iubite rețete ale verii, dar și una dintre cele mai bogate în calorii, din cauza uleiului folosit. Nutriționista Mihaela Bilic a găsit însă o variantă mult mai sănătoasă, fără a sacrifica gustul. Secretul ei vine din bucătăria libaneză și transformă complet modul în care preparăm acest fel clasic.

Poți face o salată de vinete dietetică fără să pierzi din gust?

Deși pare greu de crezut, da — se poate. Mihaela Bilic a împărtășit pe rețelele de socializare o rețetă de salată de vinete fără ulei, ideală pentru cei care vor să reducă aportul caloric, dar nu vor să renunțe la savoare. Ea explică faptul că, în varianta tradițională, salata de vinete devine foarte calorică, mai ales din cauza uleiului adăugat în cantități mari.

”Există salată de vinete dietetică? Da, făcută cu tahini! Cu toții o iubim, însă ce te faci cu numărul de calorii? Dacă socotiți pentru fiecare lingură de ulei 100 calorii, salata de vinete e mai degrabă o maioneză!”, a precizat nutriționista în mediul online.

Ce ingredient a înlocuit uleiul din salata de vinete

Soluția Mihaelei Bilic vine din bucătăria libaneză, unde uleiul este adesea înlocuit cu tahini – o pastă de susan fină și cremoasă. Aceasta, deși are un aport caloric similar cu al uleiului, conține multe fibre, care ajută la digestie și la menținerea senzației de sațietate.

”Soluția vine din bucătăria libaneză și se numește tahini, adică pastă de susan, tot cu 100 cal/lingură. Doar că are o proprietate uluitoare: conține multe fibre, se umflă și se albește la contactul cu apa”, a explicat Mihaela Bilic.

Pentru a prepara salata de vinete în varianta propusă de nutriționistă, se amestecă o lingură de tahini cu patru linguri de apă, iar pasta obținută se combină cu vinetele coapte și tocate.

”Abracadabra, nu mai e nevoie de mult mestecat, vinetele se albesc imediat, le dispare toată iuțeala și gustul e minunat. Merită încercat!”, a transmis Mihaela Bilic.

Vezi și Ce pun moldovencele în salata de vinete pentru un gust mai bun. Ingredientul secret pe care îl adaugă la final!

De ce este această variantă mai sănătoasă

Pe lângă aportul mai echilibrat de grăsimi și fibre, această versiune a salatei de vinete este mai ușoară pentru digestie. Vinetele, bogate în vitamine, minerale și antioxidanți, contribuie la sănătatea inimii și a creierului, reglează digestia și pot ajuta la controlul greutății.

Înlocuirea uleiului cu tahini transformă o rețetă considerată ”interzisă” în diete într-o opțiune echilibrată și gustoasă, perfectă pentru oricine vrea să mănânce sănătos fără să renunțe la plăcerea gustului.

Vezi și Salată de vinete ca la mama acasă. Nu ai cum să dai greş cu reţeta asta!