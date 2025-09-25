Ultima ora
Chinezii au dat lovitura cu mașinile electrice. Un nou record mondial de viteză stabilit de BYD
25 sept. 2025 | 15:50
de Badea Violeta

Diaspora
Salariile badantelor din Italia, creştere cu 850 de euro. Cum ar putea româncele să aibă un salariu mai mare
Salariile ingrijitoarelor din Italia cresc cu 850 de euro

Italia pregăteşte o reformă amplă a modului în care sprijină vârstnicii cu nevoi speciale. Noile măsuri sociale, inclusiv un bonus lunar de 850 de euro pentru seniorii cu grad sever de dependenţă, vor genera o cerere mai mare de personal calificat. Pentru româncele care lucrează ca badante, acest context poate însemna salarii mai mari şi condiţii mai bune de muncă.

Un bonus generos pentru seniorii cu nevoi speciale

Guvernul italian derulează din iunie 2025 un program de sprijin destinat persoanelor în vârstă cu venituri mici şi grad sever de dependenţă. Măsura include un bonus de 850 de euro, acordat lunar, în completarea indemnizaţiei de însoţitor. Sprijinul este adresat celor cu un indicator ISEE sociosanitar de până la 6.000 de euro pe an.

Pentru 2026, autorităţile au alocat încă 250 de milioane de euro pentru extinderea programului şi iau în calcul relaxarea criteriilor de eligibilitate, astfel încât mai multe familii să poată beneficia. Totodată, executivul de la Roma lucrează la modificarea modului de calcul al ISEE, ceea ce ar putea creşte semnificativ numărul beneficiarilor.

Proceduri complexe, dar şi oportunităţi noi

Pentru a accesa bonusul, solicitanţii trebuie să prezinte documente medicale şi să completeze formulare detaliate privind situaţia familială şi tipul de asistenţă de care beneficiază.

Această birocraţie a făcut ca doar o mică parte dintre potenţialii beneficiari – din cei 25.000 estimaţi – să primească efectiv banii. Cu toate acestea, extinderea şi simplificarea programului ar putea atrage mult mai mulţi aplicanţi şi ar creşte cererea pentru îngrijitoare la domiciliu.

Impact major asupra pieţei muncii pentru badante

Una dintre cele mai vizibile consecinţe ale acestor reforme este efectul asupra îngrijitoarelor de bătrâni, cunoscute în Italia drept „badante”. Autorităţile au aprobat deja angajarea a 10.000 de lucrători străini suplimentari pentru îngrijirea vârstnicilor, în afara cotei de imigraţie.

În aceste condiţii, româncele – care formează o parte semnificativă a acestui sector – ar putea beneficia de mai multe contracte legale, salarii mai mari şi condiţii de muncă îmbunătăţite.

Familiile care au nevoie urgentă de personal specializat vor fi nevoite să ofere pachete financiare atractive pentru a-şi asigura îngrijirea continuă a seniorilor, relatează stiridiaspora.ro.

Astfel, măsurile sociale destinate vârstnicilor ar putea avea un efect direct pozitiv asupra veniturilor badantelor din Italia, consolidând statutul acestei profesii şi atrăgând noi lucrători din România.

