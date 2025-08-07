Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
07 aug. 2025 | 12:01
de Vieriu Ionut

Oraşe şi sate superbe din Italia unde poţi trăi cu mai puţin de 3.000 de lei pe lună. Atât plăteşti pentru chirie, mâncare şi întreţinere, mulţi se mută aici

Social
Oraşe şi sate superbe din Italia unde poţi trăi cu mai puţin de 3.000 de lei pe lună. Atât plăteşti pentru chirie, mâncare şi întreţinere, mulţi se mută aici
Oraș ieftine din Italia

Italia, țara cu o bogată istorie, peisaje uimitoare și o bucătărie faimoasă în întreaga lume, atrage anual milioane de turiști, dar și un număr tot mai mare de străini care își doresc o viață mai liniștită și cu costuri reduse. În timp ce orașele mari precum Roma sau Milano rămân destinații scumpe, există o mulțime de localități fermecătoare unde visul italian poate deveni realitate cu un buget modest, atrăgând tot mai mulți români și expați.

Visul italian, accesibil pentru mulți: o viață sub 3.000 de lei pe lună

Ideea de a te muta în Italia pare adesea un lux, un vis rezervat celor cu bugete generoase. Cu toate acestea, realitatea este mult mai nuanțată, iar o analiză a costurilor de trai arată că există zone pitorești unde o viață decentă este posibilă cu un buget lunar de aproximativ 600 de euro, adică mai puțin de 3.000 de lei. Această diferență majoră de costuri se datorează, în principal, contrastului puternic dintre metropolele aglomerate din nordul industrial și satele rurale sau orașele mici din sud.

În timp ce marile centre urbane, precum Milano, Roma sau Florența, se confruntă cu prețuri mari la chirii și utilități, în regiuni precum Abruzzo, Sicilia sau Basilicata, costurile pot fi surprinzător de mici. Un exemplu citat de o publicație economică arată că un apartament mic într-un sat poate fi închiriat cu aproximativ 300 de euro pe lună. Această sumă, combinată cu prețurile mai scăzute la alimente și transport, face ca un buget de 600 de euro să fie suficient pentru a acoperi cheltuielile esențiale.

Unde poți trăi bine cu un buget redus

Anumite orașe și sate din Italia s-au remarcat ca fiind destinații ideale pentru cei care caută un echilibru între calitate și cost. Un exemplu este Città Sant’Angelo, un oraș din regiunea Abruzzo, recunoscut pentru frumusețea sa și costurile accesibile. Acest tip de localități, adesea pitorești și bogate în tradiție, oferă o experiență italiană autentică, departe de agitația turistică a marilor orașe.

Vezi Galerie 10 Imagini

Experții în relocare subliniază că, pentru a găsi cele mai bune oferte de chirii, este utilă explorarea site-urilor specializate, cum ar fi Immobiliare.it sau Idealista.it, unde se pot folosi filtre de căutare detaliate. De asemenea, în orașele mici, este recomandat să se acorde atenție anunțurilor afișate pe stâlpi sau la intrările clădirilor, o metodă tradițională care încă funcționează. Închirierea direct de la proprietar, fără un agent imobiliar, poate oferi și posibilitatea de a negocia prețul chiriei și valoarea garanției.

Pe lângă costurile reduse, aceste zone oferă o calitate a vieții ridicată, cu o comunitate locală primitoare și un ritm de viață mai lent. Deși un cuplu poate trăi decent cu un buget de 1.050 de euro pe lună, o persoană singură se poate descurca cu mult mai puțin, mai ales dacă își găsește o sursă de venit stabilă, cum ar fi munca la distanță sau o pensie.

Costurile de trai și alte beneficii

Costul vieții în Italia, chiar și în zonele considerate ieftine, variază în funcție de numeroși factori. Cu toate acestea, în general, prețurile pentru alimente și utilități sunt mai mici decât în marile orașe. Un alt avantaj important pentru rezidenți este accesul la sistemul național de sănătate italian (Servizio Sanitario Nazionale, SSN), care oferă asistență medicală gratuită.

Deși salariul mediu în Italia poate fi considerat mai mare decât în România, cheltuielile lunare dintr-un oraș mare pot ajunge ușor la câteva mii de euro. Prin urmare, decizia de a te muta într-un oraș mic sau un sat pitoresc, cu un buget modest, devine o opțiune viabilă pentru mulți, inclusiv pentru pensionari sau cei care lucrează de acasă.

Ghinion pentru românii care sunt la mare zilele acestea. Vântul provoacă valuri mari, prognoza meteo pentru weekend
Recomandări
Ce să vizitezi în Paris în 4 zile. 10 destinații turistice pe care trebuie să le vezi în Orașul Luminilor
Ce să vizitezi în Paris în 4 zile. 10 destinații turistice pe care trebuie să le vezi în Orașul Luminilor
De ce să nu laşi geamurile rabatate când pleci de acasă? Trucul cu ajutorul căruia hoţii pot intra în locuinţă foarte uşor
De ce să nu laşi geamurile rabatate când pleci de acasă? Trucul cu ajutorul căruia hoţii pot intra în locuinţă foarte uşor
Samsung vine la Summer Well cu activări speciale și experiențe interactive pentru fani
Samsung vine la Summer Well cu activări speciale și experiențe interactive pentru fani
Grecia, Bulgaria, Turcia și Italia – destinațiile preferate de români pentru vacanța de vară din 2025. Cum ne plănuim concediul
Grecia, Bulgaria, Turcia și Italia – destinațiile preferate de români pentru vacanța de vară din 2025. Cum ne plănuim concediul
Funeraliile lui Ion Iliescu. Fostul președinte este condus astăzi pe ultimul drum. Cortegiul a ajuns la Cimitirul Militar Ghencea III. Update
Funeraliile lui Ion Iliescu. Fostul președinte este condus astăzi pe ultimul drum. Cortegiul a ajuns la Cimitirul Militar Ghencea III. Update
ChatGPT, Gemini sau Grok – Care este cel mai bun asistent bazat pe inteligență articială potrivit nevoilor tale în 2025?
ChatGPT, Gemini sau Grok – Care este cel mai bun asistent bazat pe inteligență articială potrivit nevoilor tale în 2025?
De ce sunt turbulenţe vara chiar dacă e senin? Mihai Sturzu explică fenomenul: ”Soarele nu încălzeşte aerul”
De ce sunt turbulenţe vara chiar dacă e senin? Mihai Sturzu explică fenomenul: ”Soarele nu încălzeşte aerul”
Întâlnire istorică între Vladimir Putin şi Donald Trump. Kremlinul a anunţat că cei doi lideri vor sta faţă în faţă
Întâlnire istorică între Vladimir Putin şi Donald Trump. Kremlinul a anunţat că cei doi lideri vor sta faţă în faţă
Revista presei
Adevarul
Cine este „fiul adoptiv” al lui Ion Iliescu, de care a avut grijă, dar pe care nu l-a înfiat legal
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Ce să pui la rădăcina tufelor de lavandă pentru a înflori spectaculos. E un amestec natural care nu dă niciodată greş
Playtech Știri
Horoscopul sufletului pereche. Ce zodie îți e sortită, potrivit astrelor
Playtech Știri
11 lucruri surprinzătoare pe care le poți curăța cu șampon pentru bebeluși, potrivit specialiștilor în curățenie
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei