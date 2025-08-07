Oraşe şi sate superbe din Italia unde poţi trăi cu mai puţin de 3.000 de lei pe lună. Atât plăteşti pentru chirie, mâncare şi întreţinere, mulţi se mută aici

Italia, țara cu o bogată istorie, peisaje uimitoare și o bucătărie faimoasă în întreaga lume, atrage anual milioane de turiști, dar și un număr tot mai mare de străini care își doresc o viață mai liniștită și cu costuri reduse. În timp ce orașele mari precum Roma sau Milano rămân destinații scumpe, există o mulțime de localități fermecătoare unde visul italian poate deveni realitate cu un buget modest, atrăgând tot mai mulți români și expați.

Visul italian, accesibil pentru mulți: o viață sub 3.000 de lei pe lună

Ideea de a te muta în Italia pare adesea un lux, un vis rezervat celor cu bugete generoase. Cu toate acestea, realitatea este mult mai nuanțată, iar o analiză a costurilor de trai arată că există zone pitorești unde o viață decentă este posibilă cu un buget lunar de aproximativ 600 de euro, adică mai puțin de 3.000 de lei. Această diferență majoră de costuri se datorează, în principal, contrastului puternic dintre metropolele aglomerate din nordul industrial și satele rurale sau orașele mici din sud.

În timp ce marile centre urbane, precum Milano, Roma sau Florența, se confruntă cu prețuri mari la chirii și utilități, în regiuni precum Abruzzo, Sicilia sau Basilicata, costurile pot fi surprinzător de mici. Un exemplu citat de o publicație economică arată că un apartament mic într-un sat poate fi închiriat cu aproximativ 300 de euro pe lună. Această sumă, combinată cu prețurile mai scăzute la alimente și transport, face ca un buget de 600 de euro să fie suficient pentru a acoperi cheltuielile esențiale.

Unde poți trăi bine cu un buget redus

Anumite orașe și sate din Italia s-au remarcat ca fiind destinații ideale pentru cei care caută un echilibru între calitate și cost. Un exemplu este Città Sant’Angelo, un oraș din regiunea Abruzzo, recunoscut pentru frumusețea sa și costurile accesibile. Acest tip de localități, adesea pitorești și bogate în tradiție, oferă o experiență italiană autentică, departe de agitația turistică a marilor orașe.

Experții în relocare subliniază că, pentru a găsi cele mai bune oferte de chirii, este utilă explorarea site-urilor specializate, cum ar fi Immobiliare.it sau Idealista.it, unde se pot folosi filtre de căutare detaliate. De asemenea, în orașele mici, este recomandat să se acorde atenție anunțurilor afișate pe stâlpi sau la intrările clădirilor, o metodă tradițională care încă funcționează. Închirierea direct de la proprietar, fără un agent imobiliar, poate oferi și posibilitatea de a negocia prețul chiriei și valoarea garanției.

Pe lângă costurile reduse, aceste zone oferă o calitate a vieții ridicată, cu o comunitate locală primitoare și un ritm de viață mai lent. Deși un cuplu poate trăi decent cu un buget de 1.050 de euro pe lună, o persoană singură se poate descurca cu mult mai puțin, mai ales dacă își găsește o sursă de venit stabilă, cum ar fi munca la distanță sau o pensie.

Costurile de trai și alte beneficii

Costul vieții în Italia, chiar și în zonele considerate ieftine, variază în funcție de numeroși factori. Cu toate acestea, în general, prețurile pentru alimente și utilități sunt mai mici decât în marile orașe. Un alt avantaj important pentru rezidenți este accesul la sistemul național de sănătate italian (Servizio Sanitario Nazionale, SSN), care oferă asistență medicală gratuită.

Deși salariul mediu în Italia poate fi considerat mai mare decât în România, cheltuielile lunare dintr-un oraș mare pot ajunge ușor la câteva mii de euro. Prin urmare, decizia de a te muta într-un oraș mic sau un sat pitoresc, cu un buget modest, devine o opțiune viabilă pentru mulți, inclusiv pentru pensionari sau cei care lucrează de acasă.