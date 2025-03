S-au liniștit dobânzile pentru creditele în lei, dar numai pentru cele luate înainte de 2019

Vești bune și previziuni pozitive pentru românii care au de rambursat credite în lei cu dobândă variabilă, calculată în funcție de ROBOR. Indicele este stabil, iar debitorii au parte astfel de un cost predictibil al ratelor lunare pe care le plătesc băncilor finanțatoare.

În perioada următoare sunt așteptate scăderi ale ratelor bancare pentru creditele în lei cu dobândă variabilă, influențată de ROBOR, datorită poziției tot mai relaxate a Băncii Naționale pe piața politicii monetare.

Până vom vedea cifrele scăzând, avem parte de predictibilitate.

Vorbim despre contractele de creditare semnate înainte de luna mai a anului 2019, moment din care se aplică valoarea noului indice, IRCC.

Totuși, dacă între timp ai solicitat trecerea voluntară la IRCC, trebuie să știi că această mișcare este ireversibilă și că nu mai poți reveni la ROBOR, chiar dacă ajunge să fie mai avantajos decât noul indice.

Prin urmare, există cazuri în care creditele sunt vechi, luate înainte de anul 2019, dar pentru care nu se aplică valoarea ROBOR în calcularea dobânzilor, fiindcă beneficiarii au cerut în ultimii ani trecerea la IRCC. Cele mai multe astfel de situații s-au consemnat în anii 2022 și 2023, atunci când ROBOR ajunsese să treacă de pragul de 8%, de la puțin peste 3% pe an.

Cât a ajuns să fie azi ROBOR în comparație cu IRCC?

Cifrele furnizate de Banca Națională a României (BNR), indică faptul că indicele ROBOR la 3 luni marchează o stagnare la nivelul de 5,93%, în timp ce indicele ROBOR la 6 luni a scăzut la 5,99% de la 6,00%.

Pe de altă parte, IRCC va fi 5.66% în perioada 1 ianuarie 2025 – 31 martie 2025.

Vor scădea ratele la credite?

Indiferent că vorbim despre influența ROBOR sau IRCC asupra dobânzilor, cel mai important aspect ce trebuie să se materializeze, pentru a vorbi despre dobânzi mai mici, este relaxarea politicilor fiscale.

BNR a început deja să ia măsuri mai puțin severe pe piața monetară, semn că ne putem aștepta la rate mai mici în curând.

De exemplu, în ședința din 14 februarie, BNR a decis menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an, menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Totuși, cel mai pozitiv semnal e dat de BNR atunci când scade dobânda de referință, însă dacă inflația se va menține sub control și va scădea, acest lucru are mari șanse să se întâmple.

Conform BNR, rata anuală a inflației a crescut peste așteptări în ultimele trei luni ale anului 2024, urcând în decembrie la 5,14 la sută, de la 4,62 la sută în septembrie, în principal ca efect al scumpirii combustibililor, dar și ca urmare a noilor majorări înregistrate de prețurile alimentelor, pe fondul secetei severe din vara anului trecut și al măririi cotațiilor unor mărfuri.

La rândul ei, rata anuală a inflației CORE2 ajustat și-a întrerupt trendul descendent în trimestrul IV 2024, menținându-se până în decembrie la nivelul de 5,6 la sută atins la finele trimestrului III. Evoluția a fost consecința influențelor contrare venite în acest interval, pe de o parte, din efectele de bază dezinflaționiste de la nivelul subcomponentelor non-alimentare și din scăderea dinamicii prețurilor importurilor, și, pe de altă parte, din majorarea cotațiilor unor mărfuri agroalimentare, precum și din costurile salariale crescute, transferate cel puțin parțial, asupra unor prețuri de consum, inclusiv pe fondul așteptărilor inflaționiste pe termen scurt încă înalte și al cererii solide de bunuri.

În anul 2024, rata anuală a inflației a scăzut cu 1,47 puncte procentuale (de la 6,61 la sută în decembrie 2023), în condițiile descreșterii ratei anuale a inflației CORE2 ajustat cu 2,8 puncte procentuale (de la 8,4 la sută în decembrie 2023), în principal pe seama subcomponentei mărfuri nealimentare, a cărei dinamică a rămas însă ridicată, la fel ca și cea a subcomponentei servicii. Influențe dezinflaționiste suplimentare au decurs din decelerarea creșterii prețurilor administrate, în timp ce efecte de sens opus au generat dinamicile prețurilor combustibililor și energiei și într-o mai mică măsură evoluțiile de pe segmentele LFO și produse din tutun.

Rata anuală a inflației calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC – indicator al inflației pentru statele membre UE) a scăzut în decembrie 2024 la 5,5 la sută, de la 7,0 la sută în decembrie 2023. Rata medie anuală a inflației IPC s a redus la 5,6 la sută în decembrie 2024, de la 10,4 la sută în decembrie 2023. La rândul ei, rata medie anuală a inflației calculată pe baza IAPC a scăzut în decembrie 2024 la 5,8 la sută, de la 9,7 la sută în decembrie 2023.