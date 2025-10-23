S-a schimbat legea pentru prosumatorii din România – cum se compensează energia electrică din surse regenerabile

Românii care produc energie electrică din surse regenerabile primesc, din 2025, un nou cadru legislativ clar privind modul în care pot compensa, stoca sau vinde energia produsă. Parlamentul a adoptat modificările aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale (Legea nr. 123/2012), introducând reguli mai simple pentru prosumatori, dar și limitări clare privind mecanismul de compensare cantitativă, valabil doar până la finalul anului 2030.

Noua lege aduce mai multă predictibilitate în relația dintre prosumatori și furnizori, clarificând modul de calcul al energiei livrate și consumate, dar și condițiile pentru compensarea multi-locație – o cerință veche a celor care dețin mai multe proprietăți conectate la rețea.

Ce înseamnă, concret, schimbarea pentru prosumatori

Potrivit noilor prevederi, prosumatorul – adică persoana fizică, juridică sau instituția publică ce produce energie electrică din surse regenerabile – va putea, ca și până acum, să stocheze sau să vândă energia produsă. Însă modificarea esențială este extinderea posibilității de compensare între mai multe locuri de consum .

Cu alte cuvinte, dacă un prosumator are o casă și un birou, ambele alimentate de același furnizor și conectate la același operator de distribuție, energia produsă într-un punct poate fi compensată cu cea consumată în altul. Aceasta este o premieră legislativă în România și una dintre cele mai așteptate schimbări de către proprietarii de panouri fotovoltaice.

Pentru a beneficia de acest mecanism, trebuie îndeplinite două condiții cumulative: toate locurile de consum să aibă același furnizor de energie electrică, iar acestea să fie racordate la rețeaua aceluiași operator de distribuție. De asemenea, producerea de energie nu trebuie să constituie activitatea comercială principală a prosumatorului, ci una secundară, de uz propriu.

Compensarea cantitativă rămâne valabilă pentru prosumatorii care au centrale regenerabile de cel mult 200 kW pe loc de consum, însă doar până la 31 decembrie 2030 . După această dată, mecanismul de „net metering” va fi eliminat, iar prosumatorii vor trece la un regim de regularizare financiară , în care surplusul de energie este cumpărat de furnizor la prețul mediu al pieței angro.

Cum se face compensarea și ce se schimbă până în 2030

Furnizorii vor factura lunar energia consumată din rețea înmulțită cu prețul energiei active din contract, la care se adaugă tarifele și taxele legale. În paralel, energia produsă și livrată de prosumator va fi facturată la același preț al energiei active, dar fără taxe și tarife.

Excedentul de energie electrică – adică diferența pozitivă dintre producție și consum – se facturează tot la prețul energiei active, fără alte taxe, însă se poate reporta doar pe o perioadă de 12 luni, nu 24 ca în vechea reglementare.

Prosumatorii au cerut ca regularizarea financiară să se facă lunar, nu anual, considerând că noul termen de 12 luni le afectează rentabilitatea investițiilor în panouri solare. Cu toate acestea, Parlamentul a stabilit că raportarea va fi menținută la un an, iar furnizorii au obligația să restituie sumele datorate în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a noii metodologii.

Totodată, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) va trebui să actualizeze în 90 de zile metodologia privind comercializarea energiei produse de prosumatori, prin modificarea Ordinului 15/2022 . Contractele deja existente vor fi adaptate în maximum șase luni de la publicarea noilor norme în Monitorul Oficial.

Pe termen scurt, autoritățile publice și instituțiile care dețin centrale din surse regenerabile – finanțate parțial sau integral din fonduri publice – vor putea solicita compensarea financiară între energia livrată și cea consumată, în aceleași condiții ca persoanele fizice și juridice.

Ce urmează după 2030 și ce trebuie să știi ca prosumator

După expirarea termenului-limită de 31 decembrie 2030, compensarea cantitativă va fi înlocuită definitiv cu regularizarea financiară lunară . Practic, energia produsă în plus va fi cumpărată de furnizor la un preț stabilit în funcție de media pieței angro, fără a se mai face compensare directă în kWh între energia livrată și cea consumată.

Pentru prosumatorii mici, această schimbare înseamnă trecerea de la un sistem avantajos, de tip barter energetic, la un model strict economic. Pe termen lung, autoritățile susțin că noul cadru va permite o integrare mai echilibrată a producției regenerabile în sistemul energetic național și o gestionare mai transparentă a fluxurilor de energie.

Proiectul de lege urmează să fie promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial pentru a deveni aplicabil. Abia după acest pas, ANRE va putea lansa procesul de actualizare a metodologiei și perioada de tranziție pentru furnizori și prosumatori.