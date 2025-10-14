S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă

Autoritățile au pus la dispoziție o cale oficială prin care poți sesiza, cu probe, comportamentele agresive din trafic. Noua platformă a Ministerului Afacerilor Interne nu doar că simplifică depunerea unei reclamații, dar creează și un traseu digital, verificabil, până la sancționarea șoferilor care îți pun în pericol siguranța. Pentru tine, rezultatul practic este că nu mai depinzi de un echipaj prezent la fața locului, ci poți documenta incidentul, urca materialele și urmări parcursul sesizării online.

În paralel, pachetul mai larg de măsuri rutiere aduce control automatizat și criterii moderne de constatare a abaterilor, inclusiv monitorizarea vitezei medii între camere. Împreună, aplicația pentru sesizări și sistemele de monitorizare încearcă să reducă ambiguitățile, să accelereze sancționarea și să descurajeze șofatul agresiv.

Cum funcționează aplicația MAI pentru sesizarea comportamentului agresiv

Ca să trimiți o reclamație, intri în hub.mai.gov.ro și alegi secțiunea ESAR (sesizări abateri rutiere). Îți creezi mai întâi un cont validat, pentru confirmarea identității, cu nume, CNP sau cod de identificare, telefon, adresă și e-mail. Validarea nu e un moft: poliția se bazează pe datele tale atunci când verifică autenticitatea sesizării și când comunică rezultatul.

După autentificare, completezi formularul cu detalii despre incident: data, ora, locul, numărul de înmatriculare, descrierea manevrei observate și orice repere utile (intersecții, sensuri unice, puncte de reper). La final, încarci probele video sau audio. Ideal, folosești un clip clar, cu stabilitate decentă, care surprinde atât manevra, cât și elementele de identificare ale vehiculului.

Ce trebuie să conțină o sesizare validă și termenele

Pentru ca sesizarea ta să fie luată în calcul, trebuie să bifezi câteva condiții simple. În primul rând, atașezi o înregistrare lizibilă, în care se disting manevra, vehiculul și momentul. În al doilea rând, incluzi datele tale de identitate în cont și completezi declarația pe propria răspundere privind corectitudinea informațiilor. În al treilea rând, respecți termenul: trimiți sesizarea în cel mult 30 de zile de la filmare.

Dacă ai mai multe fișiere (de exemplu, două unghiuri ale aceleiași scene), le încarci pe toate în aceeași sesizare. Nu edita excesiv clipurile și nu adăuga elemente grafice care pot ridica suspiciuni asupra autenticității. Ține la îndemână și eventuale marturii sau capturi foto, în cazul în care polițiștii îți cer completări.

Ce se întâmplă după ce trimiți sesizarea

După încărcare, poliția verifică dacă sesizarea este completă și dacă probele sunt autentice. Urmează identificarea conducătorului surprins în imagini și încadrarea faptei în categoria „comportament agresiv” sau într-o altă abatere. Dacă sunt necesare clarificări, primești solicitări de completare prin intermediul contului creat în platformă.

În paralel cu sesizările punctuale, România trece la monitorizări automate prin proiecte ca e-SIGUR, care interconectează sute de camere rutiere și centrele de analiză. Pentru tine, asta va însemna mai puține discuții la fața locului și mai multe procese-verbale generate pe baza probelor digitale, fie că vorbim de comportament agresiv, fie de viteza medie depășită între două puncte fixate.

Ce se sancționează și ce risc își asumă șoferii agresivi

Codul Rutier definește explicit comportamentul agresiv. În această categorie intră, printre altele, slalomul repetat între benzi pentru depășirea coloanelor, circulația periculos de aproape de alte vehicule pentru intimidare, reducerea bruscă a vitezei fără motiv, folosirea repetată și nejustificată a semnalelor sonore sau luminoase, derapajele intenționate pentru întoarcere sau „spectacol”, accelerările repetate menite să deranjeze, mersul cu spatele cu scop de intimidare ori rularea pe o singură roată la mopede și motociclete.

Sancțiunea standard pentru comportament agresiv este de 4–5 puncte de amendă și suspendarea permisului pentru 30 de zile. În practică, asta înseamnă o amendă între aproximativ 660 și 825 de lei, la care se adaugă perioada fără drept de a conduce. Pentru abateri multiple, poliția poate reține certificatul de înmatriculare sau poate aplica alte măsuri complementare, în funcție de situație și de pericolul creat.

Sfaturi utile ca să trimiți o sesizare care chiar ajută

Când filmezi, păstrează cadrul stabil și nu te expune riscului în timp ce conduci. Dacă ești șofer, oprești în siguranță și abia apoi documentezi; dacă ești pasager sau pieton, evită să provoci șoferul. Încarcă probele cât mai aproape de momentul incidentului, completează corect formularul și răspunde prompt la eventualele solicitări ale poliției. Nu transforma sesizarea într-o dispută personală: descrii faptele, orele, locurile și lași autoritățile să aplice legea.

Pe termen scurt, aplicația îți dă o unealtă concretă împotriva gesturilor agresive din trafic. Pe termen lung, împreună cu monitorizarea automată și digitalizarea procedurilor, poate reduce comportamentele de risc și drama din intersecții. Dacă folosești corect platforma, contribui direct la un trafic mai civilizat și la sancționarea rapidă a celor care aleg să pună pe toți ceilalți în pericol.