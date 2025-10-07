S-a aflat unde trăiesc și cum se numesc fiii lui Putin. Mama lor, Alina Kabaeva, a păstrat tăcerea ani la rând

Viața personală a lui Vladimir Putin a fost mereu învăluită în mister, iar familia sa a rămas aproape invizibilă pentru publicul larg. În ultimii ani, numeroase speculații despre copiii săi au circulat în media internațională, însă abia recent jurnaliștii Roman Badanin și Mihail Rubin au oferit detalii concrete în cartea lor „Țarul propriei persoane”. Aceștia dezvăluie numele sub care trăiesc fiii președintelui și a Alinei Kabaeva, precum și modul în care aceștia sunt protejați de ochii lumii.

Fiii lui Putin și ai Alinei Kabaeva trăiesc sub identități false

Potrivit investigațiilor jurnalistice, cei doi copii ai lui Putin și ai fostei gimnaste Alina Kabaeva poartă nume de familie false: Ivan și Vladimir Spiridonov. Această identitate de acoperire este legată de bunicul lor pe linia paternă, Vladimir Spiridonovici Putin, iar măsurile de protecție arată eforturile evidente de a le menține confidențialitatea.

Publicația „Project”, asociată cu activiștii lui Navalnîi, menționează că cei doi fiii ai cuplului își petrec o mare parte din timp la reședința prezidențială Valdai. În cadrul acesteia, pentru Kabaeva, moștenitorii și angajații săi beneficiază de facilități extinse: un palat separat din lemn, un centru spa, o zonă de recreere pentru copii și un parc de mari dimensiuni, oferind un mediu sigur și complet privat.

Anterior, publicația „Dossier” menționa aceleași nume de copii, însă folosea direct numele Putin. Aceasta confirmă că numele de familie fals este o măsură de protecție de lungă durată, menită să protejeze copiii de atenția publicului și de posibile riscuri.

Și fiicele lui Putin trăiesc sub nume false

Nu doar fiii săi, ci și fiicele din prima căsătorie a lui Vladimir Putin au nume de acoperire. Katerina Tihonova și Maria Voronțova sunt numele sub care sunt cunoscute oficial, însă originea lor probabil provine de la numele bunicii materne, Ekaterina Șkrebneva, în cazul Katerinei.

De asemenea, fiica ilegitimă a președintelui trăiește în Franța, folosind numele unei prietene decedate de mult timp a lui Putin: Elizaveta Olegovna Rudnova. Aceste măsuri indică preocuparea continuă a președintelui pentru păstrarea unui nivel ridicat de confidențialitate în privința vieții sale familiale.

Comentarii oficiale și ziua de naștere a președintelui

Când a fost întrebat despre modul în care Putin își va petrece ziua de naștere, purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov, a evitat să ofere detalii despre prezența familiei actuale. Totuși, el a subliniat că președintele va fi felicitat cu căldură de nepoții săi, copiii fiicelor sale. Aceasta oferă un indiciu că legătura cu familia extinsă rămâne importantă, chiar dacă identitățile reale ale copiilor și locurile în care aceștia trăiesc sunt protejate cu strictețe.

Investigațiile recente aduc mai multă claritate asupra vieții private a lui Vladimir Putin și a Alinei Kabaeva, confirmând că protejarea copiilor lor este o prioritate majoră. Fie că este vorba despre fiii lor, Ivan și Vladimir Spiridonov, sau despre fiicele din prima căsătorie, numele false și locuințele private arată cât de mult se investește în siguranța și intimitatea familiei prezidențiale ruse.