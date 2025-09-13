Vladimir Putin renunță la testul de limbă pentru relocarea din Moldova, Ucraina, Belarus și Kazahstan

Rusia relaxează regulile pentru accesul la programul său de relocare a „compatrioților” din străinătate. Un nou decret prezidențial actualizează criteriile de eligibilitate și scoate obligativitatea demonstrării cunoașterii limbii ruse pentru persoanele din Moldova, Ucraina, Belarus și Kazahstan care aplică în cadrul programului de repatriere. În paralel, lista potențialilor beneficiari se extinde, incluzând și persoane născute sau care au locuit anterior în regiunile ucrainene ocupate și declarate de Moscova drept noi subiecte ale Federației Ruse (Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson).

Decretul actualizează „Programul de stat de sprijinire a relocării voluntare în Federația Rusă a compatrioților care trăiesc în străinătate”, adoptat inițial în 2006. Schimbarea-cheie: pentru anumite categorii de aplicanți nu mai este necesară prezentarea unui certificat de limbă rusă, iar, separat, pentru alții devine suficientă dovedirea competenței lingvistice prin documente educaționale — de exemplu, diplome obținute după 1 septembrie 1991 în filiale din străinătate ale unor universități ruse ori în instituții în care predarea s-a făcut în limba rusă, notează News.ro.

Ce se schimbă concret pentru aplicanți

Pentru cetățenii (ori foștii cetățeni) din Moldova, Ucraina, Belarus și Kazahstan care intră în program, decretul elimină pasul birocratic al confirmării cunoașterii limbii ruse. Practic, nu mai trebuie susținut un examen sau prezentat un certificat standardizat pentru a primi statutul de participant. Autoritățile ruse justifică modificarea prin dorința de a simplifica procedurile și de a accelera relocarea, într-un context demografic și economic presant pentru regiunile care încearcă să atragă forță de muncă și populație.

În paralel, decretul lărgește bazinul de eligibilitate. Pe lângă aplicanții din statele menționate, pot participa mai ușor și persoanele care s-au născut sau au locuit anterior în regiunile ucrainene aflate sub control rusesc. Pentru alte categorii de aplicanți rămâne valabilă varianta de a proba cunoașterea limbii ruse prin diplome care atestă studii făcute în limba rusă, fără a trece prin examene suplimentare.

De ce acum: presiune demografică, imagine și realități economice

Programul de relocare funcționează din 2006 și, din 2013, este nelimitat în timp. În practică, însă, numărul de participanți a oscilat, iar anii recenți au evidențiat dificultăți în a atrage beneficiari. Relaxarea criteriilor sugerează că autoritățile încearcă să facă programul mai „prietenos”, în special pentru candidați din spații unde rusofonia este încă prezentă și diplomele în limba rusă sunt relativ răspândite. Ridicarea barierelor administrative e, totodată, o modalitate rapidă de a alimenta piața muncii în sectoare care reclamă deficit de personal.

Dincolo de calculele interne, măsura are și un substrat de imagine: eliminarea testului poate fi prezentată drept simplificare necesară a unei birocrații care descuraja candidații. Extinderea către teritoriile ocupate din Ucraina e aliniată liniei politice a Kremlinului, care caută să consolideze controlul asupra acestor regiuni și să creeze căi administrative pentru mutarea populației considerate „compatriote”.

Ce trebuie reținut (și nuanțat) din noul cadru

Eliminarea testului de limbă nu echivalează automat cu renunțarea totală la criteriul lingvistic. Pentru multe cazuri, dovada rămâne necesară, însă forma ei se schimbă: în loc de certificat sau examen, este acceptată diploma care atestă studii făcute în limba rusă, în condițiile precizate de decret. De asemenea, facilitățile vizează în mod particular persoanele încadrate în categoriile programului de „compatrioți” — definire care are propriile criterii juridice și administrative, nu o deschidere generală pentru toți migranții.

În plus, decretul acordă un rol mai mare regiunilor ruse în sprijinirea noilor veniți (inclusiv ajutor financiar și social în programele regionale), ceea ce indică o descentralizare parțială a stimulentelor: autoritățile locale devin co-interesate să recruteze și să rețină aplicanți, în funcție de nevoile pieței muncii și obiectivele demografice.

Implicații practice pentru cei interesați

Pentru potențialii aplicanți din Moldova, Ucraina, Belarus și Kazahstan, pașii birocratici se simplifică la intrarea în program, iar bariera lingvistică formală dispare în situațiile acoperite de decret. Rămân, însă, de gestionat restul etapelor: dosarul de eligibilitate, documentele care dovedesc studiile în limba rusă (acolo unde se aplică), procedurile de migrație internă în Rusia și, eventual, condițiile impuse de regiunile de destinație. Pentru alte categorii, acceptarea diplomelor în rusă ca dovadă de limbă poate reduce costuri și întârzieri, dar nu înlocuiește necesitatea de a naviga ansamblul de cerințe administrative.

În ansamblu, schimbările fac parte dintr-o repoziționare mai amplă a politicilor ruse de migrație și repatriere: pe de o parte, relaxări punctuale pentru a atrage anumite fluxuri; pe de alta, consolidarea controlului în zonele sensibile. Pentru beneficiari, diferența practică se va vedea în timpul de procesare și în tipul de documente acceptate; pentru autorități, miza este ca numărul de aplicanți să revină pe creștere, fără a complica suplimentar procedurile din teren.