Nicușor Dan, mesaj emoționant după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Fotografia de familie a strâns 3.000 de reacții în doar 7 minute
27 oct. 2025 | 09:41
de Daoud Andra

S-a aflat cine este unul dintre cei doi bărbaţi morţi în Munţii Făgăraş. Victimele au alunecat sute de metri într-o râpă

S-a aflat cine este unul dintre cei doi bărbaţi morţi în Munţii Făgăraş. Victimele au alunecat sute de metri într-o râpă
Salvatori montani în misiune (FOTO: Facebook/Salvamont)

Ies la iveală noi detalii despre tragedia din Munţii Făgăraş, unde doi bărbaţi din Ploieşti şi-au pierdut viaţa sâmbătă, după ce au alunecat pe o porţiune acoperită de zăpadă îngheţată, în apropiere de Vârful Netedu. Cei doi, prieteni apropiaţi, au fost surprinşi de condiţiile dificile de pe munte şi s-au prăbuşit câteva sute de metri pe o pantă abruptă, într-o zonă extrem de periculoasă.

Cine erau turiștii care au murit în Munții Făgăraș

Surse apropiate anchetei au confirmat pentru Antena 3 CNN că victimele erau angajaţi ai Poliţiei. Unul dintre ei, în vârstă de 35 de ani, lucra la Biroul Operaţiuni Speciale Ploieşti, iar celălalt, de 55 de ani, fusese şi el poliţist, în prezent pensionat. Cei doi se aflau într-o drumeţie împreună cu un al treilea prieten, tot din Ploieşti, singurul care a reuşit să supravieţuiască.

Potrivit relatărilor, bărbatul care a scăpat cu viaţă le-a povestit medicilor că a căzut şi el în gol, însă a reuşit să se agaţe de stânci în cădere, oprindu-se înainte de prăpastie. El a sunat disperat la 112, anunţând tragedia. A fost recuperat sâmbătă de un elicopter SMURD, într-o operaţiune dificilă, şi transportat în siguranţă la baza muntelui. După ce a fost consultat la spital, a fost lăsat să meargă acasă, starea lui fiind stabilă.

Recuperarea trupurilor celor doi bărbaţi a fost o misiune complexă, desfăşurată în condiţii meteo extrem de dificile. Ceaţa densă, vântul şi terenul instabil au împiedicat salvatorii să intervină rapid sâmbătă, astfel că acţiunea a fost reluată duminică dimineaţa.

Operațiunea s-a desfășurat cu dificultate

Directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu, a explicat că două echipe, totalizând 15 salvatori montani, au urcat pe munte cu sprijinul unui elicopter SMURD.

„Ambele victime au fost coborâte în firul văii, de unde au fost preluate de elicopterul SMURD de la POA Braşov împreună cu un salvator montan, pentru a fi transportate către baza muntelui. În prezent se aşteaptă sosirea echipajului de la IML şi a echipei criminalistice. Salvatorii se retrag pedestru, urmând să ajungă la bază în câteva ore”, a precizat Popescu.

În paralel, 11 salvamontişti au pornit pe jos spre Valea Arpăşelului, în timp ce elicopterul a troliat patru dintre ei în zona în care se aflau corpurile victimelor. Operaţiunea s-a desfăşurat sub supravegherea anchetatorilor, fiind deschis un dosar pentru moarte suspectă, aşa cum prevede procedura în astfel de cazuri.

Salvamontiştii au constatat că turiştii nu erau echipaţi corespunzător pentru condiţiile de iarnă din Munţii Făgăraş. Zona Vârfului Netedu, deşi spectaculoasă, este una dintre cele mai periculoase porţiuni ale masivului, unde stratul de gheaţă se menţine chiar şi la început de primăvară. Lipsa colţarilor şi a pioleţilor a făcut imposibilă oprirea alunecării.

Un vortex polar se apropie de România: Meteorologii avertizează că urmează cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani. Când vin primele ninsori
