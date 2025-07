S-a aflat cauza morții lui Michael Madsen. Apropiaţii au dezvăluit de ce s-a stins actorul din „Reservoir Dogs” şi „Kill Bill”: boala care i-a fost letală combinată cu alcoolul

Michael Madsen a încetat din viață săptămâna trecută, la vârsta de 67 de ani. Actorul a fost găsit inconștient în locuința sa din Malibu, iar circumstanțele decesului său au rămas inițial neclare. La câteva zile după tragedie, managerul său, Ron Smith, a declarat pentru Entertainment Weekly cauza oficială a morții.

Cauza morții actorului Michael Madsen, dezvăluită de apropiați

Recunoscut ca unul dintre actorii preferați ai regizorului Quentin Tarantino, Michael Madsen s-a remarcat prin rolurile sale memorabile din „Reservoir Dogs”, „Kill Bill: Volume 1 şi 2”, „The Hateful Eight” și „Once Upon a Time… in Hollywood”.

Potrivit agentului său, actorul a murit în urma unei insuficiențe cardiace. Declarația confirmă concluziile cardiologului personal al actorului, care a oferit informații pentru NBC4 Los Angeles.

Medicul a explicat că insuficiența cardiacă a fost cauzată de o afecțiune cardiacă preexistentă, agravată de alcoolism. Având în vedere că certificatul de deces a fost validat de medicul său, nu va fi efectuată autopsia. Ca urmare, Biroul Șerifului din comitatul Los Angeles a închis investigația, stabilind că decesul a survenit din cauze naturale.

Colegii îl plâng pe actor

Harvey Keitel, colegul său din filmul „Reservoir Dogs” (1992), i-a adus un omagiu emoționant, evocând colaborarea și prietenia lor:

„Adio, dragul meu prieten. Una dintre cele mai bune scene pe care le-am văzut vreodată în cinema, tu şi Chris Penn luptându-vă. O adevărată scenă de dragoste”, a transmis Keitel într-un mesaj publicat de New York Post, adăugând că Madsen a fost „un mare actor şi poet american”.

Născut în Chicago, în 1957, Michael Madsen a avut o carieră prolifică, apărând în peste 300 de producții cinematografice între anii 1980 și 2000. Printre titlurile remarcabile se numără „Thelma & Louise” (Ridley Scott), „Saving Willy” (Simon Wincer), „Die Another Day” (Lee Tamahori), „Donnie Brasco” (Mike Newell) și „Sin City” (Frank Miller).

În afara carierei de actor, și-a împrumutat vocea în jocuri video celebre precum „Grand Theft Auto III”, „Call of Duty: Black Ops ÎI” și „The Walking Dead”. De asemenea, Madsen a avut o pasiune pentru poezie, inspirat de mama sa, scriitoare, publicând volume precum Burning în Paradise și Expecting Rain.

Chiar înainte de moartea sa, finalizase o nouă carte de poezie intitulată Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, care urmează să fie lansată în luna septembrie.