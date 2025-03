Rusia continuă să cumpere cipuri americane pentru industria de armament, în ciuda sancțiunilor, arată o investigație a presei din Kiev

În pofida sancțiunilor impuse de Statele Unite și Uniunea Europeană, Rusia continuă să obțină cipuri americane și europene, esențiale pentru producția de armament, printr-o rețea extinsă de intermediari ruși și furnizori străini. O investigație recentă a presei din Kiev arată că aceste componente ajung în Rusia prin firme din China și Hong Kong, alimentând industria sa de apărare și contribuind la producția de rachete, drone și alte echipamente militare.

O rețea clandestină de aprovizionare cu cipuri occidental

În ciuda interdicțiilor stricte privind exportul de microcipuri către Rusia, un ecosistem de companii rusești specializate în achiziția de componente electronice reușește să le procure prin canale alternative. Potrivit investigației, aceste firme colaborează cu furnizori din Hong Kong și China, care le intermediază achizițiile de cipuri produse de companii americane și europene, ocolind astfel sancțiunile.

Un experiment sub acoperire realizat de jurnaliștii de la The Kyiv Independent demonstrează cât de ușor este să comanzi astfel de componente din Rusia. Sub identitatea unui producător rus de armament, echipa de investigație a solicitat oferte comerciale de la 24 de furnizori ruși, iar 10 dintre aceștia au confirmat că pot livra cipurile americane cerute, în termen de câteva luni.

Printre producătorii de cipuri vizați se numără giganți precum Analog Devices, Texas Instruments, Microchip Technology și Intel, ale căror componente au fost deja identificate în rachetele și dronele utilizate de armata rusă în războiul din Ucraina.

Rusia, dependentă de tehnologia occidentală pentru producția de armament

Documentele scurse din corespondența electronică a holdingului rus de stat Ruselectronics confirmă că fără cipuri occidentale, Rusia nu ar putea produce arme sofisticate precum rachetele hipersonice Kinzhal, rachetele de croazieră Kalibr sau lansatoarele multiple de rachete Tornado-G.

În primele luni ale invaziei din 2022, companiile din grupul Ruselectronics au făcut cereri urgente pentru achiziția de cipuri americane și europene, temându-se că interdicțiile vor perturba fluxul de aprovizionare. Răspunsul pieței a fost prompt: furnizori ruși și chinezi au organizat rapid rețele alternative de distribuție, permițând continuarea importurilor, în ciuda sancțiunilor.

Un caz concret documentat de investigație arată că firma rusă Elitcom, furnizor pentru Ruselectronics, a anunțat în martie 2022 că nu va putea livra cipuri Analog Devices la timp din cauza interdicțiilor. Totuși, compania a precizat că a găsit o soluție prin „parteneri străini„, care au confirmat că livrările vor putea fi efectuate câteva luni mai târziu.

În mod similar, compania rusă TestKomplekt a informat un client din industria de apărare că, deși restricțiile impuse de SUA și UE au modificat termenii de livrare, importurile de cipuri vor continua, însă la prețuri mai mari. Această practică arată că, deși sancțiunile complică procesul de aprovizionare, ele nu l-au oprit complet.

Hong Kong și China – sursele principale pentru cipurile occidentale

Un alt element crucial al investigației este rolul Chinei și Hong Kong-ului în aprovizionarea Rusiei cu componente electronice interzise. Analiza datelor vamale arată că zeci de companii din Hong Kong și China au exportat cipuri occidentale către furnizorii ruși, care ulterior le-au livrat industriei de apărare.

Printre firmele identificate ca fiind implicate în acest circuit se numără:

Analog Technology (Hong Kong) – furnizor de cipuri occidentale pentru companii rusești, activ încă din 2011.

Icscan Electronic (Hong Kong) – companie înființată în 2022, care vinde componente americane către firma rusă Elsup.

Berton Electronics (China) – se prezintă drept un distribuitor de componente electronice „de la branduri celebre” și a furnizat cipuri pentru companii rusești implicate în industria de apărare.

Aceste companii acționează ca intermediari care ajută Rusia să obțină tehnologie occidentală, în ciuda interdicțiilor oficiale.

Cum poate fi stopat fluxul de cipuri către Rusia?

Experții în sancțiuni consideră că, pentru a opri acest flux de componente critice către Rusia, sunt necesare măsuri suplimentare, inclusiv:

Extinderea sancțiunilor asupra companiilor chineze și hongkongheze care facilitează aceste tranzacții. Îmbunătățirea monitorizării lanțurilor de aprovizionare de către producătorii occidentali, pentru a detecta și bloca vânzările indirecte. Sancțiuni mai dure asupra băncilor care finanțează aceste tranzacții, pentru a împiedica plățile pentru cipurile interzise.

„Fără aceste cipuri, Rusia nu poate construi rachete și alte sisteme avansate de armament”, explică James Byrne, expert la Royal United Services Institute (RUSI). „Aceste componente sunt esențiale pentru tehnologia militară a Rusiei, iar dacă lanțurile de aprovizionare vor fi întrerupte, capacitatea sa de a produce arme va fi grav afectată.”

Deși sancțiunile occidentale au făcut cipurile cu 40% mai scumpe pentru importatorii ruși, comerțul cu aceste componente esențiale continuă. Până când rețelele de distribuție din China și Hong Kong nu vor fi serios afectate de sancțiuni suplimentare, Rusia va reuși să își aprovizioneze industria de apărare cu tehnologie occidentală, în ciuda eforturilor de a o opri.