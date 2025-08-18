Românul care a stabilit un nou record cu invenția sa. Cum a reușit asta cu avionul electric SolarStratos, echipat cu panouri fotovoltaice

Ultima ora
Record pentru avionul electric SolarStratos

După ce proiectul SolarImpulse, condus de Bertrand Piccard și Andre Borschberg, a încheiat în 2016 înconjurul lumii cu succes, o nouă echipă de pionieri și-a propus să ducă zborul solar la nivelul următor.

În 2014, Raphael Domjan a fondat echipa SolarStratos pe aeroportul Payerne, cu obiectivul de a crea un avion electric propulsat prin energie solară, capabil să atingă altitudini stratosferice de aproximativ 25 km.

După închiderea proiectului SolarImpulse, o parte dintre inginerii implicați s-au alăturat inițiativei SolarStratos, aducând experiență și know-how valoroase.

Unul dintre cei mai importanți membri ai echipei este inginerul român Călin Gologan, cu 35 de ani de experiență în aeronautică.

Gologan a fost desemnat de echipa elvețiană drept principalul dezvoltator și proiectant al aeronavei SolarStratos, contribuind decisiv la realizarea acestei capodopere tehnologice.

Zborul record deasupra Alpilor

Pe 12 august 2025, aeronava SolarStratos era pregătită pentru un zbor istoric pe aeroportul Sion din Elveția, pilotată de fondatorul Raphael Domjan.

Deși nu era primul zbor al avionului, acesta reprezenta o provocare crucială: depășirea recordului de altitudine stabilit de SolarImpulse în 2016, de 9.325 metri.

Zborul a atins o altitudine de 9.521 metri, trecând deasupra Alpilor elvețieni și în apropierea emblematicului vârf Matterhorn, de 4.478 metri.

Misiunea a durat 5 ore și 9 minute și a fost realizată exclusiv cu energie solară, captată de panourile fotovoltaice integrate în construcția avionului și stocată într-un sistem modular de baterii.

Avionul are o anvergură a aripilor de 24,8 metri și o lungime de 8,5 metri, fuzelajul fiind realizat din fibră de carbon pentru reducerea greutății și creșterea eficienței.

Propulsia se realizează printr-o elice conectată la două motoare electrice, cu putere nominală de 50 kW și maximă de 70 kW, asigurând redundanță și siguranță în zbor.

Panourile fotovoltaice acoperă 22 metri pătrați și au un randament de 22-24%, oferind energie suficientă pentru performanțe optime chiar și la altitudini mari.

Ce impac există asupra aviației și ecologiei deopotrivă

Echipa SolarStratos consideră că acest record mondial, pentru cea mai mare altitudine atinsă de un aparat de zbor pilotat propulsat de energie solară, marchează un progres semnificativ pentru Elveția și întreaga aviație.

Inginerii își propun să atingă altitudini stratosferice de peste 12.000 metri, unde rezistența aerului scade semnificativ, iar consumul de energie necesar pentru înaintare este mult mai redus.

Acest lucru ar putea deschide calea unei aviații civile mai curate și sustenabile, contribuind la reducerea emisiilor și la protejarea mediului.

Pentru Călin Gologan, acest succes reprezintă a doua sa contribuție majoră la istoria aviației, fiind un motiv de mândrie nu doar pentru el, ci și pentru întreaga comunitate aeronautică elvețiană.

Zborul SolarStratos demonstrează că energia solară nu mai este doar o sursă alternativă, ci un motor viabil pentru inovații în domeniul aeronautic.

