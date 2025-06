Românii, sfătuiți să nu se împrumute de la bănci în 2025 – urmează alte câteva luni de foc pe piața dobânzilor, iar BNR este în stand by, nu va relaxa politica prea curând

Deși nevoia de creditare este mare, atât în rândul firmelor, cât și în cel al persoanelor fizice, experții îndeamnă consumatorii la prudență în această perioadă. 2025 nu este un an benefic pentru a-ți asuma angajamente de plată, dobânzile fiind încă sus și anticipându-se o perioadă de cel puțin câteva luni cu aceeași situație.

De ce nu e un moment bun să te împrumuți acum?

Conform lui Valentin Tătaru, economist-şef la ING Bank, în acest moment băncile practică încă dobânzi piperate pentru consumatori, iar o posibilă relaxare a politicii fiscale de către Banca Națională nu va apărea în următoarele luni.

Prin urmare, în continuare vom avea parte de o creditare scumpă, atât pentru firme, cât și pentru persoanele fizice, motiv pentru care acum nu este indicat să faci un credit.

„Cred că Banca Naţională nu va tăia dobânzile până când dobânzile din piaţă nu revin sub dobânda de politică monetară, deci să fie din nou sub 6,5% sau chiar sub 6%. În momentul de faţă nu suntem acolo, e adevărat s-au calmat semnificativ dobânzile, au revenit sub Lombard.” a spus Valentin Tătaru, economist-şef la ING Bank, în cadrul emisiunii de business ZF Live, realizată cu sprijinul Orange Business – notează ZF.ro.

Fiecare persoană sau companie trebuie să decidă dacă se împrumută sau nu, în baza unei analize proprii

Totuși, situația particulară a fiecărei persoane sau companii diferă, tocmai de aceea, înainte a decide dacă să accesezi sau nu un împrumut, e important să faci o analiză serioasă a necesităților pe care le ai, a obiectivelor, a puterii de rambursare, luând în calcul și faptul că ne-am putea confrunta cu o majorare a poverii fiscale și o posibilă scădere a puterii de cumpărare.

De ce este esențial să nu iei un credit doar pentru că „așa face toată lumea”? Pentru că un credit nu este un cadou, ci o obligație pe termen lung. Dacă astăzi ai un salariu stabil și cheltuieli gestionabile, mâine te poți confrunta cu un val de scumpiri, pierderea locului de muncă sau o creștere neașteptată a ratelor. Băncile îți oferă creditul, dar responsabilitatea de a-l returna, indiferent de context, este doar a ta.

Dobânzile ridicate persistă și vor continua să afecteze costul total al creditului. Chiar dacă pare tentant să îți iei un credit pentru o vacanță, o mașină nouă sau o investiție rapidă, este esențial să analizezi cât te va costa, de fapt, acel împrumut în următorii ani. Într-un climat economic instabil, cu dobânzi mari și prețuri în creștere, povara ratelor poate deveni o presiune constantă care îți afectează întreaga calitate a vieții.

Scade încrederea în stabilitatea veniturilor pe termen lung. Nimeni nu îți poate garanta că peste 2, 5 sau 10 ani vei avea același venit sau aceleași cheltuieli. Asta înseamnă că orice angajament financiar pe termen lung trebuie asumat cu o doză de realism și cu un plan de rezervă. Fără o analiză corectă și o marjă de siguranță, un credit te poate arunca într-un cerc vicios din care e greu să mai ieși.

Prin urmare, un credit poate fi un instrument util dacă este folosit responsabil. Dar în perioade de incertitudine economică, cum este cea actuală, el poate deveni o povară uriașă. Ia decizia cu capul, nu cu impulsul – și nu uita că un contract de credit este o promisiune pe termen lung, nu o soluție pe termen scurt.