Se întâmplă cu dobânzile la credite în România, peste noapte. Legea care ”va lovi” nu doar băncile, ci și instituțiile financiare nebancare, ”cămătarii cu acte”

O inițiativă legislativă majoră propusă de Partidul Social Democrat (PSD) este pe punctul de a revoluționa piața creditelor în România. Această propunere legislativă vine ca un răspuns la problema dobânzilor exorbitante practicate de instituțiile financiare nebancare (IFN-uri), cunoscute pentru ratele lor de dobândă excesive, care ajung în unele cazuri la niveluri astrale.

Senatorul PSD, Daniel Zamfir, autorul acestei inițiative, a subliniat gravitatea situației și necesitatea intervenției legislative pentru a proteja consumatorii. „Sunt IFN-uri care practică dobânzi și de 60.000%. Prin acest proiect de lege am redus drastic aceste dobânzi, astfel încât niciun cetățean care ia un credit de consum la un IFN nu va plăti mai mult decât dublu sumei împrumutate”, a declarat Zamfir.

Impactul legislației asupra pieței financiare

Măsura propusă nu vizează doar limitarea acțiunilor agresive ale agenților de recuperare, ci și impunerea unui plafon pentru dobânzile la credite. Astfel, pentru creditele ipotecare, Dobânda Anuală Efectivă (DAE) nu va putea depăși dobânda de referință a Băncii Naționale a României (BNR) plus 2%. În cazul creditelor de consum, DAE nu va fi mai mare decât dobânda de referință a BNR plus 15%, iar pentru creditele de consum sub 15.000 de lei, suma totală de rambursat nu va putea depăși dublul sumei împrumutate.

„În Parlament s-a votat plafonarea acelor dobânzi nesimțite la credite, de genul 20.000 la sută, practicată atâta vreme de instituții financiare nebancare.

De fapt, oriunde vedem speculă și excese care afectează nivelul de trai al românilor, intervenim și reglăm situația”, a spus premierul țării, Marcel Ciolacu.

Efectele pe termen lung ale noii legi

Această lege marchează un moment de cotitură pentru piața creditelor din România, impunând reglementări stricte care vizează protecția consumatorilor împotriva practicilor financiare abuzive. Implementarea acestei legi este așteptată să reducă semnificativ povara financiară asupra împrumutaților, limitând astfel riscul de îndatorare excesivă și promovând un comportament responsabil în rândul instituțiilor financiare.

Prin această inițiativă legislativă, România face un pas important în direcția corectă pentru protejarea intereselor consumatorilor săi. Limitarea dobânzilor la credite și reglementarea strictă a activităților IFN-urilor reprezintă un semnal clar că autoritățile sunt pregătite să intervină pentru a asigura o piață financiară echitabilă și transparentă. Această lege este un exemplu de bune practici ce ar putea fi adoptat și în alte țări care se confruntă cu probleme similare în sectorul creditelor de consum