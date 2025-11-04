Românii se uită de două ori și la o Dacia nouă, de mărci străine nici nu mai vorbim. Cu cât au scăzut înmatriculările și ce spune asta despre piața auto în 2025

În România, Dacia e mașina de „bun-simț”, e accesibilă, e de aici, e primul reper când cineva spune „îmi iau o mașină nouă”. De asta pare important când vezi că piața de autoturisme noi începe să scadă – pentru că, dacă românul stă pe gânduri chiar și la mașina considerată cea mai ieftină și mai logică, atunci clar ceva se întâmplă mai sus, la mărci străine și la modele mai scumpe. Iar cifrele oficiale vin fix în sensul ăsta: în primele zece luni din 2025, înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 3,6% față de aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor APIA bazate pe înregistrările DGPCI. Asta nu înseamnă că românii au renunțat la Dacia, ci că întreg apetitul pentru „mașină nouă” se temperează.

Scădere pe ansamblu, dar cu o „gură de aer” în octombrie

Între ianuarie și octombrie 2025 au fost înmatriculate 120.836 de autoturisme noi la nivel național. E o cifră solidă, dar mai mică decât în 2024, ceea ce indică o frânare a cererii, scrie agenția de presă Rador. Motivele pot fi mai multe: prețuri care au tot crescut în ultimii ani, credit mai greu sau mai scump, oamenii care preferă second-hand importat, plus faptul că salariile nu țin întotdeauna pasul cu ofertele dealerilor.

În același timp, octombrie 2025 vine cu un detaliu interesant: doar luna respectivă e pe plus, +11,5% față de octombrie 2024, până la 12.769 de unități. Asta arată că piața nu e „moartă”, ci mai degrabă volatilă și sensibilă la programe, promoții și livrări întârziate care se adună într-o singură lună. Mai e și alt semn bun: mașinile 100% electrice au sărit cu 86% în octombrie și au ajuns la o cotă de 8%. Cu alte cuvinte, piața se schimbă în interiorul ei – nu dispare achiziția, ci se reașază preferințele.

Ce înseamnă pentru „mașina națională” și pentru brandurile străine

Când spui „românii nu mai cumpără nici măcar Dacia nouă” nu spui că Dacia nu se mai vinde, ci pui degetul pe rană: dacă segmentul cel mai accesibil începe să fie cântărit mai mult, e clar că restul pieței – SUV-uri scumpe, modele de oraș peste 20.000 de euro, branduri premium – simte și mai tare încetinirea. Practic, Dacia rămâne barometrul: dacă pentru ea oamenii „fac pauză”, înseamnă că discutăm de o prudență generală, nu de o problemă punctuală la un brand.

Semnalul pentru piața auto în 2025 este, deci, unul de răcire ușoară, nu de prăbușire. Dealerii vor trebui să vină cu oferte mai agresive, programele de tip Rabla și Rabla Plus rămân importante pentru a menține volumul, iar importatorii de mărci străine vor simți primii când clienții „migrează” spre modele mai ieftine sau spre second-hand. Iar faptul că înmatriculările noi scad, în timp ce electricele cresc, arată încă ceva: românii nu renunță la mașină, ci aleg mai atent și amână achiziția dacă nu li se potrivește prețul.