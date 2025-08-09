Firmele românești fac angajări în masă – zeci de mii de joburi disponibile în toată țara. Paradoxal, ai mai mai multe șanse să te angajezi cu 8 clase decât dacă ai terminat o facultate

Dacă ești în căutarea unui loc de muncă, acum pare să fie momentul potrivit: 36.038 de posturi vacante sunt disponibile în întreaga țară, potrivit datelor transmise de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Iar surpriza vine dintr-o realitate paradoxală: există de aproape 9 ori mai multe locuri pentru persoanele cu studii gimnaziale sau fără studii, decât pentru cei cu diplomă de facultate.

Locuri de muncă pentru toate gusturile… dar nu neapărat pentru toate diplomele

Din totalul de joburi disponibile, doar 2.215 se adresează candidaților cu studii superioare, aici vorbim despre ingineri în diverse domenii, manageri, specialiști, economiști, consilieri, inspectori sau medici. În schimb, 19.448 de locuri îi așteaptă pe cei fără studii sau cu studii primare/gimnaziale. Printre posturile cele mai căutate se află: curier, muncitor necalificat la demolarea clădirilor sau la montarea pieselor, manipulant mărfuri, paznic ori muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții.

Nici cei cu studii profesionale nu stau rău la ofertă, vorbim despre 6.835 de posturi care sunt pregătite pentru sudori, operatori în fabrică, ajutor de bucătar sau mecanici auto. În timp ce pentru cei cu liceul sau postliceala finalizată există 7.540 de locuri – de la lucrători comerciali și agenți de securitate, până la șoferi profesioniști și pompieri.

Angajatorii din România caută de la agenți de securitate la șoferi profesioniști

Cele mai multe posturi vacante sunt pentru agent de securitate (2.151), urmat de conducător auto transport rutier (2.069), muncitor necalificat în construcții și finisaje (1.980), curier (1.877), lucrător comercial (1.454), manipulant mărfuri (1.411) și muncitor necalificat la asamblarea pieselor (1.059).

Practic, vorbim despre domenii unde experiența contează mai puțin, iar dorința de a lucra și de a te adapta la cerințele angajatorului face diferența. Baza de date a ANOFM este actualizată permanent, ceea ce înseamnă că aceste cifre se pot schimba de la o zi la alta, în funcție de noile oferte declarate de firme sau de posturile deja ocupate.

Șanse și în afara țării: 251 de joburi în Europa, prin rețeaua EURES

Dacă te tentează munca peste hotare, oferta nu lipsește nici aici. Prin rețeaua EURES România, sunt disponibile 251 de locuri de muncă în mai multe țări europene.

Italia: 65 de posturi pentru șoferi de autobuz, animatori în centre de vacanță și lucrători în domeniul sportului.

Norvegia: 61 de locuri pentru medici ortodonți, bucătari, tehnicieni unghii, îngrijitori de animale și muncitori în industria piscicolă.

Finlanda: 53 de posturi pentru măcelari, tinichigii în construcții, sudori TIG/MIG, muncitori la demolări și instalatori în șantiere navale.

Germania: 40 de locuri pentru izolatori, educatori, zugravi și lucrători în ferme.

Malta: 12 locuri pentru videografi, operatori CNC, ingineri de proiect și medici veterinari.

Austria, Olanda, Spania, Danemarca și Franța completează lista cu posturi variate, de la operatori robot în producție, la montatori ghips-carton și chiar un post de chirurg stomatolog.