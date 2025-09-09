Românii se plâng de apa rece din Thassos, la început de septembrie. Plajele în care poţi intra în mare: „Mă aşteptam să fie caldă”

Pentru mulți români, Thassos rămâne o destinație preferată de vacanță la început de toamnă, atunci când plajele sunt mai liniștite, iar apa mării promite, de obicei, temperaturi plăcute. Totuși, începutul lui septembrie din acest an a adus nemulțumiri turiștilor. Pe grupurile de discuții dedicate insulei, mai mulți vizitatori s-au plâns de apa mai rece decât în anii trecuți, comparând diferite plaje în funcție de experiența personală.

Apa mării, mai rece decât în alți ani

Totul a pornit de la o postare pe pagina Forum Thassos, în care un internaut a scris: ”Bună ziua! Nu am mai fost în Thassos de vreo 7 ani. Acum am revenit din nou.

Știam că în septembrie apa e caldă, dar pare să fie mai rece ca în alți ani… cel puțin pentru noi 🤣. Vouă pe ce plajă vi s-a părut cea mai caldă apa? Mulțumesc! ⛱️”.

Mesajul a stârnit rapid reacții și comentarii din partea altor români aflați în vacanță pe insulă. Mulți au confirmat senzația de apă mai rece, comparativ cu septembrie din alți ani.

”E rece”, a scris o altă persoană, în timp ce un alt utilizator a adăugat: ”Și mie mi s-a părut rece anul acesta, față de alți ani, când intrai fără să simți”.

Ce plaje sunt considerate mai prietenoase

Cu toate acestea, nu toate părerile au fost la fel de critice. Unii turiști au menționat plaje unde apa li s-a părut mai caldă și mai prietenoasă pentru înot.

”Golden Beach. Perfectă. 24,4”, a precizat cineva, oferind chiar și temperatura exactă.

O altă recomandare a venit pentru o plajă mai puțin aglomerată: ”În Pachis este cea mai limpede și caldă apă 🤘”. Discuțiile au scos la iveală faptul că, deși în general apa a fost resimțită ca fiind mai rece, există plaje unde temperaturile au rămas în zona considerată confortabilă pentru baie.

Experiențe din alte zone apropiate

Unii români au împărtășit și experiențe din afara Thassos-ului, dar din regiuni învecinate, unde condițiile par similare.

”Noi suntem pe brațul Sithonia, acum la plajă lângă Ormos Panagias. Apă superbă, dar nu extrem de caldă, undeva la 24-25 grade. După ce te obișnuiești, e minunată!”, a transmis un turist.

Astfel, discuția arată că percepția asupra temperaturii apei diferă de la o persoană la alta și de la o plajă la alta. În timp ce unii se plâng de disconfort, alții consideră că apa, deși nu fierbinte, rămâne ideală pentru înot și relaxare.

În concluzie, începutul de septembrie în Thassos aduce, în 2025, temperaturi ale apei ce variază în jurul a 24-25 de grade, resimțite diferit în funcție de obișnuința fiecărui turist.