Meteorologii anunță schimbări bruște ale vremii. Cât mai plouă în România
06 oct. 2025 | 08:30
de Alexandru Puiu

Românii salvați de pensia minimă garantată de stat. De ce ar fi trebui să primească un leu pe lună, dar sunt nevoiți să supraviețuiască din 1.281 de lei

Românii salvați de pensia minimă garantată de stat. De ce ar fi trebui să primească un leu pe lună, dar sunt nevoiți să supraviețuiască din 1.281 de lei
Mulți pensionari trăiesc din sume infime / foto: Playtech

În România, unde diferențele între pensii ating cote uriașe, unii oameni primesc lunar sume care par ireale. Potrivit datelor Casei Județene de Pensii Galați, există peste o sută de persoane care, potrivit calculului contributiv, ar fi trebuit să primească o pensie de doar un leu pe lună. Totuși, datorită pensiei minime garantate de stat, acești români reușesc să supraviețuiască cu 1.281 de lei, adică indemnizația socială minimă acordată în prezent.

Situația acestor pensionari este rezultatul unei combinații de reglementări legislative, portițe legale și măsuri sociale de corecție. În timp ce un fost magistrat din Galați încasează lunar 45.048 de lei, iar un fost director din industria navală primește peste 28.000 de lei, la celălalt capăt al spectrului se află cei 104 pensionari de invaliditate cu pensii calculate la nivel simbolic – un leu.

Cum s-a ajuns la pensii calculate la un leu

Originea acestor pensii minuscule se află în Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Actul normativ a permis, pentru o perioadă limitată, ca unele persoane să se asigure voluntar în sistemul public, chiar și pentru intervale extrem de scurte. Scopul era legitim – oferirea posibilității persoanelor bolnave să fie expertizate medical și să poată primi o pensie de invaliditate.

Această portiță legislativă a fost închisă în 2018, după ce autoritățile au considerat-o abuzivă. Cu toate acestea, persoanele care s-au asigurat înainte de acea dată și au dobândit dreptul la pensie de invaliditate continuă și astăzi să fie beneficiari ai sistemului.

Cât valorează protecția socială pentru cei mai vulnerabili

În prezent, pensia minimă garantată de stat este de 1.281 de lei. Aceasta este acordată tuturor pensionarilor ale căror venituri totale, calculate prin sistemul contributiv, nu ating acest prag. Practic, statul completează diferența până la nivelul minim, pentru a asigura un venit de subzistență.

În Galați, peste 24.000 de persoane primesc astfel de indemnizații sociale, situate între 1 leu și 1.280 de lei. Majoritatea trăiesc la limita sărăciei, iar valoarea pensiei minime acoperă cu greu cheltuielile lunare pentru hrană, utilități și medicamente. În același timp, discrepanțele rămân uriașe: zeci de mii de pensionari din același județ au pensii de peste 4.000 de lei, iar aproape 500 depășesc pragul de 10.000 de lei lunar.

Cazul pensionarilor cu „pensii de un leu” arată fragilitatea sistemului public de asigurări sociale. În lipsa unui mecanism eficient de control și a unei baze solide de contributivitate, România continuă să mențină un dezechilibru major între dreptul la protecție socială și sustenabilitatea financiară a sistemului.

O corecție necesară, dar insuficientă

Deși pensia minimă garantată de stat oferă un sprijin esențial pentru categoriile vulnerabile, valoarea sa actuală nu reușește să asigure un trai decent. Pentru mulți dintre acești pensionari, suma de 1.281 de lei reprezintă limita între supraviețuire și sărăcie.

În lipsa unor reforme profunde ale sistemului de pensii, problemele de echitate și sustenabilitate vor continua să se amplifice. România rămâne una dintre țările europene cu cele mai mari diferențe între pensiile speciale și cele bazate exclusiv pe contributivitate, iar pensia minimă garantată este, în realitate, singura plasă de siguranță pentru zeci de mii de vârstnici.

