Românii care primesc 400 de lei înainte de sărbători. Reprezintă doar jumătate din ajutorul venit de la Guvern pentru vulnerabili

În prag de sărbători, peste 4,6 milioane de pensionari din România vor primi un sprijin financiar suplimentar de 400 de lei, bani care vor fi virați automat odată cu pensia din luna decembrie. Ministrul Muncii, Florin Manole, a confirmat că sumele sunt deja prevăzute în buget și că măsura nu implică nicio formalitate din partea beneficiarilor. Practic, este vorba despre a doua tranșă a primei speciale totale de 800 de lei, promisă la începutul anului pentru pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei.

Această intervenție are rolul de a compensa efectele inflației și lipsa indexării punctului de pensie la 1 ianuarie 2025, o decizie luată pentru a limita presiunea asupra bugetului de stat. Deși suma pare modestă raportat la creșterea costurilor de trai, ea este gândită ca un sprijin de urgență destinat categoriilor cele mai vulnerabile.

A doua tranșă de 400 de lei, virată automat odată cu pensia din decembrie

Florin Manole a explicat că plata celei de-a doua tranșe se va face automat, prin același mecanism utilizat în prima parte a anului, când Guvernul a distribuit prima parte a ajutorului. Pensionarii nu trebuie să depună cereri sau documente suplimentare, sumele urmând să fie adăugate la plata obișnuită a pensiei.

„Va fi un mic ajutor și va fi o sumă importantă. Pensionarii cu o pensie sub 2.500 de lei vor primi până la sfârșitul anului o primă specială de 400 de lei”, a declarat ministrul Muncii. Acesta a subliniat că nu este vorba despre o reducere a ajutorului inițial, ci despre a doua parte a unui sprijin planificat din start în două etape.

Prima specială de 800 de lei a fost introdusă ca o măsură compensatorie, menită să susțină puterea de cumpărare a celor cu venituri mici, în contextul unei inflații persistente și al creșterilor accentuate de prețuri la alimente, utilități și medicamente.

Posibila înghețare a veniturilor și impactul inflației

În același interviu, Florin Manole a abordat și tema înghețării veniturilor în 2026, un scenariu discutat în contextul măsurilor de reducere a deficitului bugetar. Ministrul a avertizat că o astfel de decizie ar trebui analizată cu prudență, pentru că inflația actuală continuă să afecteze profund nivelul de trai al românilor.

Manole a explicat că, deși rata inflației din 2026 ar urma să fie mai mică decât cea din 2025, aceasta va rămâne totuși semnificativă și va continua să erodeze puterea de cumpărare. În opinia sa, problema nu mai este doar una socială, ci și economică, pentru că reducerea consumului afectează direct producția internă și numărul locurilor de muncă.

În acest context, sprijinul financiar oferit pensionarilor înainte de sărbători devine o măsură dublă: un ajutor social punctual și o încercare de a susține consumul intern în ultimele luni ale anului.

Ce urmează pentru pensionari

După plata celei de-a doua tranșe, Guvernul urmează să decidă în ce formă va continua sprijinul pentru categoriile vulnerabile în 2026. Deocamdată, nu există un calendar clar pentru o nouă indexare a pensiilor, însă Ministerul Muncii a anunțat că lucrează la mai multe scenarii pentru anul viitor, în funcție de evoluția economică și de constrângerile bugetare.

Cert este că pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi acești 400 de lei fără alte formalități, iar plata se va face integral odată cu pensia din decembrie.