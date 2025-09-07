Românii care pot râmâne fără pensie. Trebuie să depună un document până pe 30 septembrie, e ebligatoriu

Pensionarii trebuie să fie atenți luna aceasta: un document esențial trebuie transmis Casei de Pensii până pe 30 septembrie 2025, altfel plățile pot fi suspendate. Amânarea poate aduce blocaje financiare, întârzieri de luni de zile și afectarea pensiilor de urmaș.

Documentul esențial pentru pensionari

Este vorba despre certificatul de viață, act care confirmă că beneficiarul este în viață și care previne fraudele în sistemul public de pensii. Însă, surpriza este că această obligație nu îi vizează pe toți pensionarii, ci doar pe românii care locuiesc în străinătate și primesc pensie din România.

Aceștia trebuie să completeze și să semneze certificatul, apoi să îl autentifice la ambasadă, consulat sau la o autoritate locală din țara în care trăiesc. Documentul poate fi transmis ulterior prin poștă, curier sau online. În lipsa lui, pensia se suspendă automat, chiar dacă plata era regulată până atunci.

Pensionarii români din diaspora trebuie să completeze acest document de două ori pe an

Procesul se aplică de două ori pe an, primăvara și toamna. Pentru noii pensionari din diaspora, prima pensie se achită doar după ce certificatul ajunge completat și semnat la Casa de Pensii.

Autoritățile îi sfătuiesc pe beneficiari să nu lase formalitățile pe ultima clipă, pentru a evita întârzierile.