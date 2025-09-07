Ultima ora
Accidentul de funicular de la Lisabona: Primul raport indică ruperea unui cablu. Totul s-a întâmplat în mai puțin de 50 de secunde
07 sept. 2025 | 13:30
de Filon Stan

Românii care pot râmâne fără pensie. Trebuie să depună un document până pe 30 septembrie, e ebligatoriu

Social
Românii care pot râmâne fără pensie. Trebuie să depună un document până pe 30 septembrie, e ebligatoriu
Pensionarii care pot ramane fara pensie! Documentul pe care trebuie sa il completeze

Pensionarii trebuie să fie atenți luna aceasta: un document esențial trebuie transmis Casei de Pensii până pe 30 septembrie 2025, altfel plățile pot fi suspendate. Amânarea poate aduce blocaje financiare, întârzieri de luni de zile și afectarea pensiilor de urmaș.

Documentul esențial pentru pensionari

Este vorba despre certificatul de viață, act care confirmă că beneficiarul este în viață și care previne fraudele în sistemul public de pensii. Însă, surpriza este că această obligație nu îi vizează pe toți pensionarii, ci doar pe românii care locuiesc în străinătate și primesc pensie din România.

Aceștia trebuie să completeze și să semneze certificatul, apoi să îl autentifice la ambasadă, consulat sau la o autoritate locală din țara în care trăiesc. Documentul poate fi transmis ulterior prin poștă, curier sau online. În lipsa lui, pensia se suspendă automat, chiar dacă plata era regulată până atunci.

Vezi și:
Actele care trebuie păstrate pentru a-ţi asigura pensia corectă, conform experţilor. Mulţi le aruncă, din păcate
Situația pensionarilor din Europa, departe de a fi una ideală: 1 din 5 europeni riscă să se pensioneze în sărăcie lucie

Pensionarii români din diaspora trebuie să completeze acest document de două ori pe an

Procesul se aplică de două ori pe an, primăvara și toamna. Pentru noii pensionari din diaspora, prima pensie se achită doar după ce certificatul ajunge completat și semnat la Casa de Pensii.

Autoritățile îi sfătuiesc pe beneficiari să nu lase formalitățile pe ultima clipă, pentru a evita întârzierile.

Prima ninsoare în București vine înainte de decembrie. Meteorologii anunță o iarnă grea în România
Recomandări
Patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dezbătute în Parlament. Opoziția cere amânarea pentru luni a votului
Patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dezbătute în Parlament. Opoziția cere amânarea pentru luni a votului
Greșeala care a provocat accidentului în lanţ din Ialomiţa, explicată de polițiști la fața locului. Două mașini au fost aruncate de pe șosea, 4 copii sunt în spital
Greșeala care a provocat accidentului în lanţ din Ialomiţa, explicată de polițiști la fața locului. Două mașini au fost aruncate de pe șosea, 4 copii sunt în spital
Nicuşor Dan, mesaj la Serbările de la Ţebea: Idealurile lui Avram Iancu rămân actuale într-o lume marcată de diviziuni
Nicuşor Dan, mesaj la Serbările de la Ţebea: Idealurile lui Avram Iancu rămân actuale într-o lume marcată de diviziuni
iPhone Air, iPhone 17, scumpiri și AI mai pe la urmă. La ce să te aștepți de la cel mai mare eveniment Apple al anului
iPhone Air, iPhone 17, scumpiri și AI mai pe la urmă. La ce să te aștepți de la cel mai mare eveniment Apple al anului
Under the Dome, serialul care transformă izolarea într-un experiment social. De ce să urmărești pe SkyShowtime producția realizată după Stephen King
RECENZIE
Under the Dome, serialul care transformă izolarea într-un experiment social. De ce să urmărești pe SkyShowtime producția realizată după Stephen King
Un bărbat a murit carbonizat după ce mașina sa a căzut de pe pasajul Berceni și a luat foc. Ce se știe despre victimă
Un bărbat a murit carbonizat după ce mașina sa a căzut de pe pasajul Berceni și a luat foc. Ce se știe despre victimă
Hostage, thrillerul politic intens care transformă loialitatea în criză morală. De ce trebuie să urmărești mini-seria pe Netflix
RECENZIE
Hostage, thrillerul politic intens care transformă loialitatea în criză morală. De ce trebuie să urmărești mini-seria pe Netflix
Anul școlar 2025-2026: şcoli şi grădiniţe comasate, unele unităţi se închid. Mulți elevi vor ajunge să meargă pe jos kilometri întregi
Anul școlar 2025-2026: şcoli şi grădiniţe comasate, unele unităţi se închid. Mulți elevi vor ajunge să meargă pe jos kilometri întregi
Revista presei
Adevarul
Specialiștii au stabilit cauza tragediei de la Lisabona. Ce s-a întâmplat cu funicularul care a ucis 16 oameni
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop duminică, 7 septembrie 2025. Zodia care atrage abundența la final de săptămână
Playtech Știri
Ce pun moldovencele în bulion ca să nu facă floare. Ingredientul banal care oprește fermentarea
Playtech Știri
Ce pomi fructiferi se plantează toamna pentru o recoltă bogată. Cum alegi soiurile cele mai rezistente
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...