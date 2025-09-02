Cum obții cazierul judiciar în 2025 online – procedura completă pentru documentul în format electronic

În ultimii ani, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a accelerat procesul de digitalizare a serviciilor publice, iar obținerea cazierului judiciar online este una dintre cele mai vizibile măsuri. Dacă la început procedura părea complicată și presupunea mai multe etape de validare, în 2025 lucrurile sunt mult mai simple, după modificările aduse prin Ordinul 113/1.655/2025. Cetățenii au acum la dispoziție mai multe metode de autentificare și acces la platforma Hub-ului de servicii al MAI, fără să mai fie nevoiți să treacă prin proceduri birocratice complicate.

Cazierul judiciar în format electronic este semnat digital și are aceeași valoare legală precum documentul tipărit. Poate fi vizualizat sau descărcat oricând din platformă, pe perioada sa de valabilitate, și este acceptat atât pentru uz personal, cât și pentru cerințe oficiale, inclusiv angajări sau dosare administrative.

Modalități de autentificare și înregistrare în 2025

Principala noutate introdusă de noul ordin este diversificarea metodelor de autentificare. Dacă până acum înregistrarea în Hub-ul MAI se putea face doar direct în platformă sau prin contul existent pe www.ghiseul.ro, în 2025 s-au adăugat două opțiuni suplimentare:

cartea electronică de identitate (CEI);

aplicația ROeID.

Astfel, fiecare cetățean poate alege metoda cea mai convenabilă, în funcție de resursele disponibile. Utilizatorii care se conectează prin ROeID sau CEI completează o singură dată un formular online și validează contul printr-un cod primit pe e-mail. Datele introduse sunt verificate automat în Sistemul Național Informatic de Evidență a Persoanelor (SNIEP).

Cei care au deja cont pe www.ghiseul.ro scapă de obligația verificării identității electronice cu un card bancar 3D Secure, procedură care până acum era obligatorie. În schimb, autentificarea se face direct prin aplicația ROeID sau prin intermediul contului existent.

Procedura de solicitare a cazierului online

După autentificare, utilizatorul are acces la o cerere-tip precompletată în Hub-ul MAI. Este suficient să o verifice, să confirme datele și să transmită solicitarea. Sistemul generează automat cazierul judiciar în format electronic, document care este semnat digital și încărcat în contul utilizatorului.

Certificatul poate fi descărcat pe dispozitivul personal sau prezentat direct în format digital instituțiilor care îl solicită, fiind recunoscut oficial. Valabilitatea documentului respectă prevederile legale în vigoare, adică 6 luni de la data emiterii, dacă nu este cerut expres un cazier mai recent.

Este important de menționat că doar utilizatorii care se înregistrează direct în Hub, fără a folosi www.ghiseul.ro, ROeID sau CEI, trebuie să meargă inițial la un ghișeu MAI pentru validarea identității. În restul cazurilor, procedura este complet online.

Avantaje și impact pentru cetățeni și companii

Digitalizarea procesului de obținere a cazierului judiciar are multiple beneficii. În primul rând, elimină necesitatea deplasărilor la poliție și reduce timpii de așteptare, documentul fiind disponibil aproape instant. În al doilea rând, facilitează fluxurile administrative pentru companii, în special în domeniul resurselor umane, unde este adesea nevoie de prezentarea acestui document la angajare.

De asemenea, platforma Hub centralizează toate cererile depuse, permițând cetățenilor să revină și să descarce oricând documentele emise anterior. Pentru autorități, noul sistem înseamnă mai puțină birocrație, costuri reduse și o trasabilitate mai bună a datelor.

Ce trebuie să reții dacă vrei cazier judiciar în 2025

Poți obține cazierul exclusiv online prin Hub-ul MAI, cu autentificare prin CEI, ROeID sau www.ghiseul.ro. Documentul este semnat electronic, are aceeași valoare legală ca cel tipărit și este valabil 6 luni. Dacă alegi înregistrarea direct în Hub, fără mijloacele digitale menționate, va trebui să mergi inițial la un ghișeu pentru validarea identității. Procedura este mult simplificată față de anii anteriori și face parte din procesul de debirocratizare a serviciilor publice.

Noul sistem din 2025 transformă cazierul judiciar dintr-un document birocratic greu accesibil într-un serviciu digital modern, adaptat la nevoile cetățenilor și ale instituțiilor.