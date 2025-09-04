Ultima ora
Bilete de tratament balnear pentru pensionarii români, care este procedura. Documentele necesare și condițiile de respectat în România

Cum obții bilete de tratament la pensie / foto: Playtech

Stațiunile balneare din România rămân una dintre principalele soluții de recuperare pentru seniori, iar statul sprijină accesul pensionarilor prin bilete de tratament balnear gratuite sau subvenționate. În 2025, mecanismul continuă să funcționeze pe baza unor reguli clare, stabilite de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și de legislația în vigoare. Procesul implică depunerea unor documente, respectarea unor criterii și aplicarea unor priorități, astfel încât accesul să fie cât mai echitabil.

Cine beneficiază de tratament balnear gratuit

Biletele de tratament balnear nu sunt destinate exclusiv pensionarilor obișnuiți. Există mai multe categorii de persoane care pot accesa gratuit aceste servicii, în funcție de situația lor juridică sau medicală. Printre acestea se numără pensionarii de invaliditate, persoanele persecutate politic între 1945 și 1989, veteranii și văduvele de război, persoanele cu handicap sau cei care se recuperează după accidente de muncă și boli profesionale.

De asemenea, salariații expuși la radiații, conform HG 757/2008, intră pe lista beneficiarilor. Pentru aceste categorii, biletele acoperă cazarea, masa și tratamentele propriu-zise, care includ proceduri precum băi cu ape minerale, împachetări cu nămol, fizioterapie sau aerosoli, în funcție de recomandările medicului.

Ce faci dacă s-a suspendat sau încetat plata pensiei în România. Toți pensionarii români trebuie să știe mecanismele

Documentele necesare și procedura de obținere

Pentru a primi un bilet de tratament, pensionarii trebuie să depună o cerere tip la casele teritoriale de pensii. La momentul eliberării biletului sunt necesare mai multe acte: talonul de pensie (sau document echivalent pentru alte sisteme de pensii), declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri din alte pensii, precum și biletul de trimitere medicală emis de medicul de familie sau specialist.

Durata standard a sejurului este de 16 zile, dintre care 12 sunt dedicate tratamentului efectiv. Această perioadă este considerată suficientă pentru procedurile terapeutice și pentru consolidarea efectelor de recuperare.

Alocarea biletelor se face pe baza unui punctaj. Se iau în calcul mai mulți factori, printre care categoria de pensionar, veniturile lunare și numărul de bilete primite în ultimii ani. Astfel, sistemul încearcă să asigure accesul echitabil și să evite situațiile în care anumite persoane primesc tratamente repetate în detrimentul altora.

Anularea și restituirea contribuției

Există și posibilitatea ca beneficiarii să renunțe la bilet. Anularea se poate face din motive personale, prin notificarea casei de pensii, sau în situații obiective, precum lipsa cazării la sosirea în stațiune. În aceste cazuri, contribuția se restituie, dar cererea trebuie depusă în termen de trei ani de la data înscrisă pe bilet.

Această flexibilitate îi protejează pe pensionari de eventuale situații neprevăzute, precum probleme medicale apărute brusc sau schimbări de plan.

Stațiuni preferate și numărul beneficiarilor

Cele mai căutate destinații balneare pentru pensionari rămân Băile Felix, Băile Herculane, Sovata, Călimănești-Căciulata și Olănești. Toate oferă tratamente complexe, adaptate atât pentru recuperare după afecțiuni osteo-articulare, cât și pentru probleme cardiovasculare sau respiratorii.

În 2024, CNPP a pus la dispoziție peste 135.000 de bilete, dintre care aproximativ 60.000 prin unitățile proprii și peste 75.000 prin contracte cu alte unități private. Comparativ cu 2023, numărul a fost mai mare, ceea ce arată că interesul și finanțarea publică pentru aceste tratamente cresc constant.

Un sprijin important pentru seniorii din România

Tratamentul balnear rămâne unul dintre cele mai importante tipuri de sprijin pe care statul îl oferă pensionarilor. Pentru mulți dintre ei, aceste sejururi nu reprezintă doar o oportunitate de recuperare medicală, ci și un moment de socializare și de reconectare. De aceea, respectarea procedurii și pregătirea documentelor sunt pași esențiali pentru a beneficia de aceste drepturi.

