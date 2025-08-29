Ultima ora
Românii care merg în vacanță în Grecia, amendați cu până la 1.000 de euro pentru un gest banal pe plajă

Turiștii români care aleg să își petreacă vacanța în Grecia trebuie să fie foarte atenți la regulile locale de pe plaje. Un gest aparent nevinovat, precum strângerea pietricelelor sau scoicilor, poate atrage o amendă uriașă, de până la 1.000 de euro, adică aproape 5.000 de lei. Grecia este de ani buni una dintre destinațiile preferate de români, datorită peisajelor spectaculoase și ospitalității, însă autoritățile elene au impus reguli stricte pentru a proteja mediul și pentru a asigura turismul sustenabil. Mulți vizitatori nu știu că scoaterea elementelor naturale din ecosistemul plajelor este interzisă și sancționată sever.

Un gest mic, o amendă mare

Jamie Fraser, expert în turism la Wild Packs American Summer Camp, a explicat că legea este foarte clară și nu lasă loc de interpretări.

„Colecționarea scoicilor și pietricelelor de pe plajă poate părea ceva nevinovat, dar legea o sancționează cu amenzi usturătoare, menite să protejeze mediul înconjurător”, a spus acesta pentru Daily Express.

Aceste restricții nu sunt întâmplătoare. Insula Skiathos, una dintre cele mai vizitate destinații, a introdus reguli ferme tocmai pentru a limita efectele negative ale aglomerației și ale comportamentului iresponsabil al turiștilor. Măsura se aplică în tot mai multe locuri din Grecia, iar amenzile ridicate îi descurajează pe cei care ar fi tentați să plece acasă cu „suveniruri” naturale.

Alternative recomandate de autorități

În loc să strângă scoici sau pietricele, vizitatorii sunt încurajați să achiziționeze suveniruri din magazinele locale. Fie că este vorba despre o carte poștală, un obiect artizanal sau un magnet, aceste variante nu afectează natura și, în același timp, sprijină economia locală.

Pentru pasionații de peisaje și detalii naturale, autoritățile recomandă fotografiile sau schițele ca moduri sigure și legale de a păstra amintirile din vacanță. Ideea este ca plajele să rămână nealterate și să poată fi admirate și de generațiile viitoare.

Italia aplică sancțiuni și mai dure

Regulile de protecție a mediului de pe plajele din Grecia nu sunt singulare. Exemple similare se întâlnesc și în Italia, unde autoritățile au introdus măsuri chiar mai drastice. În Sardinia, colectarea nisipului de pe plaje este complet interzisă, pentru a preveni eroziunea și distrugerea ecosistemelor.

Acolo, amenzile pot ajunge până la 3.000 de euro, adică aproximativ 15.000 de lei. Acest lucru arată că fenomenul este tratat cu seriozitate la nivel european și că protejarea mediului este o prioritate majoră în zonele turistice.

Vacanță fără riscuri

Românii care aleg Grecia ca destinație de vacanță trebuie să țină cont că relaxarea pe plajă vine la pachet cu respectarea unor reguli stricte. O amintire luată pe ascuns, cum ar fi o scoică sau o pietricică, poate costa cât toată vacanța. De aceea, cea mai bună soluție pentru turiști rămâne informarea corectă înainte de plecare și respectarea legislației locale.

Astfel, vacanța rămâne o experiență plăcută, iar mediul înconjurător este protejat pentru toți cei care vor vizita în viitor plajele însorite ale Greciei.

