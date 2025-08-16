Românii care au ales vacanţe în Egipt nu pot sta afară sau în restaurante din cauza căldurii. Experienţele turiştilor, fără filtru: „48 de grade, ne sufocăm”

Un val de căldură extremă i-a luat prin surprindere pe turiştii români aflaţi în aceste zile în staţiunile din Egipt. Discuţiile de pe grupurile de călătorii de pe Facebook, precum „Vacanţe în Egipt”, arată cât de dificilă poate fi o vacanţă la final de august, mai ales în zone precum Sharm el Sheikh.

Vacanță în Egipt în luna august?

O româncă a vrut să știe cum sunt vacanțele în Egipt în luna august, așa că a pus o întrebare pe un grup de Facebook unde oamenii își povestesc experiențele trecute,. Răspunsurile primite au făcut-o, probabil, să caute o altă destinație de vacannță.

„Am fost în cea mai fierbinte săptămână, aer irespirabil, foarte fierbinte, ieri erau 46 de grade, se simţeau 48. Am mai fost şi în alţi ani, dar nu a fost niciodată aşa de cald”, a povestit un turist.

„Am crezut că ne sufocăm”

Un alt român, ajuns recent în Egipt, spune că temperaturile sunt greu de suportat: „Am crezut că ne sufocăm de căldură. La mare nu e chiar atât de cald, apa e curată şi plăcută, dar cum te apropii de resort simţi cum te topeşti. La restaurante e şi mai greu, pentru că nu prea pornesc aerul condiţionat”.

Alţi turişti confirmă aceeaşi experienţă: „Cum să fie? Super cald! La sfârşit de septembrie şi început de octombrie sunt 40 de grade, dar acum sunt 48”.

Singurul refugiu rămâne camera de hotel, unde aparatele de aer condiţionat funcţionează continuu, după cum spun turiştii. Nici la restaurantele din resort situația nu este mai bună.

Aerul condiționat nu funcționează în restaurante

„Nu înţeleg de ce nu pornesc clima în restaurante. În cameră merge de ieri seară încontinuu ca să fie ok de stat”, a scris un alt membru al grupului.

În timp ce marea rămâne atractivă pentru mulţi dintre români, temperaturile extreme fac ca plaja şi mesele în aer liber să devină aproape imposibil de suportat.