Este mai bine să ai euro sau dolari în vacanță în Egipt? Ce monedă e recomandat să ai la tine pentru cumpărături

Un turist român care urmează să plece în Egipt a cerut sfaturi utile în grupul de Facebook ”Fuga în Egipt”, iar răspunsurile nu au întârziat să apară. Subiectul principal: ce monedă este mai convenabilă pentru cumpărături – euro sau dolari? Internauții au împărtășit din experiențele proprii, oferind sugestii și recomandări legate de plăți, magazine și produse locale.

Cum e mai bine să plătești în Egipt: cu euro sau cu dolari?

Întrebarea inițială a sunat simplu: ”Este mai bine să ai euro, dolari sau să plătești cu cardul?”. Răspunsurile au fost variate, dar majoritatea au fost de acord că egiptenii acceptă ambele valute, însă preferă euro.

”Orice ai avea, euro sau dolari tot una e pentru ei. Preferă euro 🫣, dar sunt peste tot ATM-uri și vă puteți scoate lire egiptene și atunci vă e și mai ușor să plătiți sau să negociați”, a scris un utilizator pe grupul de Facebook ”Fuga în Egipt”.

O altă persoană a adăugat: ”Bună, prima dată ei te întreabă în ce vrei să plătești, euro sau dolari, și îți calculează în funcție de ce bani ai. Poți să mergi la bazaruri cu preț fix, prețurile sunt relativ mici, la fel și acolo la casă te întreabă în ce monedă plătești – euro sau dolari”. Pentru cei care vor să evite complet numerarul, soluția este simplă.

”Plata cu cardul Revolut este cea mai rezonabilă, fără a te chinui să mai scoți bani sau să cheltui euro/dolari. Noi am folosit Revolut”, a recomandat un alt turist român.

Magazine cu preț fix sau negociere?

Întrebat dacă e mai bine să negociezi sau să mergi în magazine cu prețuri clare, un membru al grupului a spus: ”Noi am preferat să mergem în bazarurile cu preț fix.

În cele mici, unde negociezi, mi se par prea agasanți și, pe mine personal, mă enervau la maxim să stau să mă tot târguiesc. Vacanță frumoasă 🫣🤗”.

Astfel, cei care nu se simt confortabil cu negocierea pot opta pentru magazinele cu preț fix, disponibile în toate zonele turistice – de la Hurghada la Sharm El Sheikh.

Ce merită cumpărat din Egipt?

Printre sugestiile de produse locale apreciate de români, se numără ceaiul de hibiscus – dar cu o mențiune importantă: ”Ceaiul de hibiscus (floare, nu praf)”.

Pe lângă acesta, în bazaruri se găsesc parfumuri, uleiuri, condimente, papirusuri și suveniruri. Majoritatea hainelor din magazinele „de brand” sunt însă contrafăcute, avertizează un alt membru al grupului.

Așadar, pentru o vacanță lipsită de stres în Egipt, este ideal să ai la tine euro (preferat de localnici), un card Revolut pentru plăți directe și, eventual, să scoți lire egiptene pentru cheltuieli mărunte sau negocieri.