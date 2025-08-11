Ultima ora
11 aug. 2025 | 11:02
de Badea Violeta

Social
România se confruntă cu tot mai mulți copii rămași singuri după plecarea părinților în străinătate. Ce arată studiul ANPDCA
Din ce in ce mai multi copii romani traiesc singuri, in timp ce parintii lor muncesc in strainatate. Sursa foto: Profimedia

România se confruntă în continuare cu o realitate dificilă: tot mai mulți copii rămân singuri acasă după ce părinții pleacă la muncă în străinătate. Un studiu recent al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) oferă o imagine detaliată asupra situației acestor copii și a formelor de sprijin la care au acces.

Munca în străinătate lasă tot mai mulți copii români fără sprijinul părinților

La finalul lunii martie 2025, numărul copiilor din România care au ambii părinți plecați la muncă în străinătate a ajuns la 8.102, în creștere cu 28 față de sfârșitul anului precedent.

Dintre aceștia, majoritatea, 7.422, rămân în grija rudelor de până la gradul IV, fără ca asupra lor să fie aplicate măsuri speciale de protecție. Restul sunt în plasament la asistenți maternali, în servicii rezidențiale sau se află în grija altor familii ori persoane.

Situația generală a copiilor cu părinți plecați peste hotare

În timp ce numărul copiilor cu ambii părinți plecați a crescut ușor, totalul copiilor cu cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate a scăzut la 53.214, comparativ cu 54.798 înregistrat la finalul anului 2024.

Categoria cea mai numeroasă este cea a copiilor cu un singur părinte plecat, care numără 38.949, o scădere față de 40.357 în decembrie 2024. Din aceștia, 37.268 sunt îngrijiți de rude apropiate fără măsuri speciale de protecție, iar 910 sunt incluși în sistemul de protecție specială.

În plus, copiii proveniți din familii monoparentale, în care părintele unic susținător muncește în străinătate, erau 6.163 la sfârșitul lunii martie 2025, în scădere ușoară față de 6.367 cu trei luni înainte.

Măsuri de protecție și forme de sprijin pentru copiii vulnerabili

Deși în general numărul copiilor rămași singuri a scăzut, situațiile care necesită măsuri speciale de protecție au crescut ușor. La finele lunii martie, 2.086 de copii beneficiau de astfel de măsuri, cu 26 mai mulți față de sfârșitul anului trecut.

Acești copii sunt repartizați în diverse forme de îngrijire: 375 sunt în grija asistenților maternali, tot 375 se află în servicii rezidențiale, 1.238 sunt în grija rudelor până la gradul IV, dar cu măsuri de protecție aplicate, iar 98 sunt în grija altor familii sau persoane.

Situația copiilor rămași singuri în urma plecării părinților la muncă în străinătate rămâne un subiect sensibil în România, iar datele oferite de ANPDCA arată nevoia constantă de sprijin și monitorizare pentru protejarea celor mai vulnerabili dintre aceștia.

