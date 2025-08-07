O mamă din Botoșani, plecată la muncă în străinătate, încearcă disperată să își scoată copilul de la Psihiatrie, după ce bunicii în grija căruia se afla fata au internat-o acolo cu forța

O mamă din județul Botoșani, plecată la muncă în străinătate, lansează un apel disperat către autorități, cerând ajutor pentru a-și salva fiica. Adolescenta de 17 ani a fost internată cu forța la Secția de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati, la cererea tatălui și a bunicii, pe baza unor acuzații grave care, potrivit mamei, sunt false.

Familia, o poveste de suferință și abuz

Cazul a stârnit revoltă și ridică semne de întrebare serioase cu privire la respectarea drepturilor copilului și la procedurile legale în astfel de situații. Mama susține că internarea a fost făcută cu sprijinul unei angajate a primăriei din Broscăuți, fără respectarea procedurilor legale.

Paula Lozneanu, mama a cinci copii din Broscăuți, a plecat în Italia pentru a le asigura un trai mai bun. Toți banii munciți îi trimitea tatălui copiilor, de care a divorțat, cu speranța că aceștia vor fi folosiți pentru întreținerea minorilor. Însă, potrivit acuzațiilor femeii, tatăl este alcoolic, iar majoritatea banilor sunt irosiți. Acasă, copiii au rămas în grija tatălui și a bunicii paterne, care, se pare, exercită o presiune constantă asupra lor.

Situația a escaladat recent, când adolescenta de 17 ani a fost internată la psihiatrie. Conform mamei, bunica și tatăl au susținut că fata ar avea gânduri suicidale. Adolescenta a negat vehement aceste acuzații, trimițând mamei sale mai multe filmări care arată un mediu familial abuziv. În aceste clipuri, tatăl o agresează verbal, iar bunica o jignește și o ocărăște constant, motivul principal fiind faptul că tânăra are un iubit. Unul dintre strigătele terifiante auzite pe filmări, atribuite bunicii, este:

„Ești o scroafă ordinară și o c…ă ca mă-ta”, urmat de îndemnul către tatăl fetei: „Ia-i telefonul, ia-i filmarea!”.

Abuzuri, amenințări și o internare nejustificată

Mătușa fetei a confirmat o parte din acuzațiile mamei, dezvăluind planurile terifiante ale bunicii.

„Bunica a vrut să fie internată până face 18 ani. E adevărat, fata a început să fumeze și vorbea cu un băiat, dar doar atât. Voiau să o lege de pat și să o tundă cheală. Voiau să îi ardă limba cu țigara. Aceste lucruri nu sunt normale”, a mărturisit mătușa.

Situația din familie pare a fi una de o cruzime extremă. Adolescenta a povestit mamei sale că adesea nu primește mâncare acasă și că este nevoită să-și cumpere singură cele necesare pentru a supraviețui, din banii câștigați de la un magazin unde lucrează. O apropiată a familiei, Familia Șurubaru din Broscăuți, a dezvăluit detalii șocante:

„Fata e sănătoasa. Obligată să doarmă pe jos, fără mâncare, Încălzește apă la soare în bidoane să se spele. I-a dat vecini o saltea gonflabilă să doarmă. Copiii sunt terorizați”.

De asemenea, se pare că banii pe care tânăra îi câștiga erau luați de bunică, iar ea primea în schimb „pachete de țigări goale” ca să mănânce.

În ciuda mediului ostil, tânăra a reușit să termine clasa a XI-a cu media 9,35, un semn al ambiției și inteligenței sale. Cu toate acestea, bunica a inventat acuzații grave, spunând că fata „se droghează, bea și nu mai poate fi controlată”. Aceste acuzații au fost respinse de teste medicale, care au arătat că fata este virgină, nu consumă droguri sau alcool și este clinic sănătoasă.

Un diagnostic psihiatric nejustificat și riscurile pentru viitorul fetei

Mama fetei se teme că internarea nejustificată la psihiatrie poate avea consecințe grave pe termen lung. O apropiată a familiei a subliniat că

„Această internare abuzivă nu doar că este ilegală, dar îi poate afecta profund sănătatea emoțională, încrederea în sine, și mai ales viitorul personal și profesional. Un diagnostic sau o spitalizare psihiatrică nejustificată poate avea consecințe grave și pe termen lung asupra reputației și vieții sale.”

Deși se află în străinătate, mama deține custodie comună și trimite lunar pensie alimentară. Ea este hotărâtă să lupte pentru externarea imediată a fiicei sale și pentru protejarea tuturor celor cinci copii, cerând ca aceștia să nu fie separați.