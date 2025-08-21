România, o mină de aur pentru evazioniști și contrabandiști. Au fost confiscate 132 de milioane de euro, dar pagubele sunt mult mai mari

În primele șapte luni ale anului 2025, Poliția Română a intensificat lupta împotriva criminalității economice, cu rezultate spectaculoase pe hârtie: au fost puse sub sechestru bunuri în valoare de 132 de milioane de euro, în dosare care vizează evaziunea fiscală, contrabanda și alte forme de fraudă financiară. Totuși, experții subliniază că cifra reală a prejudiciilor este mult mai mare, pierderile pentru bugetul de stat fiind imposibil de recuperat integral.

România rămâne, astfel, un teren fertil pentru rețelele de crimă organizată din zona economică, unde evaziunea fiscală și contrabanda cu produse accizabile generează sume uriașe.

Rezultatele poliției economice în 2025

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, în perioada ianuarie-iulie 2025 au fost descoperite 24.749 de infracțiuni de natură economică și au fost cercetate peste 6.600 de persoane. Aproximativ 437 dintre acestea s-au confruntat cu măsuri preventive, de la arestări la control judiciar.

În dosarele de evaziune fiscală, prejudiciile asigurate au depășit 650 de milioane de lei. Cele mai multe cazuri au vizat firme care au ocolit plata taxelor și impozitelor prin scheme fictive, facturi false și rețele de firme-paravan.

Și contrabanda continuă să fie una dintre marile probleme ale României. Peste 59 de milioane de țigarete și trei tone de tutun au fost confiscate în primele șapte luni, iar valoarea prejudiciului s-a ridicat la peste 120 de milioane de lei. Contrabandiștii folosesc rute complexe și rețele extinse, alimentând piața neagră din România și din țările vecine.

Pierderi mult mai mari decât cele raportate

Deși valoarea bunurilor puse sub sechestru pare impresionantă, realitatea arată că acestea reprezintă doar o mică parte din dimensiunea reală a fenomenului. În numeroase cazuri, statul recuperează doar o fracțiune din prejudiciile cauzate, deoarece rețelele infracționale își ascund averile, mută banii prin firme offshore sau folosesc interpuși pentru a evita confiscările.

În paralel, polițiștii economici investighează și alte forme de fraudă: înșelăciuni, spălare de bani, nereguli în achiziții publice sau încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Toate acestea adaugă alte sute de milioane de lei la pagubele bugetului de stat.

România continuă să fie percepută ca un punct vulnerabil în regiune în ceea ce privește criminalitatea economică. Legislația greoaie, procedurile de recuperare a prejudiciilor și nivelul ridicat de corupție contribuie la menținerea unui teren favorabil pentru rețelele de evazioniști și contrabandiști.

Ce urmează pentru combaterea fenomenului

Oficial, Poliția Economică susține că va continua acțiunile de amploare, cu percheziții și dosare complexe. Totuși, fără o strategie coerentă de recuperare a prejudiciilor și fără o legislație mai dură, România riscă să rămână o „mină de aur” pentru cei care fraudează statul.

De altfel, specialiștii atrag atenția că pentru fiecare milion de euro recuperat, alți câțiva dispar în conturi greu de urmărit. Iar în lipsa unor măsuri ferme, pierderile pentru economie și pentru cetățenii onești vor continua să se adâncească.