România începe exploatarea zăcământului de grafit din Gorj. Ce este această resursă extrem de valoroasă și cum va crea locuri de muncă și profit

România face un pas important în valorificarea resurselor sale minerale strategice, odată cu aprobarea oficială a exploatării grafitului din județul Gorj. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că a semnat hotărârea de Guvern prin care țara noastră primește licența pentru exploatarea zăcământului de la Baia de Fier, considerat unul dintre cele mai promițătoare din Europa, noteaza News.ro.

„Un mineral extrem de valoros, căutat în întreaga lume, rămâne în proprietatea României și va produce valoare economiei noastre. Am avut grijă de ceea ce este al nostru”, a declarat ministrul, care susține că a luptat pentru acest proiect încă dinainte de a ajunge în fruntea ministerului.

Exploatarea din Gorj va aduce locuri de muncă și stabilitate economică

Potrivit lui Radu Miruță, începerea activităților de extracție va genera noi locuri de muncă în județul Gorj, o zonă care a suferit din cauza închiderii minelor și a restrângerii activităților industriale.

Proiectul ar urma să contribuie nu doar la revitalizarea economică regională, ci și la consolidarea poziției României pe piața europeană a materiilor prime critice. Exploatarea grafitului va fi făcută, potrivit ministrului, în interesul statului român, cu păstrarea drepturilor asupra resursei în proprietatea națională.

Ce este grafitul și de ce este o resursă atât de valoroasă

Grafitul este o formă cristalină a carbonului, cu o structură lamelară care îl face extrem de util în diverse aplicații tehnologice și industriale. Este cunoscut pentru conductivitatea sa electrică ridicată, rezistența la temperaturi extreme și capacitatea de a lubrifia.

Este folosit la fabricarea conductorilor electrici, bateriilor pentru mașini electrice, componente esențiale în telefoanele mobile, dar și în industria nucleară, unde servește drept moderator pentru reacțiile în lanț. De asemenea, grafitul joacă un rol crucial în fabricarea panourilor solare, a sistemelor de stocare a energiei și a materialelor compozite de înaltă performanță.

Pe fondul tranziției energetice și al digitalizării accelerate, cererea de grafit a explodat la nivel mondial, ceea ce face ca România, cu un zăcământ activ, să devină un jucător important pe piața europeană a materiilor prime critice.