România exportă inflație în UE. Țările direct afectate de acest fenomen

România continuă să înregistreze cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat, cu o rată anuală de 6,6% în iulie 2025.

Comparativ, cele mai scăzute niveluri de inflație au fost raportate în Cipru (0,1%), Franța (0,9%) și Irlanda (1,6%). Pe lângă creșterile de prețuri interne, România importă și inflație din țările cu care are deficite comerciale semnificative, cum ar fi Germania, Polonia și Ungaria, unde ratele inflației au fost, respectiv, 1,8%, 2,9% și 4,2%, scrie Hotnews.

Importul inflației apare atunci când majorările de prețuri din alte state se transmit în economia românească. Aceasta se întâmplă, de obicei, în cazurile în care dependența de importuri este ridicată, fie că este vorba de energie, materii prime sau produse manufacturate.

În plus, creșterile globale ale prețurilor materiilor prime, deprecierea cursului de schimb și scumpirea componentelor importate contribuie direct la creșterea costului vieții și a producției interne. Practic, inflația străină „ajunge” în România prin costurile mai mari ale bunurilor importate.

Țările care primesc inflația românească

Pe de altă parte, România exportă la rândul ei inflație în cinci state membre ale UE: Franța, Croația, Suedia, Malta și Cipru.

Fenomenul de „export de inflație” se produce atunci când prețurile interne cresc, iar bunurile și serviciile destinate exportului devin mai scumpe pentru partenerii comerciali.

Aceasta se amplifică în cazul relațiilor comerciale strânse și al surplusului comercial, adică atunci când România vinde mai mult decât cumpără de la aceste țări. Lipsa alternativelor de aprovizionare pentru importatori face ca scumpirile românești să fie resimțite direct în economie.

Cum se manifestă fenomenul, de fapt

Exportul de inflație este influențat și de costurile interne ridicate, inclusiv energia, alimentele și prețurile de producție. Cu cât prețurile interne cresc mai mult, cu atât bunurile exportate se scumpesc, iar țările importatoare devin vulnerabile la inflația provenită din România.

Astfel, nu doar că România se confruntă cu majorarea prețurilor interne și cu efectul inflației importate, dar contribuie și la transmiterea acestor scumpiri în alte economii din UE.

În concluzie, inflația în România este un fenomen complex, determinat atât de factorii interni, cât și de dinamica comerțului internațional.

Practic, în timp ce țara noastră înregistrează rate ridicate de inflație, exportul de bunuri către alte state membre transmite indirect aceste scumpiri, afectând economiile partenere și evidențiind interdependența piețelor europene.