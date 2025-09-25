România, campioană mondială la dublu rame feminin! Aur pentru Magdalena Rusu și Simona Radiș

Canotajul românesc continuă să strălucească pe scena mondială. Magdalena Rusu și Simona Radiș au cucerit medalia de aur la dublu rame feminin în cadrul Campionatelor Mondiale de la Shanghai, adăugând un titlu mondial în palmaresul lor impresionant. România a obținut și alte medalii, confirmând forța echipajelor noastre pe apele Chinei.

Aur pentru Magdalena Rusu și Simona Radiș, performanță impresionantă

Magdalena Rusu și Simona Radiș, concurând pe culoarul 6 în finala probei de dublu rame, au condus cursa de la start până la sosire, lovind apa ritmic și eficient. Avantajul lor a crescut continuu, iar la final ”tricolorele” au trecut linia de sosire cu 4,79 secunde înaintea echipelor Franței și SUA, care au cucerit argintul și bronzul.

Cele două canotoare și-au început parteneriatul anul acesta și au obținut rezultate notabile încă de la început: mai întâi titlul european la Plovdiv, apoi victoria în etapa de Cupă Mondială de la Lucerna, culminând cu titlul mondial la Shanghai. Performanța lor confirmă continuitatea succesului României în probele de dublu rame.

Argint pentru Arteni și Lehaci

La masculin, Florin Arteni și Florin Lehaci au cucerit medalia de argint în proba de dublu rame, urcând pentru prima dată împreună pe podiumul mondial. Această performanță completează ziua excelentă a canotajului românesc, care mai are în finală echipajul de 4 vâsle feminin.

”Campionii olimpici la dublu vâsle, Andrei Cornea și Marian Enache, au evoluat puternic în prima semifinală, după ce proba lor fusese amânată de miercuri pe joi din cauza unor probleme meteo. ”Tricolorii” s-au impus în prima cursă, 6:31,08, cu 2,06 secunde în fața irlandezilor Doyle și McCarthy”, se menționează în cronica competiției.

Alte evoluții și perspectiva lotului român

Ziua a cincea de competiție a început devreme pentru canotorii români, cu echipajul feminin de 8 plus 1 rame format din Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu, care a câștigat prima semifinală în 6:23,65, înaintea Olandei și Australiei.

Pe de altă parte, barca masculină de 4 vâsle, Alexandru Gherasim, Nicu Chelaru, Cristian Nicoară și Florin Horodișteanu, s-a clasat pe poziția a treia în finala B, cu timpul de 5:59,69, ocupând locul 9, după cum relatează gsp.ro.