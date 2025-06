Români jefuiți în vacanță în Grecia, chiar în vila rezervată pe Booking. Au rămas fără 3.000 de euro și fără bijuterii: “Hoțul a intrat în casă cu cheia”

Vacanță de coșmar pentru mai mulți turiști români care sperau la relaxare sub soarele Greciei. Ceea ce trebuia să fie un sejur liniștit s-a transformat într-un coșmar, după ce vila închiriată prin platforma Booking a fost jefuită. Păgubiții susțin că hoțul ar fi intrat în locuință cu o cheie originală, fără să forțeze ușile sau ferestrele. Prejudiciul este considerabil: aproximativ 3.000 de euro în numerar și mai multe bijuterii de valoare au dispărut fără urmă.

Pentru o familie de români, prima vacanță în Grecia se pare că va fi și ultima, în condițiile în care au avut parte de o experiență de care se teme orice turist. După doar o zi petrecută în vila închiriată prin platforma Booking, oamenii și-au dat seama că le lipsesc bijuterii și o mare sumă de bani de la cazare.

Din nefericire, ceea ce au descoperit i-a dus cu gândul că este posibil ca hoțul să fi acționat cu „aprobarea” administratorului cazării.

„Bună seara grup! Sunt pentru prima oara în Grecia și ultima… Aceasta e poza cu hoțul care ne-au furat 3000 euro în cash și aur , iar poza nu e blurata, ci de la camera de supraveghere de la unitatea de cazare!

Va scriu în ideea de a preveni asemenea cazuri!

Deci:

În perioada 12.06-21.06.2025 am achiziționat prin Booking o cazare numita Ferienhaus Kali Beach Chalkidiki. Descoperă Ferienhaus KALI BEACH Chalkidiki pe Booking.com! https://www.booking.com/Share-2fLscn.

Problema a început pe 13.06.2025 , în jurul orei 13.00 am plecat la plaja împreună cu soția, mama mea, sora mea și soțul ei și cei 4 copii! În jurul orei 19.00 atunci când ne-am întors de la plaja în zona casei era administratorul ( cel care ne-a dat cheia când am făcut check -in motivând ca este în zona pentru a ne informa ca nu este apa în zona! Într-adevăr nu era apa! În momentul în care am întrat în curte casei am constatat ca a dispărut camera de supraveghere! Am crezut ca a luat-o administratorul pentru a ne oferi intimitate!

2 ore mai târziu, am constatat ca lipsesc 100 euro lasa-ti pe masa din living, dar in acel moment am crezut ca sau jucat copiii și sunt căzuți pe undeva în casă! Am plecat la restaurant iar acolo mama mea a constatat ca ii lipsesc din portofel 1250 euro + 400 RON! Geanta si portofelul ei ramases in casa atunci cand am fost la plaja! Atunci am realizat ca am fost victima unui jaf!”, a povestit românul, pe pagina de Facebook „Forum Grecia”.